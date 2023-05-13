Тен Хаг одержал 20 побед в АПЛ быстрее всех тренеров «МЮ» – за 35 игр
Эрик тен Хаг установил рекорд «Манчестер Юнайтед» по победам за первые 35 игр АПЛ.
Сегодня манкунианцы обыграли «Вулверхэмптон» (2:0) в 36-м туре.
В результате Тен Хаг быстрее всех в истории «МЮ» набрал 20 побед в АПЛ. Предыдущий рекорд был установлен Луи ван Галом, у которого на 20 побед ушло 36 игр в чемпионате.
В оставшихся матчах «Юнайтед» встретится с «Борнмутом», «Челси» и «Фулхэмом».
Поэтому надеемся, что новые будут адекватнее
Лично я фанат Криштиану, но Тен Хаг достойный тренер.