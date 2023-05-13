Фанаты «ПСЖ» освистали Месси при объявлении состава на матч с «Аяччо». Имя Мбаппе встретили аплодисментами
Фанаты «ПСЖ» освистали Лионеля Месси.
«ПСЖ» принимает «Аяччо» в 35-м туре Лиги 1. Когда диктор на стадионе объявлял составы команд во время разминки, часть болельщиков парижского клуба освистала имя аргентинского форварда.
Несколько секунд спустя имя Килиана Мбаппе было встречено бурными аплодисментами.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Аяччо».
Месси и «ПСЖ» заключили тайное соглашение об отмене отстранения в обмен на извинения. После этого Лео записал видео о ситуации (RMC Sport)
Дали добро ручному ультрасу, как только осознали, что оставаться в этой богадельне Месси не намерен.
Он даже не особо бегая с лучшей статой в лиге
Месси в клубе и в сборной - это два разных игрока.