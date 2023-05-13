ЭСК сравнила момент с Ренаном и Бальде и фол Бейла на Кузяеве: у защитника «Зенита» был «случайный контакт вскользь», у игрока «Крыльев» – «акцентированный наступ»
ЭФК РФС сравнила момент с падением Кейта Бальде и фол Гленна Бейла на Далере Кузяеве.
По мнению всех членов комиссии, контакт вскользь со стороны Роберта Ренана («Зенит») с голеностопом Кейта Бальде («Спартак») при попытке заблокировать передачу мяча соперником имел случайный характер и произошел на встречном курсе движения ног игроков.
Ренан в попытке блокировать передачу ставит ногу в опору на газон, совершив незначительное касание голеностопа на встречном курсе движения ног игроков. В действии нет усилия, переноса веса тела на ступню соперника, либо продавливания шипами. Кроме того, контакт не является причиной падения нападающего.
Комиссия считает, что в этом эпизоде судья вынес верное решение, продолжив игру.
Этот момент сравнили с фолом защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла на полузащитнике «Зенита» Далере Кузяеве – в том эпизоде пенальти был назначен.
По мнению комиссии, Бейл на высокой скорости совершает «акцентированный наступ» на боковую часть голеностопа соперника. Наступ осуществляется на значительную площадь стопы Кузяева с переносом веса в конечной фазе наступа. Комиссия считает, что этот фол должен быть наказан пенальти, а Бейл должен получить желтую карточку.
Сравнение эпизодов на видео начинается на отметке 0:53.
Глава РПЛ Алаев: «Момент с Ренаном и Бальде и фол Бейла на Кузяеве для меня идентичны. Хочется идентичных решений от судей»
Это же насколько им ВСЕ РАВНО НА ВСЕХ И ВСЯ, что они крутят как хотят эти моменты
Не оправдываю, Спартак, нытье не красит, но вы то, что творите?
Если вы и сегодняшнего судью отмажете, то я тогда не знаю как вас называть.
P.s Какой же это всё-таки стыд. И вот ещё после такого питерская секта заявляет что админресурс не у них, а какого-то другого, подсуживают не им, а другим и т.п.
Смешно, очень смешно. ЧР уже мало кто смотрит, так эти клоуны решили сделать так, чтобы никто не смотрел.
чемпионство заочно Зениту.
Случайно не поставили пенальти(это когда играют против Зенита)
Случайно поставили( это когда играет Зенит)
100% пенальти, смотрим вар и отменяем(зенит - динамо)
короче всё ясно с ЭСК
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Одни подлецы
Там не эск, а филиал игры "Кто хочет стать миллионером"
Сегодня вот Денисов вскользь попал шипами, и получил ЖК от газового кукуляка
Газпромлига и дюковщина
Не благодари