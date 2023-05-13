«Торпедо» вылетело из РПЛ. У клуба 13 очков после 27 матчей
«Торпедо» вылетело из Мир РПЛ.
Команда под руководством тренера Пепа Клотета потерпела поражение от ЦСКА в 27-м туре чемпионата России (0:3).
«Торпедо» лишилось шансов на сохранение места в высшем дивизионе. Команда занимает 16-е место, набрав 13 очков после 27 матчей. За три тура до конца чемпионата «автозаводцы» отстают от зоны стыковых матчей на 10 очков.
«Торпедо» вышло в РПЛ по итогам прошлого сезона. До этого клуб не выступал в высшей российской лиге с 2015 года.
Следующий сезон черно-белые проведут в Первой лиге.
Что там происходит вообще? Какие задачи решают эти тренеры и этот клуб?
в общем, это такое кб шапито в миниатюре, словно пробник от полной тушинской версии
Балтика и Рубин, вы-то хоть не будьте такими безнадёжными в следующем сезоне...