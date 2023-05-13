Тен Хаг одержал 20 побед в АПЛ быстрее всех тренеров «МЮ» – за 35 игр

Теги Манчестер Юнайтед Луи ван Гал премьер-лига Англия Вулверхэмптон рекорды Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг установил рекорд «Манчестер Юнайтед» по победам за первые 35 игр АПЛ.

Сегодня манкунианцы обыграли «Вулверхэмптон» (2:0) в 36-м туре.

В результате Тен Хаг быстрее всех в истории «МЮ» набрал 20 побед в АПЛ. Предыдущий рекорд был установлен Луи ван Галом, у которого на 20 побед ушло 36 игр в чемпионате.

В оставшихся матчах «Юнайтед» встретится с «Борнмутом», «Челси» и «Фулхэмом».

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59 комментариев

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Pushkin_CR7
Нет, погодите. Тут же на спортсе сказали, что он физрук, и при Сульшере было лучше.
+114
-9
+105
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Predator№7
Ответ DolJun
7 хаговцы сегодня гуляют)
Несмотря на 7, их положение лучше, чем у Ливера, и тем более Челси) +Тебя плохо слышно со 2-й половины таблицы
+53
-4
+49
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Donald J. Trump
Ответ Pushkin_CR7
Нет, погодите. Тут же на спортсе сказали, что он физрук, и при Сульшере было лучше.
При Уле только уровень ДНК был высокий
+37
-2
+35
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Газонокосильщик Хави
Но он опять же физручелло по мнению криштибоев
+34
-11
+23
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Alexander Yavriantz
И трофей сходу взял. Если закончим в топ-4, то очень удачный сезон будет по сравнению с тем, чего ожидали. Максимум на 6 место все ставили МЮ.
+22
-1
+21
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Экспертное мнение
Куда пропадают фанаты Кришти в такие моменты? Где они? Это конечно не шестое место как при великом тащере, не так ли?
+23
-14
+9
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Любезный Коссутий
щаз придет Катари, и расскажет, что ТХ физрук, и надо назначить Поччетино или Энрике
+13
-5
+8
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Alexander Yavriantz
Ответ Donald J. Trump
Не если, а когда закончим в топ-4
Ну надеюсь, однако следующая игра хоть и Борнмут, но в гостях. и надо 100% выигрывать, чтоб не создавать давление в последних 2-х играх.
+8
0
+8
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
щаз придет Катари, и расскажет, что ТХ физрук, и надо назначить Поччетино или Энрике
самому интересно что Катари придумает )
+7
-1
+6
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Yerbo
Ответ Экспертное мнение
Судя по минусам, вы здесь. Так вот, пользуясь моментом хочу вам напомнить, что Суарес в сто раз сильнее Криша по умениям игры в футбол. Рон - не второй игрок поколения даже. Спасибо за внимание, пока!
мне жаль таких как вы , которые сутками сидят тут так и ждут подобный коммент в адрес великих спортсменов , будь то Роналду , Месси или кто либо другой. Неужели ваша жизнь так плоха что посвещаете столько времени такому хейту ?
+8
-2
+6
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Игорь Климов
Тен Хаг делом доказывает свою состоятельность как топ-тренера.
+9
-4
+5
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Okaka
Ответ Pushkin_CR7
Нет, погодите. Тут же на спортсе сказали, что он физрук, и при Сульшере было лучше.
ван Гал за 36 игр, что было дальше все помнят
+7
-2
+5
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Dm Kznts
Ответ DolJun
так топарь сульшер тащил мю с роналду, а этот косплеер просто слил его не глядя на мнение сафа и возиться не стал.
с рональду он как раз не тащил а почти сходу забуксовал
+6
-2
+4
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QWertY
Тен Хаг очень даже неплох. Более лучших результатов требовать от него грех. И так слишком хорошо стартанул
+6
-2
+4
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Данил Копылов
Ответ Данил Копылов
Не совсем понял статистику. Лучший он по данному показателю с каких времен? А как же Фергюсон, который выигрывал АПЛ неоднократно?
Ааа понял, вижу. За ПЕРВЫЕ 35 игр)
+4
-1
+3
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Pushkin_CR7
Ответ Okaka
ван Гал за 36 игр, что было дальше все помнят
Да, руководство в своем стиле побежали за Моуриньо, потом так же за Сульшером.
Поэтому надеемся, что новые будут адекватнее
+3
0
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Donald J. Trump
Ответ Alexander Yavriantz
И трофей сходу взял. Если закончим в топ-4, то очень удачный сезон будет по сравнению с тем, чего ожидали. Максимум на 6 место все ставили МЮ.
Не если, а когда закончим в топ-4
+9
-6
+3
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AF007
Выход в ЛЧ со скорее всего 3 места, выход в финал КА, победа в Кубке Лиги, победы над Сити, Ливерпулем, Арсеналом, Барсой vs обсер по всем фронтам в 147 лиге мира. Всухую уделал криштика
+10
-7
+3
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Alexander Yavriantz
Ответ llolishe
Как говорил Клопп-этот сезон запомнят за 7-0 на Энфилде
Чашка 7up, радуйтесь, ага.
+4
-2
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dpv
Ответ QWertY
Тен Хаг очень даже неплох. Более лучших результатов требовать от него грех. И так слишком хорошо стартанул
Не слишком. Нормально. Пусть работает. А если глейзеры еще свалят вообще огонь будет.
+2
0
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Макс Кондратьев
Ответ Pushkin_CR7
Нет, погодите. Тут же на спортсе сказали, что он физрук, и при Сульшере было лучше.
Сегодня только читал 🤣
+3
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dpv
Ответ Supreme Allah
А кто он с шестью разгромами за сезон ?
Пирс Морган? Ты ли это?
+1
0
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dpv
Ответ Экспертное мнение
Куда пропадают фанаты Кришти в такие моменты? Где они? Это конечно не шестое место как при великом тащере, не так ли?
Вылезут как только очки потерям ))) как таракашки
+1
0
+1
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Ryan Garcia
Ответ Газонокосильщик Хави
Но он опять же физручелло по мнению криштибоев
Нет, он не физрук. Криштибои, это те, кто футбол начали смотреть недавно, наверное.
Лично я фанат Криштиану, но Тен Хаг достойный тренер.
+10
-9
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dpv
Ответ Pushkin_CR7
Нет, погодите. Тут же на спортсе сказали, что он физрук, и при Сульшере было лучше.
Так и было и звали его 7хаг. А до этого помнится Артету в чемпионшип отправляли работать. Эксперты однако
+1
0
+1
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