Защитник «Генгама» Гомис отказался надеть радужную футболку на акцию против гомофобии. Его не включили в состав на игру с «Сошо»
Футболист «Генгама» отказался выйти на игру 2-й лиги Франции в футболке c радужным узором.
Защитник Донасьен Гомис отказался участвовать в акции против гомофобии, которую на этих выходных проводят в первых двух дивизионах страны.
Он не примет участия в матче против «Сошо», который начнется 13 мая в 20:00 по московскому времени. Перед игрой команды и судьи вместе сфотографируются у баннера с надписью «Гей или натурал – мы все носим одну футболку».
«Гомис объявил о том, что решил не надевать эту футболку. Мы приняли это к сведению», – отметил президент «Генгама» Фред Ле Гран.
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Да-да, именно за это украинцы и борятся, за радужную форму