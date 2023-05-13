Роман Ротенберг: «Мы подготовили Казахстан, и теперь он на ЧМ победил Норвегию. Казахи звонили и говорили, как нам благодарны»

Теги телевидение Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Сборная Норвегии по хоккею ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Никита Камалов Степан Фальковский Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о победе Казахстана над Норвегией (4:3 Б) в матче ЧМ по хоккею.

Сегодня «Россия 25» победила Беларусь в Туле со счетом 2:1 ОТ в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной».

– Вам понравилось, как Никита Камалов встретил Степана Фальковского?

– Это мужская игра. А когда все по‑настоящему, то рейтинги взлетают, и спонсоры в восторге. Реально все очень удивлены рейтингами наших игр. Таких цифр никто не ожидал! И надо отдать должное «Матч ТВ», который показывает нас в федеральном эфире. И это хоккей высочайшего уровня.

Вы видели, как мы подготовили Казахстан на турнире в Астане, и теперь он на чемпионате мира победил Норвегию.

Ну да, казахи не забили ни нам, ни белорусам. Но чем сложнее спарринги, тем легче в бою. А ведь Россия и Беларусь – это сильнейшие сборные. Казахи звонили и говорили, как нам благодарны, – сказал главный тренер «России 25» Ротенберг.

Казахстан отыгрался с 1:3 и победил Норвегию по буллитам на ЧМ по хоккею-2023

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45 комментариев

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Oleg Olegov
Страшно представить, что сделала бы на ЧМ настолько подготовленная Беларусь.
+128
-1
+127
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Алексей Ильин
Это уже что-то из разряда Орлова, который натягивал Зенит на глобус везде как мог
+57
-2
+55
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Oleg Olegov
Ответ Koulmann
Ну а Россия вообще не участвует в ЧМ, потому что это не ее уровень. Она просто подготавливает монстров, которые разорвут канадцев и финнов на части в Риге и Хельсинки.
А это всего-то Россия 25. А ты представь, что вытворяли бы команды, подготовленные, хотя бы, Россией 26
+47
-1
+46
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МакДи 97
Представьте, что будет, если он Канаду на Кубок Мира подготовит
+29
-1
+28
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Koulmann
Ответ Oleg Olegov
Страшно представить, что сделала бы на ЧМ настолько подготовленная Беларусь.
Ну а Россия вообще не участвует в ЧМ, потому что это не ее уровень.
Она просто подготавливает монстров, которые разорвут канадцев и финнов на части в Риге и Хельсинки.
+28
-1
+27
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Ебздрогыч
Если финны выиграют ЧМ, Йозе вспомнит про свой финский паспорт и влияние своей тренерской школы на финский хоккей
+27
-2
+25
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Oleg Olegov
Ответ МакДи 97
Представьте, что будет, если он Канаду на Кубок Мира подготовит
Проснётся и трусы поменяет, вот что будет.
+23
-1
+22
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Bahmut
Ответ badr
Ухах, кто звонил то.
Написано же казахи. Когда звонили так и представились.
+21
0
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vulturecrow
как же у меня полыхает. нет бы, поздравить Казахстан с важной победой. но, чёрт возьми, нет!!!! казахи ему звонили, благодарили...
великодержавный шовинизм во всей красе, а точнее, во всём своём уродстве. скоро и казахи нас пошлют подальше. и будут правы.
+24
-4
+20
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andreyv19
Это он молодой такую ахинею несет!
А представьте его лет через 40, после того как отмотает срок)))
Бедные внуки, этого деда будет не остановить)))
+18
0
+18
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PatologoanatoM
Здесь как никогда уместна фраза персонажа Дэниэла Д. Льюиса из фильма «Банды Нью-Йорка»: Что ты черт побери такое несёшь ?
+12
0
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Advokaat
Норвежцы тоже позвонили и попросили больше не играть товарняки с казахами перед ЧМ, чехи завтра позвонят 🙂
+10
0
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amra73
Сумасошел.
+9
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badr
Ухах, кто звонил то.
+7
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pyatachyok
Ответ Ебздрогыч
Если финны выиграют ЧМ, Йозе вспомнит про свой финский паспорт и влияние своей тренерской школы на финский хоккей
А если не выиграют, то скажет, что финны без него ни на что не способны.
+5
0
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Sanan1908
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+5
0
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Виталик Кравченко
Ответ Bahmut
Написано же казахи. Когда звонили так и представились.
Команда КВН Казахи )))
+6
-1
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Atsuktuvas
Казахи звонили и говорили, как нам благодарны, что они сейчас казахи, а не граждане КазССР.
+6
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Дмитрий Потепалин
Ни одной игры не смотрел, это дно пробито?Или я так один это воспринимаю?))
+4
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be3myasa
Ромка - гениальный мастер и мастерский гений! Поднимает хоккей в космические дали!
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Ульян Реактивный
Одноклеточный(((
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gukmamop
Может быть, это казахи с ТНТ звонили? По-братски
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алексей любовь
Кто ты, воин? )))))
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Юрий Антонович
Рома настолько крут,что выводит на новый уровень сборные,которые даже не тренирует!
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jbzbmxgyrb
Интересно Казахстан вкурсе таких событий?)
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