Лига Ставок Большой тур сборной. «Россия 25» сыграет с Беларусью в Туле в 6-м матче команд в турне
«Россия 25» сыграет с Беларусью в очередном матче турне.
В Туле продолжается «Лига Ставок Большой тур сборной».
Сборную «России 25» возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг. Команда проведет 6-й матч против Беларуси в рамках турне.
В первых двух матчах в Челябинске россияне одержали победы (4:0, 6:2), в Астане сильнее оказались белорусы (4:7), в Красноярске и первой игре в Туле – вновь россияне (5:1 и 4:1)
Всего запланировано 8 игр. Еще дважды команды встретятся в Минске (15 и 16 мая).
Лига Ставок Большой тур сборной
«Россия 25» – Беларусь – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Якобы средний возраст команды 25 лет. Но никто не проверял)