«Аяччо» вылетел из Лиги 1, проиграв «ПСЖ» 0:5 в 35-м туре

«Аяччо» вылетел из Лиги 1.

Команда Оливье Панталони потерпела поражение от « » в 35-м туре чемпионата Франции (0:5).

После 35 проведенных матче корсиканцы набрали 23 очка и лишились шансов на сохранение места в высшем дивизионе.

« » вылетел из чемпионата Франции в четвертый раз в истории – ранее это происходило в 1973, 2006 и 2014 годах. Клуб впервые вылетел из высшей лиги в первом же сезоне после повышения в классе.