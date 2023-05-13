Денисов из «Спартака» удален при 0:1 с «Химками». У него две желтые за 18 минут

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия судьи Евгений Кукуляк Даниил Денисов Футбол

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов удален в 1-м тайме игры с «Химками» при счете 0:1.

Денисов получил две желтые карточки за 18 минут – на 29-й минуте арбитр Евгений Кукуляк вынес ему предупреждение после того, как он сфолил сразу на двух игроках «Химок», а в добавленное к первому тайму время он получил вторую желтую за фол в центре поля. 

«Спартак» с 23-й минуты уступает в счете – Резиуан Мирзов забил прямым ударом со штрафного.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Химками» (0:1, перерыв).

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100 комментариев

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FCSMfan
Ну чего, надо еще кому-то объяснять про "акцентированный наступ"?
+137
-11
+126
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rus1973
не было вообще касания даже со стороны Денисова.
+117
-2
+115
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Severfan
стоит признать, что фол липовый был
+96
-4
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barnauldiscovery
Мне одному показалось, что во втором моменте Денисов вообще не задел соперника?
+86
-2
+84
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Нико Росберг
Смотрю матч только из-за Кукуляка, хотелось понять, что на этот раз он выдумает. Получилось в целом изящно
+66
0
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TeRex
Нам целую неделю рассказывали, что это вообще не нарушение - и тут же за это удаляют Денисова. А ещё за неделю до этого это считалось нарушением. Кто РПЛ смотрел, тот в цирке не смеётся.
+67
-3
+64
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Эдуард Звонков
там касания вообще не было))) Трындец полный)
+40
0
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Vlad1m1r
Ответ barnauldiscovery
Мне одному показалось, что во втором моменте Денисов вообще не задел соперника?
Мне кажется Денисов вообще не задел игрока Химок. Кукуляк повёлся на симуляцию
+41
-1
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Зубы Дзюбы
Тупое правило, когда нельзя посмотреть вторую жк.
+30
0
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За_909!
Ответ FCSMfan
Ну чего, надо еще кому-то объяснять про "акцентированный наступ"?
Дык во втором случае и как такого наступа не было...
+20
-1
+19
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Updated
Свистун слепошарый.
+19
0
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rus1973
показывали сейчас повторы-обе желтые левые
+17
0
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Spartakus1984
Судейский маразм
+15
0
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Зубы Дзюбы
Как можно было это обыграть нормально:
- кукуляк свистит и не даёт жк
- вар смотрит повтор и зовет его на предмет прямой кк
- он смотрит и если реально фол на жёлтую, даёт жёлтую
+15
0
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newwaver
Обе желтые карточки Денисову придуманы Кукуляком.
+13
0
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ДудьСдулся
Кукуляк отстранён до конца сезона, но его вытаскивают из пыльного мешка и ставят на Спартак, чтобы он удалил Денисова ни за что!
Так работает г-промовская машина.
+22
-13
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Nastia Sergey
Ответ ДудьСдулся
Кукуляк отстранён до конца сезона, но его вытаскивают из пыльного мешка и ставят на Спартак, чтобы он удалил Денисова ни за что! Так работает г-промовская машина.
ведь если бы сегодня Кукуляк не удалил Дениса, то "Спартак" точно бы догнал "Зенит", да?
+15
-7
+8
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Peter Parker
Ответ Artem Piatkov
Приятно, что в день рождения Динамо Киева Спартак опять унижают Классика :)
Там Черноморец уже два в Динамо засунул за первый тайм, а ты все за Спартаком следишь) сразу видно, какая команда тебе дороже)
+7
0
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Ринат Якупов
Не задел Денисов его,а тот падает, как подкошенный. Да, симулировать футболисты научились в 21 веке.
+6
0
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Burel
Ответ rus1973
не было вообще касания даже со стороны Денисова.
дюков сказал "было", значит "было"
+8
-3
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bamboocha01
Ответ Igors Suras
Опять бардак!!! Куда смотрит руководство клуба.Как вы достали!!! Игроки вообще не знают кто где играет,мешая друг другу.Абаскаль,ты со своими схемами-иди к чёртовой матери с клуба!!!!!@
Температуришь? Или просто болеешь?
+5
0
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Никита Самарин
Что происходит с Спартаком?🤦‍♂️ Второй жёлтой не было, но это не отменяет того, что так играть нельзя.
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Игорь Удалов
Денисов конечно олень, но удаление левое
+4
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ДудьСдулся
Ответ TeRex
Нам целую неделю рассказывали, что это вообще не нарушение - и тут же за это удаляют Денисова. А ещё за неделю до этого это считалось нарушением. Кто РПЛ смотрел, тот в цирке не смеётся.
На ногу Бальде реально наступили шипами!
Денисов вообще не трогал черненького.
+7
-3
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Vlad1m1r
Кукуляк повёлся на симуляцию
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