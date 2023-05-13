ЭСК РФС: Кукуян ошибочно засчитал 2-й гол «Зенита» «Спартаку» из-за толчка Кузяева. Пенальти на Бальде не назначен верно: «Контакт был случайным и вскользь»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Роман Зобнин Далер Кузяев Кейта Бальде Никита Чернов Андрей Мостовой Павел Кукуян ЭСК РФС Роберт Ренан Футбол

ЭСК РФС вынесла решение по спорным решениям судьи в матче «Зенит» – «Спартак».

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Зенита» на 38-й минуте матча и взятием ворот «Спартака» на 39-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 38-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт вскользь со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» Роберта Ренана с голеностопом игрока атакующей команды «Спартак» Кейта Бальде при попытке заблокировать передачу мяча соперником, по мнению всех членов комиссии, имел случайный характер и произошел на встречном курсе движения ног игроков. 

Учитывая тот факт, что в этом контакте не было усилия, так как нога защитника после скользящего незначительного контакта становится на газон, а не остается на стопе соперника, и что атакующий игрок уже завершил свое действие, выполнив передачу мяча, а данный контакт никак не повлиял на дальнейшие действия нападающего, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру. По мнению членов комиссии, ВАР не должен вмешиваться при любом решении судьи. 

2. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Спартак» на 39-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что положение вне игры у игрока «Зенита» Андрея Мостового, ошибочно не зафиксированное вторым ассистентом, не являлось основанием для отмены взятия ворот при проверке атакующей фазы команды «Зенит», предшествующей взятию ворот соперника, так как этот инцидент случился еще до ее начала по причине того, что мяч после этого уже побывал под контролем игрока команды «Спартак» Кристофера Мартинса. 

Во второй же части развития данного эпизода произошел толчок со стороны игрока атакующей команды «Зенит» Далера Кузяева против игрока обороняющейся команды «Спартак» Романа Зобнина, который единогласно квалифицируется комиссией, как наказуемый штрафным ударом. 

По поводу того, произошел данный инцидент в атакующей фазе команды «Зенит» или уже за ее пределами, мнения комиссии разделились, однако, большинство членов комиссии считает, что игрок «Зенита» Далер Кузяев, нарушивший правила, извлек незаслуженное преимущество, активно участвуя в развитии атаки своей команды, и данный инцидент произошел в атакующей фазе команды «Зенит», предшествующей взятию ворот команды соперника, по причине того, что, несмотря на длительность временного промежутка между нарушением правил и взятием ворот, и тот факт, что игрок обороняющейся команды «Спартак» Никита Чернов выбил мяч головой из пределов штрафной площади, мяч не переходил полностью под контроль игроков команды «Спартак». 

По этой причине большинство членов комиссии считает, что ВАР при проверке атакующей фазы команды «Зенит» стоило обратить внимание на эти детали и рекомендовать судье пройти к монитору для правильной оценки эпизода, после чего, судье следовало отменить взятие ворот команды «Спартак» в данном пограничном эпизоде.

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94 комментария

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Иосиф Сталин
Очередная ошибка в пользу Зенита)
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Иван Правспарт
Кукуян прогнулся в очередной раз.
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D_547nj
Прекрасно)
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Иосиф Сталин
Очередная ошибка в пользу Зенита)
Тут не чему удивляться.газики рулят.
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qw14qw
Так Зенит по другому и не побеждает..
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Дим Димыч
Ответ Иосиф Сталин
Очередная ошибка в пользу Зенита)
это другое🤣🤣🤣🤣
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Petr Denisov
По Зениту и Кукуяну плачет Следственный комитет.
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Илья Борисов
Ответ zuma
реал сити недавно похожая ситуация была, мяч ушёл за боковую, продолжили играть, заиграли эпизод, гол Реала. никто не возмущался
сам матч спорный был,очень плохое судейство
+7
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Ебздрогыч
То есть вскользь наступать на ногу в штрафной можно? Или только кому-то особенному можно?
+19
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Иван Правспарт
Кукуян прогнулся в очередной раз.
А он и не разгинался.
+6
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Exyxea
Хитро сделали. Ни вашим, ни нашим. Молодцы, чо
+6
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ДудьСдулся
Судью в тюрьму.
Зенит--в пердив!
+12
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Demetrios
судейский корпус надо разгонять, худшее судейство в чемпионате за многие годы.
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Ебздрогыч
То есть вскользь наступать на ногу в штрафной можно? Или только кому-то особенному можно?
Это какой то дурдом. Можно подумать, что кто то специально в штрафной на ногу наступает.Это ещё раз говорит о том,что этих неучей нужно гнать из судейского корпуса,и конечно разгонять эту ЭСК. Но это не возможно,пока питерцы занимают основные руководящие должности в РФС.
+4
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Alex Chernov
В пердив по совокупности, будем уж объективны 🙃
+2
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Юрий Пелехов
Ответ Иван Правспарт
Кукуян прогнулся в очередной раз.
А кто попробует пойти против друга президента?
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Дмитрий Морозов
Ну фсё, чемпионство отменят, результаты аннулируют😂😂😂. После драки помахали правдой!! А толку??
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атоммаш
Ответ zuma
реал сити недавно похожая ситуация была, мяч ушёл за боковую, продолжили играть, заиграли эпизод, гол Реала. никто не возмущался
Ага, Анчелотти еле сдержали))
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hedgehog111
Я же говорил зенит липовый чемпион! Мыльный пузырь.
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kloyn18
Случайно?вы серьёзно это озвучиваете на всю страну?случайные фолы это фолы по неосторожности, но это фол и контакт, а вскользь он прошёл только благодаря синтетике бутс, и если бы это сказали главному судье и он решал бы, а не судьи на вар которые должны говорить было нарушение или нет, а не свою аналитику проводить, это судья бы вынужден был бы поставить точку, читайте правила товарищи из ЭСК!
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Akmor
Учитывая тот факт, что в этом контакте не было усилия, так как нога защитника после скользящего незначительного контакта становится на газон,

ЭСК дадут расшифровку "незначительного контакта" в штрафной площадке и отправят в ФИФА и УЕФА.
А то там незначительным контактом считаю только при определении выдавать карточку и какую или нет. Но нарушение не оспаривается.
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hedgehog111
Ответ Игорь М.
А что по фолу Зобнина и удару Бальде по спине Клаудиньо?
так кроме тебя этого никто не видел! Так что не фантазируй!
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Кирюша Макаров
Ответ zuma
реал сити недавно похожая ситуация была, мяч ушёл за боковую, продолжили играть, заиграли эпизод, гол Реала. никто не возмущался
во первых все возмущались во вторых поясню почему гол был засчитан и вар не мог вмешаться, по правилам если мяч уже за лицевую линию и мяч потом был забит, то гол не должен был засчитан, но в той ситуации мяч оказался у игроков Реала что обозначает то что момент зализан, а то что потом игроки Реала ошиблись и отдали мяч горожанам, это их проблема
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Максимачев Олег
Ответ ДудьСдулся
Судью в тюрьму. Зенит--в пердив!
Пердив а тюрьму, судью в Зенит! 🤣
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Генадий Филимонов
ЧТО ЗНАЧИТ СЛУЧАЙНО, ЧТО ЭТО ВЫСЕРНАЯ ЛОГИКА
А ПРУЦЕВ ТОГДА СПЕЦИАЛЬНО ТОГДА ЛОКТЕМ ПО БОРОДЕ ПРОЕХАЛСЯ? ПРОСТО ШОК С ЭТОГО ГАЗОВОЙ ПОМОЙКИ
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