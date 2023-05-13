Лига Ставок Большой тур сборной. «Россия 25» сыграет с Беларусью в Туле в 6-м матче команд в турне

«Россия 25» сыграет с Беларусью в очередном матче турне.

В Туле продолжается «Лига Ставок Большой тур сборной».

Сборную «России 25» возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг. Команда проведет 6-й матч против в рамках турне.

В первых двух матчах в Челябинске россияне одержали победы (4:0, 6:2), в Астане сильнее оказались белорусы (4:7), в Красноярске и первой игре в Туле – вновь россияне (5:1 и 4:1)

Всего запланировано 8 игр. Еще дважды команды встретятся в Минске (15 и 16 мая).

Лига Ставок Большой тур сборной

«Россия 25» – Беларусь – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.