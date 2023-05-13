«Саутгемптон» вылетел из АПЛ.

«Святые» потеряли шансы на выживание, уступив «Фулхэму» в 36-м туре чемпионата Англии (0:2). «Саутгемптон» идет последним в турнирной таблице, набрав 24 очка. За 2 матча до конца турнира от спасительного 17-го места его отделяет 8 баллов.

« » играл в с сезона-2012/13. Следующий сезон команда проведет в Чемпионшипе.

«Святые» вылетели из высшего дивизиона Англии в третий раз в истории – ранее это происходило в 1974 и 2005 годах. В нынешнем сезоне команда потерпела 24 поражения – больше, чем в любом другом сезоне.