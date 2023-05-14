«Аяччо» вылетел из Лиги 1, проиграв «ПСЖ» 0:5 в 35-м туре

Теги ПСЖ лига 1 Франция Д2 Франция Аяччо Футбол

«Аяччо» вылетел из Лиги 1.

Команда Оливье Панталони потерпела поражение от «ПСЖ» в 35-м туре чемпионата Франции (0:5). 

После 35 проведенных матче корсиканцы набрали 23 очка и лишились шансов на сохранение места в высшем дивизионе. 

«Аяччо» вылетел из чемпионата Франции в четвертый раз в истории – ранее это происходило в 1973, 2006 и 2014 годах. Клуб впервые вылетел из высшей лиги в первом же сезоне после повышения в классе. 

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Месси покоритель Нантов и Клермонов
Мбаппе принц забив клубу вылетевшему из лиги1
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Reims Start 2023
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Пацаны кто нибудь в курсе Месси играл сегодня, ?
Играл, и не плохо.
Вот, держи смайлик 🤡
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Очень жаль. Это примерно тоже самое, если бы Осасуна вылетела в Сегудну.
Месси, Мбаппе расстроены...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan de PSG depuis 2002
Аяччо - это команда-лифт, как и Метц, Дижон, Анже, Труа и т.д. За всю свою историю, кроме чемпионата Корсики и Лиги 2, эта команда так и не выиграла ничего значимого. Несколько раз была на грани банкротства, но успешно была спасена.
В прошлом году Аяччо вернулось в Лигу 1, будучи являясь 12-м бюджетом в Лиге 2. Результат был просто феноменальным, но потом (уже в Лиге 1) все вернулось на круги своя и команда рассыпалась. В свое время, к слову, цвета клуба защищали такие именитые игроки, как: Брюно Родригес, Франсуа М’Пеле, Дадо Пршо, Себастьян Скилаччи, Гильерме Очоа и другие.

Вылет объясним и справедлив. Одна из самых слабых команд Лиги 1 текущего сезона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ Роман
Пусть ещё раз извинится за эту игру.
Придётся 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Самойлов
Ответ Роман
Очень жаль. Это примерно тоже самое, если бы Осасуна вылетела в Сегудну. Месси, Мбаппе расстроены...
видимо ты совсем Ла лигу не смотришь . Осасуна добротный клуб . крепкий середняк и ы налист кубка , где мордой возил сливок. жаль очередной мадридский автобус опять выиграл
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ответ Фёдор Кузнецов
Я не один заметил что любой комментарий не соглашающийся с Риго трут быстро
? А есть кто с ним общается? Обычно адекватные их сразу в блок кидают. И не читают их бред.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Роман
? А есть кто с ним общается? Обычно адекватные их сразу в блок кидают. И не читают их бред.
Этот мистер сам любитель в блок кидать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий