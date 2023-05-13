ЭСК сравнила момент с Ренаном и Бальде и фол Бейла на Кузяеве: у защитника «Зенита» был «случайный контакт вскользь», у игрока «Крыльев» – «акцентированный наступ»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов судьи Далер Кузяев Кейта Бальде Гленн Бейл Павел Кукуян ЭСК РФС Роберт Ренан Футбол

ЭФК РФС сравнила момент с падением Кейта Бальде и фол Гленна Бейла на Далере Кузяеве.

По мнению всех членов комиссии, контакт вскользь со стороны Роберта Ренана («Зенит») с голеностопом Кейта Бальде («Спартак») при попытке заблокировать передачу мяча соперником имел случайный характер и произошел на встречном курсе движения ног игроков.

Ренан в попытке блокировать передачу ставит ногу в опору на газон, совершив незначительное касание голеностопа на встречном курсе движения ног игроков. В действии нет усилия, переноса веса тела на ступню соперника, либо продавливания шипами. Кроме того, контакт не является причиной падения нападающего.

Комиссия считает, что в этом эпизоде судья вынес верное решение, продолжив игру.

Этот момент сравнили с фолом защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла на полузащитнике «Зенита» Далере Кузяеве – в том эпизоде пенальти был назначен.

По мнению комиссии, Бейл на высокой скорости совершает «акцентированный наступ» на боковую часть голеностопа соперника. Наступ осуществляется на значительную площадь стопы Кузяева с переносом веса в конечной фазе наступа. Комиссия считает, что этот фол должен быть наказан пенальти, а Бейл должен получить желтую карточку.

Сравнение эпизодов на видео начинается на отметке 0:53.

Глава РПЛ Алаев: «Момент с Ренаном и Бальде и фол Бейла на Кузяеве для меня идентичны. Хочется идентичных решений от судей»

58 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Дмитриев
как не стыдно адекватным людям болеть за Зенит
+107
-18
+89
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Генадий Филимонов
Это С Т Ы Д.
Это же насколько им ВСЕ РАВНО НА ВСЕХ И ВСЯ, что они крутят как хотят эти моменты
+73
-14
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кайван белоглазый
Ребята, вашу ж мать! Вам самим ещё не стыдно?
Не оправдываю, Спартак, нытье не красит, но вы то, что творите?
Если вы и сегодняшнего судью отмажете, то я тогда не знаю как вас называть.
+45
-7
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Ну вы поняли, холопы? Игроки Зенита совершают «случайные контакты вскользь», против игроков Зенита совершают «акцентированные наступы». Смотрите не перепутайте!)
P.s Какой же это всё-таки стыд. И вот ещё после такого питерская секта заявляет что админресурс не у них, а какого-то другого, подсуживают не им, а другим и т.п.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гриша
Акцентированное газовое судейство
+29
-6
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Александр Дмитриев
как не стыдно адекватным людям болеть за Зенит
Там неадекваты
+28
-8
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Александр Дмитриев
как не стыдно адекватным людям болеть за Зенит
А разве адекватные за него болеют?:))
+29
-10
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Франческо Тотти
Они после подобной херни рассчитывают на посещаемость и прибыли клубов)))
Смешно, очень смешно. ЧР уже мало кто смотрит, так эти клоуны решили сделать так, чтобы никто не смотрел.
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CSKA\LAZIO\Netherlands
Да мы уже все и всё поняли... 🤦‍♂️
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Давыдкин
А как в динамике судья в Питере одно от другого отличил, если целая комиссия 4 дня думала как бы его отмазать?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Крылья ведут 1-0.на пендаль, жёлтая, потом красная. Спартак второй гол как правильно они написали не надо считать. Сейчас Краснодар ведёт. А зинька чемпион уже" досрочный ". Шапито, цирк. По тв 2 ящера ведут чуть не целуя попу. Противно. Не дадут выиграть
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Да всё понятно.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maghor007
Бред 😂и там и там игрок сделал передачу, и там и там на встречных ногах. А значительная часть голеностопа это как вы там высчитывали. Оба момента не пенальти
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Сергеев
Ответ Александр Дмитриев
как не стыдно адекватным людям болеть за Зенит
а адекватные за зенит и не болеют
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Петров
ПХАХАХХА, я не могу)))
чемпионство заочно Зениту.
Случайно не поставили пенальти(это когда играют против Зенита)
Случайно поставили( это когда играет Зенит)
100% пенальти, смотрим вар и отменяем(зенит - динамо)
короче всё ясно с ЭСК
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Выдумали
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
По мнению всех членов комиссии

-----

Одни подлецы

Там не эск, а филиал игры "Кто хочет стать миллионером"

Сегодня вот Денисов вскользь попал шипами, и получил ЖК от газового кукуляка

Газпромлига и дюковщина
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Клоуны....Вот и всё!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ксяоми Ноутов
Ответ Roman Araslanov
Ну вы поняли, холопы? Игроки Зенита совершают «случайные контакты вскользь», против игроков Зенита совершают «акцентированные наступы». Смотрите не перепутайте!) P.s Какой же это всё-таки стыд. И вот ещё после такого питерская секта заявляет что админресурс не у них, а какого-то другого, подсуживают не им, а другим и т.п.
Помню в одном матче был случайный контакт от Жиркова, потом был случайный контакт кулака зенитовца с лицом Соболева и ещё случайный контакт с Айртоном.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
а какой наступ был сегодня у Денисова, интересно? виртуальный?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2882
Ответ dzwn7zf97k
Как и за Спартак,Я не спорю ,косяки судей есть ,но в пользу спартака много решений было и будет и вы будете молчать,кто вам мешал сегодня аутсайдера обыграть ?
Да никто. В целом , могли ведь еще и Селихова с Соболевым удалить. Они тоже в том моменте по ноге никого не били. А меньше народу - больше кислороду. Выигрывать так проще же
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mim81
Ответ Кайван белоглазый
Ребята, вашу ж мать! Вам самим ещё не стыдно? Не оправдываю, Спартак, нытье не красит, но вы то, что творите? Если вы и сегодняшнего судью отмажете, то я тогда не знаю как вас называть.
Хочешь подскажу?
Не благодари
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
ЭСК-позорище!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Новые термины придумывают на ходу. Красавцы!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Всё просто там нет и тут нет. Сами себе на попу ищут приключений
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий