«Варварское решение. Надеюсь, оно не будет иметь продолжения». Глава РПЛ Алаев о приостановке контрактов легионеров

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки премьер-лига Россия возможные трансферы ФИФА Организация РПЛ Торпедо Динамо Москва Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Александр Алаев Пари НН Сочи Футбол

Глава РПЛ Александр Алаев назвал решение ФИФА о приостановке контрактов варварским.

– Вы являетесь членом рабочей группы РФС, УЕФА и ФИФА по возвращению российских клубов и сборной в международный футбол. Каковы наши перспективы?

– Нет, я не являюсь членом рабочей группы. Я участвовал в первом заседании, которое было зимой в Ньоне, после этого в других заседаниях не участвовал. Это не моя компетенция, я не вправе комментировать. Ждем новостей от коллег, которые вовлечены в переговоры.

– История с приостановкой контрактов иностранцев с российскими клубами может вновь повториться?

– Очень надеюсь, что это беспрецедентное варварское решение не будет иметь продолжения. Честно говоря, по частным беседам с представителями международных организаций у меня сложилось впечатление, что они тоже это понимают. Но, наверное, нужно взять на себя смелость и отмотать назад решение и остановить это, – сказал Алаев.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мартинелли
Ответ rigobersong
Просто напомню, что 100 тысяч Американских солдат находилось на территории Афганистана в 10х годах, ходили вооруженные по городам и т.д. Что-то никого не отстраняли:)
СССР тоже воевал в Афганистане и было убито до 1 миллиона афганцев, которые ничего плохого не сделали СССР. Что-то СССР тоже не отстраняли
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жизнь Бичары
Ответ rigobersong
Просто напомню, что 100 тысяч Американских солдат находилось на территории Афганистана в 10х годах, ходили вооруженные по городам и т.д. Что-то никого не отстраняли:)
Так же как и когда сравнивали с землей Алеппо
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leshiiy
Ответ rigobersong
Просто напомню, что 100 тысяч Американских солдат находилось на территории Афганистана в 10х годах, ходили вооруженные по городам и т.д. Что-то никого не отстраняли:)
Там же демократию завоёвывали или насаждали или развивали или охраняли или что то там ещё.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
С украинскими клубами поступили так же, видимо при состоянии военных действий так положено
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Просто напомню, что 100 тысяч Американских солдат находилось на территории Афганистана в 10х годах, ходили вооруженные по городам и т.д. Что-то никого не отстраняли:)
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
Ответ rigobersong
Просто напомню, что 100 тысяч Американских солдат находилось на территории Афганистана в 10х годах, ходили вооруженные по городам и т.д. Что-то никого не отстраняли:)
Так мы сейчас по сути прямой войне с Западом. В запад контролирует Все эти организации типо УЕФА и ФИФА. Так что, после капитуляции Запада вернёмся в соревнования.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Albert Rrahmani
Ответ rigobersong
Просто напомню, что 100 тысяч Американских солдат находилось на территории Афганистана в 10х годах, ходили вооруженные по городам и т.д. Что-то никого не отстраняли:)
То ли дело россия, которую не отстранили ни за войну в Молдове, ни за Чечню (дважды), ни за Грузию, ни за Сирию, ни за Украину в 2014. Что скажете на это, пуцреоты?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий