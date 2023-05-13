Абаскаль отказался отвечать на вопросы после 1:1 с «Химками» и закончил пресс-конференцию за 40 секунд: «Слишком много вещей выходят за рамки»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался общаться с журналистами после 1:1 с «Химками».

«Хочу попросить прощения у журналистов. Вы делаете хорошо свою работу, я вас уважаю.

Но за последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки, поэтому сегодня я не буду отвечать на ваши вопросы. Я уважаю вас, а вы, надеюсь, уважаете меня», – заявил Абаскаль.

Пресс-конференция тренера «Спартака» длилась 40 секунд.

В конце первого тайма матча с «Химками» судья Евгений Кукуляк удалил защитника «Спартака» Даниила Денисова, показав ему вторую желтую карточку.

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84 комментария

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T622222
Мне кажется свалит потому что все понял
+62
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sergei_saenko77@mail.ru
Все правильно сделал, с таким судейством и с таким судьёй лучше уйти и промолчать...одним словом Кукуляк
+25
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Сергей Жарковский
Не бойся Спартак, Мостовой скоро лицензируется!
+26
-9
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sergei_saenko77@mail.ru
Ответ Saint_Jimmy
Человек становится настоящим спартаковцем, когда перестаёт говорить об игре, а начинает постоянно жаловаться на судейство
А тебя устраивает судейство в РПЛ в целом? Мы каждый тур не игру обсуждаем а решение судьи. Вас это устраивает???
+15
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+14
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Alestern
Ответ Saint_Jimmy
Человек становится настоящим спартаковцем, когда перестаёт говорить об игре, а начинает постоянно жаловаться на судейство
он просто объективен... в отличие от газпромовских нытиков...
+11
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EnotRus48
Я все верю что он останется на следующий сезон, с ним Спартак играет достойно хоть и теряет очки,а от смены тренера какой толк,как говорится не все сразу, это только первый сезон.
+9
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Slava Vestiaz
Ответ T622222
Мне кажется свалит потому что все понял
понял про антиспартаковский заговор?
+37
-29
+8
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Burel
не зря уже вовсю ходит термин "газпромовское судейство"
+14
-6
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newwaver
Понятен шок человека из футбольной страны Испании, когда он видит системную наглую заказуху в судействе. Обеспечив позолоченное первое место Зениту, судьи теперь выполняют дальнейшие указания газового начальства, правильно распределяя 2 и 3 места.
+15
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RW_4ever
Ответ Alexandr Volkov
Посыпался(
У тебя песок из **пы
+9
-1
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Football Forever
Мне нравится Абаскаль, его работа, футболистов нельзя обвинить в равнодушии. Надо подтягивать реализацию, в этом главная проблема
+10
-4
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AminO2
Зенитовский позорный менеджмент лиги, если резюмировать. Уберите коррупционеров из РФС и многое в нашем футболе наладится в т.ч и арбитраж.
+4
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Торт Спартак
Ответ Saint_Jimmy
Человек становится настоящим спартаковцем, когда перестаёт говорить об игре, а начинает постоянно жаловаться на судейство
А где он жалуется на судейство?
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Alestern
судейство имел ввиду... и с каждым туром он поражается этому всё больше и больше...
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kocvet
Кукуляк опять одну игру отсудит с Волгой в ФНЛ, и опять в РПЛ.
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Дмитрий Морозов
К сожалению всё видно, но большинство в упор не видят очевидных вещей, скорее даже не хотят видит в силу того что находятся в эйфории, искусственно созданной! Пока такая ситуация в РПЛ, ещё на два-три года всё можно будет предсказать наперёд. Это моё личное мнение👆. Никого не пытаюсь переубедить (так как это безполезно).
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murzzzzzilka
Ответ belikovda.90
И после такого обсера спартачи будут ныть на Газпром?))
Матч смотрел или просто комментарии из Питера почитал?
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Spaten
Кто интересно будет тренером между Абаскалем и Мостовым?
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Burel
Ответ T622222
Мне кажется свалит потому что все понял
что нормальному человеку делать в помойке имени газпрома
+7
-6
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Юр'ок Петров
Пока пи. ерская банда не уйдëт из кремля, РФС и прочих высокопоставленных мест, будет вот такая шляпа везде и во всëм!
+3
-2
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ДудьСдулся
Молодец, Абаскаль, нечего разговаривать с продажными купленными гапромом журналистами про купленных миллером судей.
Отстранят матчей на 10.
+6
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RW_4ever
Ответ Barsansan1971@gmail.com
Согласен на все 100%
С чем согласен, с тупыми вопросами тренеру. Так Романцев вообще не ходил на пресс конференции.
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Дмитрий Соболев
он понял что судьи у нас выполняют определенный заказ,без разницы чей ЦСКА или зенита . сегодня опять безобразное судейство
+4
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murzzzzzilka
Ответ SMART789
плывет испашка
Снова культуркой с берегов Невы повеяло….
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utsh44psmr
С секундомером сидели и засекли 40 секунд?
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