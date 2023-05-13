Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали лимфому Ходжкина

Теги Ростов-Дон сборная России жен Владлена Бобровникова Здоровье Гандбол

Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали рак.

Левая полусредняя «Ростов-Дона» рассказала, что врачи диагностировали ей лимфому Ходжкина – опухолевое заболевание лимфатической системы.

«В середине апреля у меня потягивал лимфоузел над ключицей, я обратилась к гематологу, который порекомендовал удалить его и взять образец на биопсию, так как он был немного увеличен. Клуб помог организовать эту небольшую операцию, под местным наркозом.

17 апреля мне удалили лимфоузел и отправили его на гистологию. В середине этой недели мне позвонил Иван Игнатьевич Саввиди, узнал, почему не попросила помощи в организации операции. Уже в пятницу, 21 апреля, он мне позвонил вновь и сказал: «Влада, держись, все будет хорошо, но результаты не очень хорошие, у тебя лимфома Ходжкина (это опухолевое заболевание лимфатической системы)».

В первые секунды я была в ступоре, потом начала думать, что делать и куда идти, но Иван Игнатьевич взял эти заботы полностью на себя, дал адрес и сказал к какому врачу идти. Сделали оперативно все необходимые анализы и позитронно-эмиссионная томографию, чтобы посмотреть, в какие места распространилась болезнь.

С 4 мая я нахожусь в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России, который находится в Ростове-на-Дону. Нахожусь здесь на лечении.

Лимфома – это опухоль в лимфоузлах, то есть определенные злокачественные клетки. ПЭТ КТ показало, что во многих лимфоузлах моего тела есть злокачественные скопления клеток. Нужно было как можно скорее класть меня на химиотерапию. <...>

Сейчас план такой: я неделю лежу в онкоинституте и мне капают химиотерапию, с восстанавливающим лечением, потом я неделю дома. <...> Если у врачей будут какие-то сомнения, нужно будет проводить лучевую терапию, которая считается в нашем онкоинституте одной из лучших на юге России», – сказала Бобровникова.

«Из последних новостей: лимфоузлы над ключицей стали меньше. Огромный плюс, что после этой химиотерапии, у меня пройдет склеродермия и синдром Рейно. Это новость, которая меня тоже очень подбадривает.

Я никогда не сдаюсь и не сдамся. Смотрю в будущее с большим позитивом, нет даже мыслей, что лечение мне не поможет», – добавила она.

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18 комментариев

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Tilo Wolf
Здоровья девушке!
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Crenk
Теперь важно чтобы все это не перекинулось на другие системы организма
+21
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Rad0
Здоровья Владлене!
+20
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Гусейн Магомедрасулов
главное настрой . выздоровления
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ДнепрЧемпион1983
Держитесь!
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Vankouver
Здоровья Владе, а настрой в предстоящей борьбе с болезнью у нее боевой, судя по всему!
+4
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Сергей Орлов
Выздоравливай, чемпионка)
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Игорь Новиков
здоровья!
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Alexandr O
Владлене здоровья и победы над недугом!
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Варвар27
Сколько же в ней оптимизма
Держись девочка,ты справишься
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medolan
Спаси и сохрани Господи
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grevestor
Здоровья! Болезнь излечима, всё будет хорошо.
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Додик Аксель
Владе сил, мужества и терпения при лечении этого крайне неприятного заболевания. Удачи !
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шампион
Здоровья!
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fusionax
Здоровья Владлене, и сил бороться! Всё будет хорошо, главное сохранять позитивный настрой.
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fewral
терпения и сил, все будет хорошо!
Почему-то часто у спортсменов Ходжкин...
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Booligan
Ответ Crenk
Теперь важно чтобы все это не перекинулось на другие системы организма
не перекидывается
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oberkorn
выздоравливай
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