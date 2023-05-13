Лига Ставок Большой тур сборной. «Россия 25» сыграет с Беларусью в Туле в 6-м матче команд в турне

Теги результаты Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг товарищеские матчи сборная России U25 Хоккей

«Россия 25» сыграет с Беларусью в очередном матче турне.

В Туле продолжается «Лига Ставок Большой тур сборной».

Сборную «России 25» возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг. Команда проведет 6-й матч против Беларуси в рамках турне.

В первых двух матчах в Челябинске россияне одержали победы (4:0, 6:2), в Астане сильнее оказались белорусы (4:7), в Красноярске и первой игре в Туле – вновь россияне (5:1 и 4:1)

Всего запланировано 8 игр. Еще дважды команды встретятся в Минске (15 и 16 мая). 

Лига Ставок Большой тур сборной

«Россия 25» – Беларусь – 19:00 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

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10 комментариев

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sed3009
я что то пропустил? ротенберг главный тренер сборной России?)) ахахах) я же всего три недели сюда не заходил)
+4
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Vladzislav Zhurkevich
Беларусь, вперёд! :)
+3
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Александр Балабанов
Ответ sed3009
а квартал то как в Белоруссии оказался??? объясните пожалуйста что такое сборная 25 простым языком 😢? сборная ска по хоккею?)
Возглавил минское Динамо

Якобы средний возраст команды 25 лет. Но никто не проверял)
+2
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+2
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HRYNDEL
День сурка прям какой-то уже!
+1
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Док163
А вот прям серьезно это кто-то смотрит и кому-то интересно ??? Вот прям честно
+1
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_Абырвалг_
Провепи бы тогда уж чемпионат :Россия - Беларусь - 82 матча !
+1
0
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sed3009
а квартал то как в Белоруссии оказался??? объясните пожалуйста что такое сборная 25 простым языком 😢? сборная ска по хоккею?)
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Ми Ша
И реально есть те кто это всё смотрит на полном серьёзе?
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Костя Кот
хватит уже белорусов дербанить
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андрэ
Ответ Александр Балабанов
Возглавил минское Динамо Якобы средний возраст команды 25 лет. Но никто не проверял)
тогда команда должна быть Россия в среднем 25
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