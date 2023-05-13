Тедди Ринер завоевал 11-е золото чемпионатов мира. Он – самый титулованный спортсмен в истории ЧМ по дзюдо

Французский дзюдоист Тедди Ринер завоевал 11-е золото чемпионатов мира.

В финале ЧМ-2023 в Дохе в категории свыше 100 кг Ринер победил россиянина Инала Тасоева.

34-летний дзюдоист также является трехкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020) и 5-кратным чемпионом Европы.

Чемпионат мира по дзюдо-2023. Инал Тасоев проиграл Тедди Ринеру в финале в весовой категории свыше 100 кг