Денисов из «Спартака» удален при 0:1 с «Химками». У него две желтые за 18 минут
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов удален в 1-м тайме игры с «Химками» при счете 0:1.
Денисов получил две желтые карточки за 18 минут – на 29-й минуте арбитр Евгений Кукуляк вынес ему предупреждение после того, как он сфолил сразу на двух игроках «Химок», а в добавленное к первому тайму время он получил вторую желтую за фол в центре поля.
«Спартак» с 23-й минуты уступает в счете – Резиуан Мирзов забил прямым ударом со штрафного.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Химками» (0:1, перерыв).
- кукуляк свистит и не даёт жк
- вар смотрит повтор и зовет его на предмет прямой кк
- он смотрит и если реально фол на жёлтую, даёт жёлтую
Так работает г-промовская машина.
Денисов вообще не трогал черненького.