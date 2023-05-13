Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали лимфому Ходжкина

Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали рак.

Левая полусредняя « » рассказала, что врачи диагностировали ей лимфому Ходжкина – опухолевое заболевание лимфатической системы.

«В середине апреля у меня потягивал лимфоузел над ключицей, я обратилась к гематологу, который порекомендовал удалить его и взять образец на биопсию, так как он был немного увеличен. Клуб помог организовать эту небольшую операцию, под местным наркозом.

17 апреля мне удалили лимфоузел и отправили его на гистологию. В середине этой недели мне позвонил Иван Игнатьевич Саввиди, узнал, почему не попросила помощи в организации операции. Уже в пятницу, 21 апреля, он мне позвонил вновь и сказал: « , держись, все будет хорошо, но результаты не очень хорошие, у тебя лимфома Ходжкина (это опухолевое заболевание лимфатической системы)».

В первые секунды я была в ступоре, потом начала думать, что делать и куда идти, но Иван Игнатьевич взял эти заботы полностью на себя, дал адрес и сказал к какому врачу идти. Сделали оперативно все необходимые анализы и позитронно-эмиссионная томографию, чтобы посмотреть, в какие места распространилась болезнь.

С 4 мая я нахожусь в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России, который находится в Ростове-на-Дону. Нахожусь здесь на лечении.

Лимфома – это опухоль в лимфоузлах, то есть определенные злокачественные клетки. ПЭТ КТ показало, что во многих лимфоузлах моего тела есть злокачественные скопления клеток. Нужно было как можно скорее класть меня на химиотерапию. <...>

Сейчас план такой: я неделю лежу в онкоинституте и мне капают химиотерапию, с восстанавливающим лечением, потом я неделю дома. <...> Если у врачей будут какие-то сомнения, нужно будет проводить лучевую терапию, которая считается в нашем онкоинституте одной из лучших на юге России», – сказала Бобровникова.

«Из последних новостей: лимфоузлы над ключицей стали меньше. Огромный плюс, что после этой химиотерапии, у меня пройдет склеродермия и синдром Рейно. Это новость, которая меня тоже очень подбадривает.

Я никогда не сдаюсь и не сдамся. Смотрю в будущее с большим позитивом, нет даже мыслей, что лечение мне не поможет», – добавила она.