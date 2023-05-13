Абаскаль отказался отвечать на вопросы после 1:1 с «Химками» и закончил пресс-конференцию за 40 секунд: «Слишком много вещей выходят за рамки»
Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался общаться с журналистами после 1:1 с «Химками».
«Хочу попросить прощения у журналистов. Вы делаете хорошо свою работу, я вас уважаю.
Но за последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки, поэтому сегодня я не буду отвечать на ваши вопросы. Я уважаю вас, а вы, надеюсь, уважаете меня», – заявил Абаскаль.
Пресс-конференция тренера «Спартака» длилась 40 секунд.
В конце первого тайма матча с «Химками» судья Евгений Кукуляк удалил защитника «Спартака» Даниила Денисова, показав ему вторую желтую карточку.
Отстранят матчей на 10.