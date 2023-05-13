Зарема об Абаскале: «Третий тренер мучается от судейства. Становится просто стыдно за уровень лиги»

Зарема Салихова прокомментировала отказ Гильермо Абаскаля от общения с прессой.

В 27-м туре Мир « » сыграл вничью с «Химками» (1:1).

Послематчевая пресс-конференция главного тренера красно-белых продлилась 40 секунд, он отказался отвечать на вопросы журналистов. Абаскаль заявил: «За последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки».

«Я видела эту реакцию у , знаю чувства . Сейчас третий тренер, который так же мучается от судейства. Становится просто стыдно за уровень лиги.

Этой системе нужен пул тренеров, которые ходят по кругу из одного клуба в другой. Новые лица не нужны. Выдавливается любой, который работает не по их правилам», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, в конце первого тайма матча с «Химками» судья Евгений Кукуляк удалил защитника «Спартака» Даниила Денисова, показав ему вторую желтую карточку.