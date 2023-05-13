Фанаты «ПСЖ» освистали Месси при объявлении состава на матч с «Аяччо». Имя Мбаппе встретили аплодисментами

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Аяччо Килиан Мбаппе Футбол

Фанаты «ПСЖ» освистали Лионеля Месси.

«ПСЖ» принимает «Аяччо» в 35-м туре Лиги 1. Когда диктор на стадионе объявлял составы команд во время разминки, часть болельщиков парижского клуба освистала имя аргентинского форварда. 

Несколько секунд спустя имя Килиана Мбаппе было встречено бурными аплодисментами.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Аяччо». 

Месси и «ПСЖ» заключили тайное соглашение об отмене отстранения в обмен на извинения. После этого Лео записал видео о ситуации (RMC Sport)

Материалы по теме

94 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ничего, сейчас Неймар, Месси, Мбаппе уедут, вот ПСЖ заживут с Экитике и Руисом
+75
-17
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Они же вроде обещали не ходить на стадион
+36
-5
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
До сих пор обижены, что Лео Кинг деклассировал Францию в финале ЧМ:)
+55
-28
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Заказная обструкция по указке сверху.
Дали добро ручному ультрасу, как только осознали, что оставаться в этой богадельне Месси не намерен.
+31
-17
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ Пирс Морган
Ничего, сейчас Неймар, Месси, Мбаппе уедут, вот ПСЖ заживут с Экитике и Руисом
Слушай, купят Карри с МакДэвидом, делов то
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Felp
Ответ Пирс Морган
Ничего, сейчас Неймар, Месси, Мбаппе уедут, вот ПСЖ заживут с Экитике и Руисом
Такие же результаты примерно у них были без этой троицы, с тем же Иброй лол. Ты футбол вчера начал смотреть?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Просто Месси не француз, вот и освистывают. Посмотрим, как они запоют, когда Неймар с Месси покинут клуб
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Пирс Морган
Ничего, сейчас Неймар, Месси, Мбаппе уедут, вот ПСЖ заживут с Экитике и Руисом
Хотят вернуть времена когда главной ударной силой был Пегги Луиндула:))
+19
-16
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Ответ Борис Александрович
При чем тут боженька он или нет ? У них с Мбаппе +- одинаковая статистика. Месси освистывают за нее ,Мбаппе - аплодируют. Подумай.
Там нечем думать, ты требуешь невозможное
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Богданов
Ответ rigobersong
До сих пор обижены, что Лео Кинг деклассировал Францию в финале ЧМ:)
Деклассирует Бавария Барселону, а тут был равный боевой матч до самой серии пенальти :)
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roni7730
Ответ Бронислав Каминский
Господи,Лео,зачем ты вообще сунулся в эту помойку без какой-либо истории и с такими глорами.Летом валить надо обратно туда,где тебя любят
Поверь кроме ПСЖ его никто не хотел
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roni7730
маленький фанати меси не хотят видеть правду
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OKayDoodle
Ответ Xm.md
Как можно демотивировать пешехода? Он тогда совсем остановится?
Представь если бы его мотивировали?
Он даже не особо бегая с лучшей статой в лиге
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хавбек+
вот негодяи, так вести себя с достоянием республики
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Ответ кто-то
Просто Месси не француз, вот и освистывают. Посмотрим, как они запоют, когда Неймар с Месси покинут клуб
В клубном футболе (особенно в европейском) не освистывают по национальному признаку. Да, естественно, свои воспитанники пользуются особым отношением, с легионеров и спрос повыше, но никогда не оскорбляют из за того, что он из другой страны.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andr d
Ответ шампион
Его приход в Псж встречали массовой истерией, люди в очереди за майками выстраивались. Это ж надо так провести эти два года, чтобы эти же люди освистывали тебя и ждали, когда ты свалишь. Его безразличие к клубу, пешеходные матчи, растворение на поле в самых важных играх, полет за зеленью после позорного поражения - это все только его вина.
Вот только по стате мбаппе там главный пешеход не удобно как-то получается
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Ответ Кузя Гитарист
Комментарий удален модератором
Та куда,у них школа послезавтра.Родители не отпустят)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
Господи,Лео,зачем ты вообще сунулся в эту помойку без какой-либо истории и с такими глорами.Летом валить надо обратно туда,где тебя любят
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
green mojave
Ответ Oleg Olegov
Слушай, купят Карри с МакДэвидом, делов то
Не, МакДэвида Эдмонтон не отпустит в ПСЖ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Лично мне симпатичнее ранняя версия проекта ПСЖ под руководством Анчелотти ,а позже Лорана Блана, в которой играли пасторе,икарди, Сальваторе Сиригу, Кавани ,лавесси, ещё не было ни Месси, ни Мбаппе, та команда была голодная до побед.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xm.md
Ответ Edwin_Hubble
Месси, вроде, в адрес клуба ничего кривого никогда не говорил, в неуважении к партнерам по команде или тренеру тоже не был замечен, в спортивном плане, вроде, тоже там один из лучших во Франции по гол плюс пас) И все это из-за того, что он съездил в СА? Так там вообще мутная история: отпустили-не отпустили, запланирована тренировка не запланирована) Я бы поверил, что чокнутые фанаты свистят из-за полёта в СА, но его освистывают постоянно, вот это не догоняю) Может и заслужил, не смотрю чемп Франции, просто написал то, что на поверхности)
А зачем ему что-то говорить кривое если он просто пропадает на поле в важных матчах? Ты считаешь этого мало?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
muradka66
Ответ rigobersong
Хотят вернуть времена когда главной ударной силой был Пегги Луиндула:))
Не вижу ничего плохого, тогда и Паулета зажигал
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ green mojave
Не, МакДэвида Эдмонтон не отпустит в ПСЖ
Он сам себя выкупит за 222 миллиона, план надёжный, как швейцарские часы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Александрович
Ответ Пенс
поплачь ещё) Боженьку обижают)
При чем тут боженька он или нет ? У них с Мбаппе +- одинаковая статистика. Месси освистывают за нее ,Мбаппе - аплодируют. Подумай.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
Ответ andr d
Вот только по стате мбаппе там главный пешеход не удобно как-то получается
У вас как с математикой? Мбаппе свое дело делает, и в клубе, и в сборной.
Месси в клубе и в сборной - это два разных игрока.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий