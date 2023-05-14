«Аяччо» вылетел из Лиги 1, проиграв «ПСЖ» 0:5 в 35-м туре
«Аяччо» вылетел из Лиги 1.
Команда Оливье Панталони потерпела поражение от «ПСЖ» в 35-м туре чемпионата Франции (0:5).
После 35 проведенных матче корсиканцы набрали 23 очка и лишились шансов на сохранение места в высшем дивизионе.
«Аяччо» вылетел из чемпионата Франции в четвертый раз в истории – ранее это происходило в 1973, 2006 и 2014 годах. Клуб впервые вылетел из высшей лиги в первом же сезоне после повышения в классе.
Мбаппе принц забив клубу вылетевшему из лиги1
Вот, держи смайлик 🤡
Месси, Мбаппе расстроены...
В прошлом году Аяччо вернулось в Лигу 1, будучи являясь 12-м бюджетом в Лиге 2. Результат был просто феноменальным, но потом (уже в Лиге 1) все вернулось на круги своя и команда рассыпалась. В свое время, к слову, цвета клуба защищали такие именитые игроки, как: Брюно Родригес, Франсуа М’Пеле, Дадо Пршо, Себастьян Скилаччи, Гильерме Очоа и другие.
Вылет объясним и справедлив. Одна из самых слабых команд Лиги 1 текущего сезона.