«Реал» вышел в ЛЧ в 27-й раз подряд. Это лучшая серия в Европе

«Реал» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Команда Карло Анчелотти, обыграв «Хетафе» (1:0) в 34-м туре, набрала 71 очко. Ее отрыв от идущего пятым «Вильярреала» составляет 14 баллов за 4 тура до конца сезона.

В последний раз мадридцы пропускали ЛЧ в сезоне-1996/97. Серия из 27 сезонов в этом турнире – лучшая в Европе. На втором месте – « », которая будет выступать на групповом этапе ЛЧ в 20-й раз подряд.