Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Вулвс», «Челси» против «Ноттингем Форест»

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«Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» в 26-м туре АПЛ.

Также в субботу «Челси» сыграет дома с «Ноттингем Форест».

В воскресенье «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Эвертоном», «Арсенал» будет противостоять «Брайтону».

Завершится тур в понедельник матчем «Лестер» – «Ливерпуль».

Чемпионат Англии

36-й тур

Лидс – Ньюкасл
Дата проведения
13 мая, 14.30, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Саутгемптон – Фулхэм
Дата проведения
13 мая, 17.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
Дата проведения
13 мая, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кристал Пэлас – Борнмут
Дата проведения
13 мая, 17.00, «Селхерст Парк»
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Челси – Ноттингем Форест
Дата проведения
13 мая, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
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Астон Вилла – Тоттенхэм
Дата проведения
13 мая, 17.00, «Вилла Парк»
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Эвертон – Манчестер Сити
Дата проведения
14 мая, 16.00, «Гудисон Парк»
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Брентфорд – Вест Хэм
Дата проведения
14 мая, 16.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арсенал – Брайтон
Дата проведения
14 мая, 18.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лестер – Ливерпуль
Дата проведения
15 мая, 22.00, «Кинг Пауэр»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

2 комментария

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Toksan Sarsenbaev
мю должен выиграть верю
+2
-1
+1
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Егор Калинин
Ответ Toksan Sarsenbaev
мю должен выиграть верю
🤞🏻🤞🏻🤞🏻
0
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0
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