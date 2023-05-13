«Торпедо» вылетело из РПЛ. У клуба 13 очков после 27 матчей

«Торпедо» вылетело из Мир РПЛ.

Команда под руководством тренера Пепа Клотета потерпела поражение от в 27-м туре чемпионата России (0:3).

« » лишилось шансов на сохранение места в высшем дивизионе. Команда занимает 16-е место, набрав 13 очков после 27 матчей. За три тура до конца чемпионата «автозаводцы» отстают от зоны стыковых матчей на 10 очков.

«Торпедо» вышло в по итогам прошлого сезона. До этого клуб не выступал в высшей российской лиге с 2015 года.

Следующий сезон черно-белые проведут в лиге.