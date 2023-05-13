«Челси» хочет подписать вратаря, форварда и хавбека после назначения Почеттино. Среди целей – Эмилиано Мартинес, Лаутаро и Мак Аллистер (Daily Mail)

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«Челси» и Маурисио Почеттино обсудят трансферные цели на летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что лондонский клуб принял решение назначить Почеттино главным тренером. Вскоре стороны заключат долгосрочный контракт. 

Почеттино и спортивные директора клуба Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли обсуждают варианты улучшения состава. Клуб планирует подписать нападающего, полузащитника и вратаря. 

Наиболее вероятной целью на позицию форварда является Лаутаро Мартинес из «Интера». «Челси» также интересуется Виктором Осимхеном, но осуществить трансфер нападающего «Наполи» будет проблематично. 

Новым вратарем «синих» может стать Эмилиано Мартинес. Для укрепления полузащиты лондонцы рассматривают два варианта – Деклана Райса и Алексиса Мак Аллистера. За первого придется побороться с «Арсеналом», за второго – с «Ливерпулем». 

Кроме того, Почеттино намерен убедить Мэйсона Маунта остаться в команде. Он также обсудит с Ромелу Лукаку его будущее в клубе.

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50 комментариев

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blaugrano
После расширения в раздевалке Челси посадочных мест будет больше, чем на трибунах Стэмфорд Бридж.
+65
-1
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ML26
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Зачем чемпионам мира переходить в клуб из второй половины таблицы АПЛ?
Энцо же перешел
+26
0
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Вадим Слуцкий
Да, игроков не хватает.
+24
0
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Гусейн Магомедрасулов
Зачем чемпионам мира переходить в клуб из второй половины таблицы АПЛ?
+17
-7
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Николай Носань
Бибу и Бобу они подпишут
+7
0
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Vinnipukh Vinni
Почеттино сразу пошёл с козырей )))
+3
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Josep
нужно больше игроков, ещё, ещё.. ещё 200лямов на ветер, почему бы и нет.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Зачем чемпионам мира переходить в клуб из второй половины таблицы АПЛ?
ты о недоворотчике, который один раз сверкнул и при том, что он воротчик, отыграл всего 230 матчей к 30 годам?
+12
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Андрюха с района
Лаутаро вряд ли пойдет на понижение) У него гордость есть)
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FNT
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Зачем чемпионам мира переходить в клуб из второй половины таблицы АПЛ?
Гиварш, Клеберсон и Шюррле тоже чемпионы мира, что теперь? Хеведес тоже, в Локомотиве в итоге играл. Люди совсем уже, считают, что чемпион мира - это какой-то священный титул, который делает тебя мегафутболистом. Его куча сомнительных людей выигрывала, и не на скамейке, а на поле. На каждых Зидана и Месси есть свои Крамер и Гроссо.
+4
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Roman
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Зачем чемпионам мира переходить в клуб из второй половины таблицы АПЛ?
Потому что они игроки - середняки
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brig_Mercury
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Зачем чемпионам мира переходить в клуб из второй половины таблицы АПЛ?
За деньгами
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Роббен_травмостойкий
Помоги Боули собрать сборную Аргентины😁
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a2wai
Ответ deadjoker
Ну макалистер в нагрузку к Энцо было бы неплохо, если ковачич правда уходит. Но, извините, какой нафиг мартинез. Есть молодой хороший кипер и Кепа. Наигрывание его потихоньку.
Мартинес нужен для того, чтобы было кому прикладывать кубки к причинному месту.
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
А что там по ФФП?
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d.xoxlov
Тогда и за Месси с арабами побороться. Контракт лет на 8 предложить можно.
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Johnie
Челси Буэнос-Айрес
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Ksandvankneshas
Ответ Николай Носань
Бибу и Бобу они подпишут
Туту и Буту
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vova123456
Ответ Газонокосильщик Хави
ты о недоворотчике, который один раз сверкнул и при том, что он воротчик, отыграл всего 230 матчей к 30 годам?
Да да, того без кого Аргентина не стала бы чемпионом мира и кто играет сейчас за 6-7 команду лиги. Так что для команды которая борется за топ 10 это будет очень большое усиление.
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Armin.97
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Зачем чемпионам мира переходить в клуб из второй половины таблицы АПЛ?
чтобы клуб в след году не оказался в чемпионшипе
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Газонокосильщик Хави
ты о недоворотчике, который один раз сверкнул и при том, что он воротчик, отыграл всего 230 матчей к 30 годам?
ну как раз он и уровень Челси
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Спартак Уокер
Куда уж больше
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Jan Paskel
а Боули понимает, что Челси - не хоккейная команда?
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Газонокосильщик Хави
лаутаро для того, чтобы лукаке не было скучно?
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Vlados 86
Ответ Блистательно
Зачем этот шлак аргентинский брать, уровня середины-конца АПЛ?
Так это как раз текущий уровень Челси
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