Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Вулвс», «Челси» против «Ноттингем Форест»
«Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» в 26-м туре АПЛ.
Также в субботу «Челси» сыграет дома с «Ноттингем Форест».
В воскресенье «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Эвертоном», «Арсенал» будет противостоять «Брайтону».
Завершится тур в понедельник матчем «Лестер» – «Ливерпуль».
36-й тур
- Дата проведения
- 13 мая, 14.30, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 13 мая, 17.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 13 мая, 17.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 13 мая, 17.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 13 мая, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 13 мая, 17.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 14 мая, 16.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 14 мая, 16.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 14 мая, 18.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 15 мая, 22.00, «Кинг Пауэр»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
2 комментария