ЭСК сравнила момент с Ренаном и Бальде и фол Бейла на Кузяеве: у защитника «Зенита» был «случайный контакт вскользь», у игрока «Крыльев» – «акцентированный наступ»

ЭФК РФС сравнила момент с падением Кейта Бальде и фол Гленна Бейла на Далере Кузяеве.

По мнению всех членов комиссии, контакт вскользь со стороны Роберта Ренана («Зенит») с голеностопом Кейта Бальде («Спартак») при попытке заблокировать передачу мяча соперником имел случайный характер и произошел на встречном курсе движения ног игроков.

Ренан в попытке блокировать передачу ставит ногу в опору на газон, совершив незначительное касание голеностопа на встречном курсе движения ног игроков. В действии нет усилия, переноса веса тела на ступню соперника, либо продавливания шипами. Кроме того, контакт не является причиной падения нападающего.

Комиссия считает, что в этом эпизоде судья вынес верное решение, продолжив игру.

Этот момент сравнили с фолом защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла на полузащитнике «Зенита» Далере Кузяеве – в том эпизоде пенальти был назначен.

По мнению комиссии, Бейл на высокой скорости совершает «акцентированный наступ» на боковую часть голеностопа соперника. Наступ осуществляется на значительную площадь стопы Кузяева с переносом веса в конечной фазе наступа. Комиссия считает, что этот фол должен быть наказан пенальти, а Бейл должен получить желтую карточку.

Сравнение эпизодов на видео начинается на отметке 0:53.

Глава РПЛ Алаев: «Момент с Ренаном и Бальде и фол Бейла на Кузяеве для меня идентичны. Хочется идентичных решений от судей»