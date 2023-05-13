«Челси» и Маурисио Почеттино обсудят трансферные цели на летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что лондонский клуб принял решение назначить Почеттино главным тренером. Вскоре стороны заключат долгосрочный контракт.

Почеттино и спортивные директора клуба Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли обсуждают варианты улучшения состава. Клуб планирует подписать нападающего, полузащитника и вратаря.

Наиболее вероятной целью на позицию форварда является из « ». « » также интересуется , но осуществить трансфер нападающего « » будет проблематично.

Новым вратарем «синих» может стать Эмилиано Мартинес. Для укрепления полузащиты лондонцы рассматривают два варианта – Деклана Райса и Алексиса Мак Аллистера. За первого придется побороться с «Арсеналом», за второго – с «Ливерпулем».

Кроме того, Почеттино намерен убедить Мэйсона Маунта остаться в команде. Он также обсудит с Ромелу Лукаку его будущее в клубе.