Тедди Ринер завоевал 11-е золото чемпионатов мира. Он – самый титулованный спортсмен в истории ЧМ по дзюдо
Французский дзюдоист Тедди Ринер завоевал 11-е золото чемпионатов мира.
В финале ЧМ-2023 в Дохе в категории свыше 100 кг Ринер победил россиянина Инала Тасоева.
34-летний дзюдоист также является трехкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020) и 5-кратным чемпионом Европы.
Чемпионат мира по дзюдо-2023. Инал Тасоев проиграл Тедди Ринеру в финале в весовой категории свыше 100 кг
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