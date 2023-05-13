Глава РФС Дюков: «Гегемония – это не проблема «Зенита», все чемпионства заслуженные»
Александр Дюков считает, что «Зенит» не должно волновать превосходство над другими клубами.
7 мая петербуржцы обеспечили себе пятый подряд титул Мир РПЛ.
«Гегемония – это не проблема «Зенита», все чемпионства были заслуженными.
Трансферы клуба были качественными, а тренерский штаб смог раскрыть потенциал футболистов», – сказал предизент Российского футбольного союза.
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Только пилит бюджет и создаёт еще более тепличные условия для придворного проекта
Не зря же я тут сижу
Какая-то черная неблагодарность. Стиль, кстати, хорош. Как из дизайнерской студии "Дорого и богато".