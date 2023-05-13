«Саутгемптон» вылетел в Чемпионшип. Клуб выступал в АПЛ с сезона-2012/13
«Саутгемптон» вылетел из АПЛ.
«Святые» потеряли шансы на выживание, уступив «Фулхэму» в 36-м туре чемпионата Англии (0:2). «Саутгемптон» идет последним в турнирной таблице, набрав 24 очка. За 2 матча до конца турнира от спасительного 17-го места его отделяет 8 баллов.
«Саутгемптон» играл в АПЛ с сезона-2012/13. Следующий сезон команда проведет в Чемпионшипе.
«Святые» вылетели из высшего дивизиона Англии в третий раз в истории – ранее это происходило в 1974 и 2005 годах. В нынешнем сезоне команда потерпела 24 поражения – больше, чем в любом другом сезоне.
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