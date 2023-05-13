Фанаты «ПСЖ» освистали Месси при объявлении состава на матч с «Аяччо». Имя Мбаппе встретили аплодисментами

Фанаты «ПСЖ» освистали Лионеля Месси.

« » принимает « » в 35-м туре Лиги 1. Когда диктор на стадионе объявлял составы команд во время разминки, часть болельщиков парижского клуба освистала имя аргентинского форварда.

Несколько секунд спустя имя было встречено бурными аплодисментами.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Аяччо».

Месси и «ПСЖ» заключили тайное соглашение об отмене отстранения в обмен на извинения. После этого Лео записал видео о ситуации (RMC Sport)