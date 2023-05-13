Зарема об Абаскале: «Третий тренер мучается от судейства. Становится просто стыдно за уровень лиги»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Доменико Тедеско Зарема Салихова Паоло Ваноли Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова прокомментировала отказ Гильермо Абаскаля от общения с прессой.

В 27-м туре Мир РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1).

Послематчевая пресс-конференция главного тренера красно-белых продлилась 40 секунд, он отказался отвечать на вопросы журналистов. Абаскаль заявил: «За последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки». 

«Я видела эту реакцию у Тедеско, знаю чувства Ваноли. Сейчас третий тренер, который так же мучается от судейства. Становится просто стыдно за уровень лиги.

Этой системе нужен пул тренеров, которые ходят по кругу из одного клуба в другой. Новые лица не нужны. Выдавливается любой, который работает не по их правилам», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

Напомним, в конце первого тайма матча с «Химками» судья Евгений Кукуляк удалил защитника «Спартака» Даниила Денисова, показав ему вторую желтую карточку.

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81 комментарий

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Давид Agabekyan
Становится стыдно за руководства Спартака. Уже у третьего тренера не игра, а мучения
+88
-30
+58
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Vićtor Diaź
Бедные несчастные
В каждом матче их убивают
Нытики
+76
-32
+44
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Palich86
Ответ Артур Багдасарян
а руководство Спартака при чём тут)?
Действительно, причем, все виноваты, судьи, богатые соперники, погода, поля, мяч, но только не сами
+47
-7
+40
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Valeriy Komarow
Судейство действительно на низком уровне, но осуждают его почему то всегда те, в чью сторону больше ошиблись, а вот когда в сторону их соперников...то все устраивает и дружно отмалчиваются, Зарема в таких молчанках не исключение. )
+32
-7
+25
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petr0f
а ныть не стыдно? позорище
+43
-20
+23
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Alex Slobodskikh
Ответ Bartez1986
когда в пользу Спартака последний раз ошиблись таким образом, что это повлияло на исход игры?
Пфф
Локомотив в кубке просто УБИЛИ судьи в матче со Спартаком.
+26
-3
+23
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Кот болотный
Ребята с "Акрона" ухахатываются...
+23
-4
+19
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igls54
Этот Абаскаль сломался - несите следующего
+21
-5
+16
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Давид Agabekyan
Ответ Артур Багдасарян
а руководство Спартака при чём тут)?
Кто Мевлю и Дуарте берёт?
+15
-2
+13
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rugbyfan
Ответ Bartez1986
когда в пользу Спартака последний раз ошиблись таким образом, что это повлияло на исход игры?
Да вы в вышке играете только потому что пару сезонов назад вас судьи вытащили. Без них было бы 15е место.
Вам после таких выкрутасов, сидеть смирно и не хрюкать положено.
+13
-3
+10
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ZarvuR2020
Ответ ALEKS66
Ну права она -что не говорите. Сегодня опять судьишки накосячили до безобразия. Кукуляк постоянно отправляется за свои косяки в низшие лиги-но каким то чудесным образом всплывает вновь в РПЛ. Не иначе кто то его использует по назначению.
Пришлось двух членов эск прогибать, чтобы хотя бы один "косяк" в прошлом матче признать. Когда в пользу спама косяки, то тишина всё хорошо. Это называется лицемерие.
+13
-5
+8
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Evgeny Trifonov
Почему она единственная кого называют по имени? Я не могу понять почему пишут Зарема? а не Салихова.
+11
-3
+8
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ZenitTop
По-моему работа Заремы в том чтобы критиковать Зенит,Лигу и судейство,и говорить как же сложно Спартаку
+8
-1
+7
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ОттоДракула
2 победы за последние 11 матчей. Вот это подгадили судьи физруку испанскому.
+8
-2
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Злодей Спб
Живая, слава богу -)
А то мы уже начали переживать.
+10
-4
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Nastia Sergey
Ответ Bartez1986
когда в пользу Спартака последний раз ошиблись таким образом, что это повлияло на исход игры?
матч с Ростовом в позапрошлом туре
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wildgamer
Я вот, наверно, первый раз услышал о "заговоре против Спартака" году в 11-12, когда Карпин был у руля. С тех пор каждый год)))
+6
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fil_spb
Ответ Bartez1986
когда в пользу Спартака последний раз ошиблись таким образом, что это повлияло на исход игры?
Ты серьезно? Или это пародийный аккаунт на спартаковского болельщика? Проход Спартака в кубке в противостоянии с Локо - прямая заслуга судьи. Нырок Зобнина на последних минутах матча принес вам ничью в матче с Динамо. В матче с Ахматом вам простили пенальти, а матч завершился вничью. Ставь судья пенальти, исход матча с огромной вероятностью был бы другим. Соболева должны были удалять еще в 1 тайме матча с Ростовом. Это только за 2 последних месяца.
+7
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Oleg Olegov
Ответ Давид Agabekyan
Становится стыдно за руководства Спартака. Уже у третьего тренера не игра, а мучения
У третьего?)
Ощущение, что уже у пятьдесят третьего)
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Oleg Olegov
28 февраля.
Зарема об арбитрах матча «Спартак» – «Локомотив»: «Отлично. В российском футболе умеют офигительно судить, оказывается»

)))0))0))))))))
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притвиц
Что-то против Федотова никто не ошибается, к примеру, или тот просто не ноет и не пытается оправдать свои ошибки ошибками судей, тоже можно сказать ,наверное и о любом тренере, кроме спартаковского, может все таки дело не только в судействе , ведь Химки команда уровня Спартака должна обыгрывать и в десятером , ведь не так давно удаление игрока Локо не помешало команде уйти от поражения с ЦСКА, играть надо ,а не искать оправдания.
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Кто составил коспекты Лобановского?
Неплохие подрывы.
+4
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riverman1980
Уровень лиги таков, что у рыжего попрыгунчика 2 победы в 11 играх и вылет в кубке от середняка фнл.
+6
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reteka
Ответ Evgeny Trifonov
Почему она единственная кого называют по имени? Я не могу понять почему пишут Зарема? а не Салихова.
Потому, что Зарема это ник Дмитрия Зеленова.
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Выкидыш
Пукан подгорел у эскортницы
+4
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