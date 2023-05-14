«Реал» вышел в ЛЧ в 27-й раз подряд. Это лучшая серия в Европе
«Реал» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Команда Карло Анчелотти, обыграв «Хетафе» (1:0) в 34-м туре, набрала 71 очко. Ее отрыв от идущего пятым «Вильярреала» составляет 14 баллов за 4 тура до конца сезона.
В последний раз мадридцы пропускали ЛЧ в сезоне-1996/97. Серия из 27 сезонов в этом турнире – лучшая в Европе. На втором месте – «Барселона», которая будет выступать на групповом этапе ЛЧ в 20-й раз подряд.
Реал ведь это делал 5 раз за 8 последних лет.
Величайший клуб в истории футбола!!!
Кстати… Барсе для 5 кубков ЛЧ понадобилось более 100 лет. Начали свой путь в 19 веке, и к 21 веку выиграли 5 кубков ЛЧ 😁