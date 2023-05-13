«Варварское решение. Надеюсь, оно не будет иметь продолжения». Глава РПЛ Алаев о приостановке контрактов легионеров

Глава РПЛ Александр Алаев назвал решение ФИФА о приостановке контрактов варварским.

– Вы являетесь членом рабочей группы РФС, УЕФА и по возвращению российских клубов и сборной в международный футбол. Каковы наши перспективы?

– Нет, я не являюсь членом рабочей группы. Я участвовал в первом заседании, которое было зимой в Ньоне, после этого в других заседаниях не участвовал. Это не моя компетенция, я не вправе комментировать. Ждем новостей от коллег, которые вовлечены в переговоры.

– История с приостановкой контрактов иностранцев с российскими клубами может вновь повториться?

– Очень надеюсь, что это беспрецедентное варварское решение не будет иметь продолжения. Честно говоря, по частным беседам с представителями международных организаций у меня сложилось впечатление, что они тоже это понимают. Но, наверное, нужно взять на себя смелость и отмотать назад решение и остановить это, – сказал .