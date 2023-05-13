Глава РФС Дюков: «Гегемония – это не проблема «Зенита», все чемпионства заслуженные»

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС Александр Дюков Матч ТВ Футбол

Александр Дюков считает, что «Зенит» не должно волновать превосходство над другими клубами.

7 мая петербуржцы обеспечили себе пятый подряд титул Мир РПЛ.

«Гегемония – это не проблема «Зенита», все чемпионства были заслуженными.

Трансферы клуба были качественными, а тренерский штаб смог раскрыть потенциал футболистов», – сказал предизент Российского футбольного союза.

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24 комментария

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Тайосич
Судья Вилков - 38 матчей Зенита. Бывшие управленцы Зенита Мутко, Фурсенко, Дюков, Митрофанов управленцы РФС. А в остальном конечно заслуженные чемпионства, ага.
+17
-12
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Spartakus1984
Пхахаа.По моему президент РФС должен быть беспристрастен а не давать такие комментарии.Но оно то всем и понятно для чего он зенитом туда поставлен.Мерзко это всё.
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Burel
Этот газпромовский ставленник не сделал ни единого шага для развития футбола в стране, кроме как его полного развала.
Только пилит бюджет и создаёт еще более тепличные условия для придворного проекта
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Ivan Petrov
Дюков- все чемпионства Зенита заслуженные.
Не зря же я тут сижу
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Кузбасс
Дюкову-то медальку чемпионскую заслали?
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Burel
до прихода дюкова и начала гегемонии у России: 6е место в таблице. Теперь 20-е
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newwaver
Возмутительно, что Дюкову не вручили "золотую" футболку.
Какая-то черная неблагодарность. Стиль, кстати, хорош. Как из дизайнерской студии "Дорого и богато".
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шалтай болтай
Чья бы корова мычала.
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eskerro
ГЕГЕМОН епт😂😂😂😂
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Ivan Petrov
Ответ Алексей Минин
Самое жаркое лето в Москве за 150 лет, стартовало))
А в Питере по-прежнему болото
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1футбол1
Ответ mgimo2014
на лоб себе звезду приделай
Вы Уважаемый редкостная стилка! Любить Спартак и Зенит. Это за гранью
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pyritanza
Ответ Тайосич
Судья Вилков - 38 матчей Зенита. Бывшие управленцы Зенита Мутко, Фурсенко, Дюков, Митрофанов управленцы РФС. А в остальном конечно заслуженные чемпионства, ага.
Кто из них помог Зениту и в чём?! Лучшее с примерами, когда Зенит должен был быть наказан, а его отмазали.
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Алексей Минин
Ответ Spartakus1984
Зарема,выходи,размотай этого кловуна.
То что ты поклоняешься таким персонажам - не новость)
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Spartakus1984
Ответ Кузбасс
Дюкову-то медальку чемпионскую заслали?
собака эта сутулая конечно придет праздновать шампиньонство бзденита
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Spartakus1984
Ответ igls54
По факту так оно и есть. Обиженные вместо того, чтобы расти до уровня Зенита, норовят опустить этот уровень до своего ОТВЕТИТЬ
в третий раз напиши этот коммент-обиженный
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