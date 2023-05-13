Единая лига ВТБ. Финал. «Локомотив-Кубань» примет УНИКС в 4-м матче серии
В субботу, 13 мая, в четвертом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» примет казанский УНИКС.
Единая лига ВТБ
Финал (до четырех побед)
Четвертый матч
- Дата проведения
- 13 мая, 14.00, «Баскет-холл»
УНИКС ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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