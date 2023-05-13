«Саутгемптон» вылетел в Чемпионшип. Клуб выступал в АПЛ с сезона-2012/13

Теги премьер-лига Англия Саутгемптон чемпионшип Футбол

«Саутгемптон» вылетел из АПЛ.

«Святые» потеряли шансы на выживание, уступив «Фулхэму» в 36-м туре чемпионата Англии (0:2). «Саутгемптон» идет последним в турнирной таблице, набрав 24 очка. За 2 матча до конца турнира от спасительного 17-го места его отделяет 8 баллов.

«Саутгемптон» играл в АПЛ с сезона-2012/13. Следующий сезон команда проведет в Чемпионшипе. 

«Святые» вылетели из высшего дивизиона Англии в третий раз в истории – ранее это происходило в 1974 и 2005 годах. В нынешнем сезоне команда потерпела 24 поражения – больше, чем в любом другом сезоне. 

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44 комментария

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kpvhmsvb2g
не хватило Рики Ламберта в нападении
+35
0
+35
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Давид Agabekyan
Ответ London.is.blue
Жалко, поставщик бревен для Ливерпуля вылетает(
Брёвен по типу Ван Дейка и Мане? Можно ещё парочку?
+34
-2
+32
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Фанат Сан-Марино
Ответ kpvhmsvb2g
не хватило Рики Ламберта в нападении
Лаллана атакующий полузащитник, на флангах Шоу и Клайн, а Ваньяма с Шнедерляйном цементируют центр поля
+20
-1
+19
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Антибаскет Поповича
Увы, на Саут уже давно бродил вокруг да около зоны вылета и, наконец, свалился туда. Всё логично.
+15
0
+15
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Mesut Ozil
Мне почему то грустно от этой новости.
+13
0
+13
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Алекс Мелкумян
Давно пора, состав толком не усиляли уже много лет, постоянно пытаются протаскивать каких то ноунеймов + при Хазенхютле играли местами неоправданно смело и потом начали деградировать. На одном Че Адамсе и Уорд-Праузе далеко не уедешь.
+7
0
+7
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Игорь Боровой
Теперь в АПЛ нет ничего святого…
+8
-1
+7
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London.is.blue
Жалко, поставщик бревен для Ливерпуля вылетает(
+18
-12
+6
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Today I feel Qatari
Ответ Donald J. Trump
Какие 5? Меньше 4 лет проработал австриец
С 2018 года. Окей, пятый год он до конца не доработал, так лучше?
+5
0
+5
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Donald J. Trump
Ответ Фанат Сан-Марино
Лаллана атакующий полузащитник, на флангах Шоу и Клайн, а Ваньяма с Шнедерляйном цементируют центр поля
Центр защиты с Жозе Фонте и Ловреном
+4
0
+4
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Today I feel Qatari
Ральф как атлант пять лет удерживал их в АПЛ, но неблагодарные его слили. Ну и поделом им, вообще нежалко
+5
-1
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Nick Kirilenko
Ждём через год обратно святых
+4
0
+4
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llolishe
Ливерпулю хоть Ворд-Проузи зацепить в центр поля
+3
0
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Виталий Ан
Напродавали игроков. Заработали ((. По игре не самые слабые были в сезоне. Жаль.
+3
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llolishe
Ответ London.is.blue
Жалко, поставщик бревен для Ливерпуля вылетает(
Скаузер Авойини дубль в ворота Челси
+4
-1
+3
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ostap&mio&dio
Ответ Игорь Боровой
Теперь в АПЛ нет ничего святого…
А ещё можно сказать, что Саутгемптон пошел на дно как Титаник
+1
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llolishe
Ответ QWertY
Нужно выцепить Вард-Проуза. Не гоже такому мастеру тухнуть в Шипе
Волкер Питерса бы в Ливерпуль
+1
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DolJun
эффект физрука хазенхуттля. и лидс туда же
+1
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SPRKT
без адекватной селекции в межсезонье они, скорее всего, рискуют засесть в шипе на долгие годы. а ведь там плотность и конкуренция гораздо выше - сегодня ты в нескольких очках от зоны плей-офф, а завтра уже возле зоны вылета
+1
0
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QWertY
Нужно выцепить Вард-Проуза. Не гоже такому мастеру тухнуть в Шипе
+1
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Александр Калачев
Не хватило норм вратаря, у Лестера тоже самое
+1
0
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Donald J. Trump
Ответ 0rbit
за два окна( лето зима) святые потратили 118 млн £, лол
Для АПЛ это копейки. Челси одного Энцо купил за 150.
+2
-1
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Aibek Mak
Саутгемптон по моему заслуженно вылетел даже не столько по спортивной части а именно даже как футбольный город. Потому что в отличие от других клубов АПЛ там частенько бывали пустые трибуны. Город должен соскучиться по большому футболу и вернуться
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0rbit
Ответ Donald J. Trump
Жаль команду, но нельзя постоянно продавать игроков, никого не покупая взамен. Надеюсь, деньги полученные от вылета в Шип, пойдут на укрепление состава.
за два окна( лето зима) святые потратили 118 млн £, лол
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AL27
Набрали кучу перспективной молодежи летом, пока ставка не сработала
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