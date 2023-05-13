«Челси» хочет подписать вратаря, форварда и хавбека после назначения Почеттино. Среди целей – Эмилиано Мартинес, Лаутаро и Мак Аллистер (Daily Mail)
«Челси» и Маурисио Почеттино обсудят трансферные цели на летнее трансферное окно.
Ранее стало известно, что лондонский клуб принял решение назначить Почеттино главным тренером. Вскоре стороны заключат долгосрочный контракт.
Почеттино и спортивные директора клуба Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли обсуждают варианты улучшения состава. Клуб планирует подписать нападающего, полузащитника и вратаря.
Наиболее вероятной целью на позицию форварда является Лаутаро Мартинес из «Интера». «Челси» также интересуется Виктором Осимхеном, но осуществить трансфер нападающего «Наполи» будет проблематично.
Новым вратарем «синих» может стать Эмилиано Мартинес. Для укрепления полузащиты лондонцы рассматривают два варианта – Деклана Райса и Алексиса Мак Аллистера. За первого придется побороться с «Арсеналом», за второго – с «Ливерпулем».
Кроме того, Почеттино намерен убедить Мэйсона Маунта остаться в команде. Он также обсудит с Ромелу Лукаку его будущее в клубе.
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