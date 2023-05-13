Защитник «Генгама» Гомис отказался надеть радужную футболку на акцию против гомофобии. Его не включили в состав на игру с «Сошо»

Теги Сошо лига 1 Франция происшествия Д2 Франция Генгам ЛГБТ дискриминация контент Футбол

Футболист «Генгама» отказался выйти на игру 2-й лиги Франции в футболке c радужным узором.

Защитник Донасьен Гомис отказался участвовать в акции против гомофобии, которую на этих выходных проводят в первых двух дивизионах страны.

Он не примет участия в матче против «Сошо», который начнется 13 мая в 20:00 по московскому времени. Перед игрой команды и судьи вместе сфотографируются у баннера с надписью «Гей или натурал – мы все носим одну футболку».

«Гомис объявил о том, что решил не надевать эту футболку. Мы приняли это к сведению», – отметил президент «Генгама» Фред Ле Гран.

 

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42 комментария

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Knife707
Мужчина!
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Pueblo
Мужик, несмотря на фамилию.
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Jack Daniels
Свобода слова до тех пор, пока оно совпадает с линией партии
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a.k.a. DRAGON0928
Гипертоллерантность ведет лишь к агрессии
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Evgeny Trifonov
знанемитая европейская свобода выбора и слова
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FilinMD
Ответ Jack Daniels
Свобода слова до тех пор, пока оно совпадает с линией партии
Напомнило недавний перл от евродипломата Борреля: «Мы за плюрализм мнений, но в рамках согласованной точки зрения»
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Diego 95
Ответ Knife707
Мужчина!
Четыре противных поставили минус твоему сообщению)
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utsh44psmr
П.доры не включили
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AminO2
Он не "Сошо"л с ума
Ты ничего не знала
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Гусейн Магомедрасулов
Сменит фамилию
+4
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dreamstep
И это типа в стране с европейскими ценностями где должна быть свобода.
+4
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alisa dvoikina
радужное лобби начинает превосходить чёрное?
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Jesse Boy
они КИБОРГИ!! надеюсь, остальные последуют примеру адеквата.
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Николай Кузнецов
Как же достала эта толерастия! Прошу не путать с толерантностью.
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Jack Daniels
Ответ Иван Алейников
В топах по плюсам те у кого в никнейме 2 звезды?
да, опять заговор против спиртака на спортсе
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Berendey V
Не один я решил зайти сюда поумничать по поводу фамилии?
+3
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Barry
Теперь Гомис может обвинить тренера и руководство Генгама в расизме.
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Антон1310
Ответ Добрый Ретроград
"Демократия" под пятой леволиберальной повесточки, которая совсем не демократия. Кто не с нами, тот против нас. Мы рубимся за здравую Русь без Путинистов и коррупционеров, а хохлы рубятся за вот это вот)
Где Вы там увидели, кто не с нами, etc? Скорее всего, он не может выйти на поле, потому что нельзя чтоб в одной команде люди играли в разных формах

Да-да, именно за это украинцы и борятся, за радужную форму
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Кот Егрис
Молодец нига, но Сошо победит!
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idemidov
Больше всего в подобных новостях на спортсе доставляет тэг "дискриминация", т.к. подразумевается что герой статьи кого-то дискриминирует. Когда на самом деле он жертва дискриминации.
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Добрый Ретроград
Ответ Антон1310
Где Вы там увидели, кто не с нами, etc? Скорее всего, он не может выйти на поле, потому что нельзя чтоб в одной команде люди играли в разных формах Да-да, именно за это украинцы и борятся, за радужную форму
¯_(ツ)_/¯
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Добрый Ретроград
Ответ dreamstep
И это типа в стране с европейскими ценностями где должна быть свобода.
"Свобода" для тяглового сословия. А кое-кто потирает потные ладони и считает гешефт.
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Мукунку хороший
Беги.. беги.. они уже рядом))
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кракадил
Демократия - это когда строем ходят. Не забывайте об этом, детишки
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Arty Novikoff
Демократия - она ведь только для демократов.
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