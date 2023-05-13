Роман Ротенберг: «Мы подготовили Казахстан, и теперь он на ЧМ победил Норвегию. Казахи звонили и говорили, как нам благодарны»

Роман Ротенберг высказался о победе Казахстана над Норвегией (4:3 Б) в матче ЧМ по хоккею.

Сегодня «Россия 25» победила Беларусь в Туле со счетом 2:1 ОТ в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной».

– Вам понравилось, как встретил Степана Фальковского?

– Это мужская игра. А когда все по‑настоящему, то рейтинги взлетают, и спонсоры в восторге. Реально все очень удивлены рейтингами наших игр. Таких цифр никто не ожидал! И надо отдать должное «Матч ТВ», который показывает нас в федеральном эфире. И это хоккей высочайшего уровня.

Вы видели, как мы подготовили на турнире в Астане, и теперь он на чемпионате мира победил Норвегию.

Ну да, казахи не забили ни нам, ни белорусам. Но чем сложнее спарринги, тем легче в бою. А ведь Россия и Беларусь – это сильнейшие сборные. Казахи звонили и говорили, как нам благодарны, – сказал главный тренер «России 25» .

Казахстан отыгрался с 1:3 и победил Норвегию по буллитам на ЧМ по хоккею-2023