Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Вулвс», «Челси» против «Ноттингем Форест»

«Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» в 26-м туре АПЛ.

Также в субботу « » сыграет дома с « ».

В воскресенье « » встретится на выезде с « », «Арсенал» будет противостоять «Брайтону».

Завершится тур в понедельник матчем «Лестер» – « ».

Чемпионат Англии

36-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ