Де Хеа выиграет «Золотую перчатку» – у него 16 сухих матчей в АПЛ. Вратарь «МЮ» может разделить приз с Алиссоном, Рэмсдейлом и Поупом
Давид Де Хеа станет обладателем «Золотой перчатки» по итогам сезона АПЛ.
Голкипер «Манчестер Юнайтед» сегодня не пропустил от «Вулверхэмптона» (2:0) в 36-м туре АПЛ. Это был его 16-й сухой матч в чемпионате.
Никому уже не удастся опередить Де Хеа по этому показателю, но разделить с ним приз имеют шанс Алиссон («Ливерпуль»), Ник Поуп («Ньюкасл») и Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), у которых по 13 матчей без пропущенных голов. Всем этим футболистам осталось провести по 3 игры.
Де Хеа уже получал «Золотую перчатку» в сезоне-2017/18. Тогда у него было 18 сухих игр.
Эту перчатку надо поделить и отдать Мартинесу с Вараном
Вратарь который пропускает 6 и 7 мячей от главных соперников этого не заслуживает
делает свою работу, получается
Регламент таков, но все эти призы " лучший игрок" или "лучший вратарь" нужно конкретизировать , как в НХЛ.