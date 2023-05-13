Футболист «Генгама» отказался выйти на игру 2-й лиги Франции в футболке c радужным узором.

Защитник Донасьен Гомис отказался участвовать в акции против гомофобии, которую на этих выходных проводят в первых двух дивизионах страны.

Он не примет участия в матче против « », который начнется 13 мая в 20:00 по московскому времени. Перед игрой команды и судьи вместе сфотографируются у баннера с надписью «Гей или натурал – мы все носим одну футболку».

«Гомис объявил о том, что решил не надевать эту футболку. Мы приняли это к сведению», – отметил президент « » Фред Ле Гран.