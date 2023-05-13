Денисов из «Спартака» удален при 0:1 с «Химками». У него две желтые за 18 минут

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов удален в 1-м тайме игры с «Химками» при счете 0:1.

получил две желтые карточки за 18 минут – на 29-й минуте арбитр Евгений Кукуляк вынес ему предупреждение после того, как он сфолил сразу на двух игроках «Химок», а в добавленное к первому тайму время он получил вторую желтую за фол в центре поля.

« » с 23-й минуты уступает в счете – Резиуан Мирзов забил прямым ударом со штрафного.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Химками» (0:1, перерыв).