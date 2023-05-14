«Реал» вышел в ЛЧ в 27-й раз подряд. Это лучшая серия в Европе

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Команда Карло Анчелотти, обыграв «Хетафе» (1:0) в 34-м туре, набрала 71 очко. Ее отрыв от идущего пятым «Вильярреала» составляет 14 баллов за 4 тура до конца сезона.

В последний раз мадридцы пропускали ЛЧ в сезоне-1996/97. Серия из 27 сезонов в этом турнире – лучшая в Европе. На втором месте – «Барселона», которая будет выступать на групповом этапе ЛЧ в 20-й раз подряд.

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18 комментариев

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Андрей Хенто
Великий клуб, впечатляющая серия.
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_Amelina_ Landau
Ответ Pb-SE
Если бы АПЛ тоже состояла из двух команд, то МЮ уже бы в 30-й раз подряд участвовал.
Такой нелепый комментарий )) Т.е. Реал выходит 27 раз подряд исключительно из-за "двух команд"? ) А ничего, что он эту ЛЧ взял 14 раз ??? )) А в прошлом сезоне всех ваших топов выбил? ))
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Владимир Владимирович
Фергюсон бы дышал в затылок, если бы не пенсия
+6
-1
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Адилет Асанкожоев
27 квалификаций, 8 титулов, мощно
+4
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f0rmoceft
Лучший клуб в мире!
+12
-10
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Pb-SE
Ответ Владимир Владимирович
Фергюсон бы дышал в затылок, если бы не пенсия
Если бы АПЛ тоже состояла из двух команд, то МЮ уже бы в 30-й раз подряд участвовал.
+5
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Ночной кошмар Логинова
Барселона квалифицируется в ЛЕ через ЛЧ
+4
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Эрнандес Эрнандес
И позорно вылетит из Лиги Европы 😁
Чтобы сконцентрироваться на Ла Лиге 😁
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зак
Ответ Tristan...
Попасть в ЛЧ с третьего места тоже достижение. Великий клуб,чего уж там...
попасть в ЛЕ с третьего места вот это достижение великого клуба, как я тебя подловил))
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Tristan...
Попасть в ЛЧ с третьего места тоже достижение. Великий клуб,чего уж там...
А если попасть в ЛЧ, выиграв саму ЛЧ?

Реал ведь это делал 5 раз за 8 последних лет.

Величайший клуб в истории футбола!!!

Кстати… Барсе для 5 кубков ЛЧ понадобилось более 100 лет. Начали свой путь в 19 веке, и к 21 веку выиграли 5 кубков ЛЧ 😁
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