Абаскаль отказался отвечать на вопросы после 1:1 с «Химками» и закончил пресс-конференцию за 40 секунд: «Слишком много вещей выходят за рамки»

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался общаться с журналистами после 1:1 с «Химками».

«Хочу попросить прощения у журналистов. Вы делаете хорошо свою работу, я вас уважаю.

Но за последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки, поэтому сегодня я не буду отвечать на ваши вопросы. Я уважаю вас, а вы, надеюсь, уважаете меня», – заявил .

Пресс-конференция тренера « » длилась 40 секунд.

В конце первого тайма матча с «Химками» судья Евгений Кукуляк удалил защитника «Спартака» Даниила Денисова, показав ему вторую желтую карточку.