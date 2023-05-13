Зарема об Абаскале: «Третий тренер мучается от судейства. Становится просто стыдно за уровень лиги»
Зарема Салихова прокомментировала отказ Гильермо Абаскаля от общения с прессой.
В 27-м туре Мир РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1).
Послематчевая пресс-конференция главного тренера красно-белых продлилась 40 секунд, он отказался отвечать на вопросы журналистов. Абаскаль заявил: «За последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки».
«Я видела эту реакцию у Тедеско, знаю чувства Ваноли. Сейчас третий тренер, который так же мучается от судейства. Становится просто стыдно за уровень лиги.
Этой системе нужен пул тренеров, которые ходят по кругу из одного клуба в другой. Новые лица не нужны. Выдавливается любой, который работает не по их правилам», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Напомним, в конце первого тайма матча с «Химками» судья Евгений Кукуляк удалил защитника «Спартака» Даниила Денисова, показав ему вторую желтую карточку.
В каждом матче их убивают
Нытики
Локомотив в кубке просто УБИЛИ судьи в матче со Спартаком.
Вам после таких выкрутасов, сидеть смирно и не хрюкать положено.
А то мы уже начали переживать.
Ощущение, что уже у пятьдесят третьего)
Зарема об арбитрах матча «Спартак» – «Локомотив»: «Отлично. В российском футболе умеют офигительно судить, оказывается»
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