Де Хеа выиграет «Золотую перчатку» – у него 16 сухих матчей в АПЛ. Вратарь «МЮ» может разделить приз с Алиссоном, Рэмсдейлом и Поупом

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Давид Де Хеа Ник Поуп Алиссон Аарон Рэмсдейл Футбол

Давид Де Хеа станет обладателем «Золотой перчатки» по итогам сезона АПЛ.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» сегодня не пропустил от «Вулверхэмптона» (2:0) в 36-м туре АПЛ. Это был его 16-й сухой матч в чемпионате.

Никому уже не удастся опередить Де Хеа по этому показателю, но разделить с ним приз имеют шанс АлиссонЛиверпуль»), Ник Поуп («Ньюкасл») и Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), у которых по 13 матчей без пропущенных голов. Всем этим футболистам осталось провести по 3 игры.

Де Хеа уже получал «Золотую перчатку» в сезоне-2017/18. Тогда у него было 18 сухих игр.

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49 комментариев

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ОлегГуннар
из рубрики "и такое бывает"
+49
-5
+44
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QWertY
И это при 68% сейвов, хуже только у двоих киперов в АПЛ(и оба из Саутгемптона). Защита, конечно, постаралась
+37
-1
+36
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Пирс Морган
Да как он это делает, черт побери
+33
-1
+32
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Answer1
Такого точно в истории АПЛ не было, когда кипер был одновременно лидером по результативным ошибкам, пропустил 7 в одном матче и при этом обладателем Золотой перчатки. Давид точно должен накрыть поляну своим дефам за эту награду.
+23
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+22
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Donald J. Trump
Ответ Пирс Морган
Да как он это делает, черт побери
Когда у тебя в защите Шоу, Варан, Мартинес и Линделеф - перчатку можно и взять. Главное, назад пасы Де Хеа не давать.
+21
-2
+19
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QWertY
Ответ Аморалинни
Да. Защита отлично постаралась, чтобы удары наносились из стопроцентных позиций
Особенно гол Бенрахмы был из стопроцентной позиции. Харе уже нести чушь
+15
-1
+14
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Born is the King
М-да. Первый в истории конус который выиграл золотую перчатку АПЛ
+15
-4
+11
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Trollando
Ответ Basist
вот от кого от кого... делает свою работу, получается
делает работу вся защита команды, в первую очередь. Хотя на ленточке ДДХ хорош, этого не отнять.
+9
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Basist
Ответ Trollando
делает работу вся защита команды, в первую очередь. Хотя на ленточке ДДХ хорош, этого не отнять.
ну и вклад Каземиро, конечно. Часто оставляет свою защиты без работы)
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Nikhad
Ответ Максим Горький
Вы что он же такой косячник что нужно его на лавку посадить))
Сегодня он ни сделал ни одного сейва, а точность пасов 46%
Эту перчатку надо поделить и отдать Мартинесу с Вараном
Вратарь который пропускает 6 и 7 мячей от главных соперников этого не заслуживает
+6
-1
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Dm Kznts
Ответ Donald J. Trump
Когда у тебя в защите Шоу, Варан, Мартинес и Линделеф - перчатку можно и взять. Главное, назад пасы Де Хеа не давать.
а магваера пореже выпускать )
+6
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SegaYasch
Ответ QWertY
И это при 68% сейвов, хуже только у двоих киперов в АПЛ(и оба из Саутгемптона). Защита, конечно, постаралась
Это ему за прошлые сезоны с Магваерами, Джонсами, Смолингами, Рохами. Но привозить стал неприлично много
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Donald J. Trump
Ответ Okaka
надо давать приз не за сухой матч, а за меньшее количество пропущенных мячей
Ну можно проиграть 7 матчей по 1-0, а можно один матч проиграть 7-0. Как это с Де Хеа и произошло, собственно говоря.
+4
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Ksandvankneshas
Ответ Максим Горький
Вы что он же такой косячник что нужно его на лавку посадить))
Сегодня тащил как боженька, 500 к в неделю и контракт на 10 лет за такие перформансы нужно давать.
+3
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Grigoriy Kor
Если бы на вручении эту награду бросали, он бы не факт что поймал
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Suricat
Ответ Nikhad
Сегодня он ни сделал ни одного сейва, а точность пасов 46% Эту перчатку надо поделить и отдать Мартинесу с Вараном Вратарь который пропускает 6 и 7 мячей от главных соперников этого не заслуживает
да, да. точность передач для кипера - ключевой параметр. Браво в "Сити" именно по этому критерию брали)
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Верховный Лорд
🤣🤣🤣 боюсь представить, что было бы, если бы он тащил чаще, чем в 1 случае из 50
+3
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Basist
вот от кого от кого...
делает свою работу, получается
+5
-3
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Befire
Ответ SegaYasch
Это ему за прошлые сезоны с Магваерами, Джонсами, Смолингами, Рохами. Но привозить стал неприлично много
Смоллинг и Джонс вполне достойно защищались, да, совершали комичные ошибки, но явно лучше уровнем чем пара Холодильник и Линделеф. Да и Мартинеса я бы не оценил сильно лучше Смоллинга. Варан и Мартинес 7ку получали от Ливера, напомню.
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Самая быстрая булочка в мире
МЮ в апреле сыграл три игры подряд на 0, соперник нанес 0 ударов в створ в тех матчах, сегодня тоже без ударов в створ. Интересно, сколько еще таких матчей набралось
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Tybalt
лишнее доказательство тому, что командные результаты не должны брать за основу для вручения индивидуальной награды.
Регламент таков, но все эти призы " лучший игрок" или "лучший вратарь" нужно конкретизировать , как в НХЛ.
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Mister Sandman
И это с магваером в защите :)))
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مختار موسى حاجييف
где-то читал,по проценту отраженных ударов,он делит последнее место в лиге, на равне с двумя вратарями Саутгемптона.
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Okaka
надо давать приз не за сухой матч, а за меньшее количество пропущенных мячей
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Ночной кошмар Логинова
Де Хеа - вратарь очень хороший и очень нестабильный
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