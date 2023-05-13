Александр Дюков считает, что «Зенит» не должно волновать превосходство над другими клубами.

7 мая петербуржцы обеспечили себе пятый подряд титул Мир .

«Гегемония – это не проблема «Зенита», все чемпионства были заслуженными.

Трансферы клуба были качественными, а тренерский штаб смог раскрыть потенциал футболистов», – сказал предизент Российского футбольного союза.

Продажа Паредеса – важный шаг к гегемонии «Зенита». Так подписали топ-новичков и заложили фундамент золотой команды