Тен Хаг одержал 20 побед в АПЛ быстрее всех тренеров «МЮ» – за 35 игр

Эрик тен Хаг установил рекорд «Манчестер Юнайтед» по победам за первые 35 игр АПЛ.

Сегодня манкунианцы обыграли « » (2:0) в 36-м туре.

В результате Тен Хаг быстрее всех в истории « » набрал 20 побед в . Предыдущий рекорд был установлен Луи ван , у которого на 20 побед ушло 36 игр в чемпионате.

В оставшихся матчах «Юнайтед» встретится с «Борнмутом», «Челси» и «Фулхэмом».