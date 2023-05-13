Де Хеа выиграет «Золотую перчатку» – у него 16 сухих матчей в АПЛ. Вратарь «МЮ» может разделить приз с Алиссоном, Рэмсдейлом и Поупом

Давид Де Хеа станет обладателем «Золотой перчатки» по итогам сезона АПЛ.

Голкипер « » сегодня не пропустил от «Вулверхэмптона» (2:0) в 36-м туре . Это был его 16-й сухой матч в чемпионате.

Никому уже не удастся опередить Де Хеа по этому показателю, но разделить с ним приз имеют шанс (« »), Ник Поуп (« ») и Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), у которых по 13 матчей без пропущенных голов. Всем этим футболистам осталось провести по 3 игры.

Де Хеа уже получал «Золотую перчатку» в сезоне-2017/18. Тогда у него было 18 сухих игр.