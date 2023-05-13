Единая лига ВТБ. Финал. «Локомотив-Кубань» примет УНИКС в 4-м матче серии

Теги результаты УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

В субботу, 13 мая, в четвертом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» примет казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ

Финал (до четырех побед)

Четвертый матч

Локомотив-Кубань – УНИКС
Дата проведения
13 мая, 14.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

УНИКС ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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4 комментария

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Laker1986
Выезжаем из Ростова скоро, вперед Локо💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽
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BLAD
Если матрасики будут судить нормально у паровозиков ни единого шанса))
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Домингес Казань
Ответ borzilore
сегодня обязательно затащим матч, лимит щедрости в концовках матча исчерпан!!! Вперёд Локо!!!🤜🤛
лимит щедрости был у судей к вам,если не будут свистеть дичь на вроде 4-5 левых фолов в атаке на симулянтах Щербеневе и Емченко ловить вам нечего
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