«Торпедо» вылетело из РПЛ. У клуба 13 очков после 27 матчей

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Футбол

«Торпедо» вылетело из Мир РПЛ.

Команда под руководством тренера Пепа Клотета потерпела поражение от ЦСКА в 27-м туре чемпионата России (0:3).

«Торпедо» лишилось шансов на сохранение места в высшем дивизионе. Команда занимает 16-е место, набрав 13 очков после 27 матчей. За три тура до конца чемпионата «автозаводцы» отстают от зоны стыковых матчей на 10 очков. 

«Торпедо» вышло в РПЛ по итогам прошлого сезона. До этого клуб не выступал в высшей российской лиге с 2015 года. 

Следующий сезон черно-белые проведут в Первой лиге. 

36 комментариев

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luu
Скучать не будем, впрочем как и по Химкам.
+43
-7
+36
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Oleg Olegov
Я правильно понимаю, что их второй раз за восемь лет в премьер лигу выводит Бородюк, потом резко уходит и его меняет Савичев, который потом резко уходит, и потом начинается полный трэш?
Что там происходит вообще? Какие задачи решают эти тренеры и этот клуб?
+29
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+28
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Кирилл Захаров
Химки , ваш выход !
+20
-2
+18
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Бомбардир Ковтун
0 болельщиков, 0 игры, 0 интереса смотреть их матчи. Отмучились.
+17
-1
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47hell
Химки следом и у московских клубов хоть на пару настоящих выездов станет больше))))
+11
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дитя лимита
Ответ Theodor Herzl
Я не в теме, а за что тут Торпедо так ненавидят? С Химками понятно, сам их терпеть не могу
никому ненужный кусок фекалий с претензией на «былое величие»; 0,5 человека болельщиков и даже такой мизер представляет из себя наихудшие сливки помоев социума; постоянные скандалы внутри и вокруг команды

в общем, это такое кб шапито в миниатюре, словно пробник от полной тушинской версии
+11
-3
+8
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Nikolay Stavrogin
Ответ Oleg Olegov
Я правильно понимаю, что их второй раз за восемь лет в премьер лигу выводит Бородюк, потом резко уходит и его меняет Савичев, который потом резко уходит, и потом начинается полный трэш? Что там происходит вообще? Какие задачи решают эти тренеры и этот клуб?
Насколько я помню, там у владельца задача поднять баблишка на недвиге вокруг будущего стадиона. Футбол и клуб на втором плане
+7
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waleri
Это было понятно еще на старте, вообще не готовы к вышке.
+6
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Михаил Опякин
Эта новость 1 тура
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Новокули26
Ждём ещё Химки в первой лиге
+4
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дитя лимита
Ответ Andrey Karakashev
Когда наступят человеческие времена в стране, возродится и Торпедо, а нечисть с северных болот вернётся в пердив, где ей самое место. Все обязательно вернётся на круги своя в том числе и в футболе, когда все это безумие рано или поздно кончится
как мило, кб братишки зализали раны после шедевральной игры с химками и вылезли утешить своих бойфрендов с автопомойки
+6
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artpal
Ответ Oleg Olegov
Не ноль, а 247
Уже 247? Ещё зимой было 207, фан-база растёт?
+3
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Theodor Herzl
Я не в теме, а за что тут Торпедо так ненавидят? С Химками понятно, сам их терпеть не могу
+5
-2
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S. A.
У Тамбова было столько же. У Тамбова!!!
+3
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Oleg Olegov
Ответ Бомбардир Ковтун
0 болельщиков, 0 игры, 0 интереса смотреть их матчи. Отмучились.
Не ноль, а 247
+4
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Владимир Фомин
Жалко Торпедо... Клуб лихорадит от постоянных перемен, нет стабильности... А в структуру прут очередные паровозы и отбросы...
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Oleg Olegov
Ответ artpal
Уже 247? Ещё зимой было 207, фан-база растёт?
Могу путаться в таких серьёзных цифрах, сорян)
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ARIGAMI ARIGAMI
Пеп не смог
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Max Kochetkov
Ответ S. A.
У Тамбова было столько же. У Тамбова!!!
У Шинника и Тюмени было меньше гораздо)
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Алексей Гусев
Ответ Новокули26
Ждём ещё Химки в первой лиге
лучше сразу во вторую...типо "из-за нехватки бюджета" и тех и тех...
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teo_heel
Ответ S. A.
У Тамбова было столько же. У Тамбова!!!
Тамбов как-то вообще было 31 очко и с четырнадцатого места чудом не вылетели, ибо у Крыльев, что были пятнадцатами (и у Ахмата, что был тринадцатым) тоже было по 31 очку. Это было в сезоне 2019-2020. Тогда Тамбов умудрился дважды Спартак обыграть каким-то макаром.
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Dr Chase
Максимально безликая и бесхарактерная команда. Скучать не будем от слова совсем
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Алексей Гусев
Химки в охапку и в ПФЛ в следующем сезоне...
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Radik_2.0
чего приходили, чего хотели. не понятно
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Vladimir RA108
Закономерный вылет. Команда не была готова к РПЛ ни в сентябре, ни в марте.
Балтика и Рубин, вы-то хоть не будьте такими безнадёжными в следующем сезоне...
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