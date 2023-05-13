Сульшер о Холанде: «Я предлагал его «МЮ» за 4 млн фунтов, но меня не послушали. Не спрашивайте, где он сейчас»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Норвегия Мольде Эрлинг Холанд Футбол

Оле-Гуннар Сульшер рассказал, как предлагал Эрлинга Холанда «Ман Юнайтед» за 4 млн фунтов.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» впервые после ухода из клуба приехал в Манчестер и встретился с болельщиками. На мероприятии он рассказал, как, работая в «Мольде», предлагал «Ман Юнайтед» подписать «талантливого нападающего», но так и не назвал его имени.

Как пишет журналист VG, присутствовавший на встрече, «все в помещении сразу поняли, о ком речь».

«У нас был этот талантливый нападающий, которого мы [«Манчестер Юнайтед»] должны были заполучить. Я звонил им за шесть месяцев до того, как мне предложили работу в «Юнайтед», и предлагал купить его за четыре миллиона фунтов. Четыре миллиона!

Он должен был играть за нас сейчас, но меня не послушали», – сказал Сульшер.

Из зала у Оле-Гуннара спросили: «Где он играет сейчас?»

«Не спрашивайте. Не спрашивайте. Он слишком хорош», – ответил норвежец, работавший с Холандом в «Мольде» с 2017-го по 2018-й.

Холанд перешел в «Манчестер Сити» минувшим летом. У него 51 гол и 8 результативных передач в 47 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах.

Полная статистика 22-летнего форварда доступна здесь.

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68 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Ответ Ignazio DE Alter
МЮ упустил такого монстра
Да скорее всего, он бы там не заиграл: он тогда был ещё никем, чтобы ему давали достаточно игрового времени раскрыть себя. Выбор в пользу Дортмунда был самым наилучшим.
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QWertY
Ответ Lionel Andres Messi 10
Да скорее всего, он бы там не заиграл: он тогда был ещё никем, чтобы ему давали достаточно игрового времени раскрыть себя. Выбор в пользу Дортмунда был самым наилучшим.
Ну тут хз. Сульшер бы ставил его в состав, а зная Холанда он воспользовался бы шансом.
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Ignazio DE Alter
МЮ упустил такого монстра
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Aleksey Yashin
Сульшер, когда Мольде играл с ЦСКА, и армейцам предлагал к нему присмотреться. Какая пара нападающих сейчас бы была, Холланд - Заболотный 😍
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Михаил1970
Сульшер ведь так и назвал, кого предлагал для МЮ. Может это был Захарян или Дзюба.
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n9mn977m27
Это он про Дзюбу на самом деле говорил
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Артём Альбрехт
Ответ Lionel Andres Messi 10
Да скорее всего, он бы там не заиграл: он тогда был ещё никем, чтобы ему давали достаточно игрового времени раскрыть себя. Выбор в пользу Дортмунда был самым наилучшим.
после Мёльде был Ред Булл.
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№7
Ответ RealJericho
Оле, зря они тебя не послушали. И уволили тогда тоже зря😔
Это Оле не послушали? ему игроков купили на пол миллиарда из которых заиграли только Бруну и Варан
+5
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Давид Agabekyan
Ответ Ignazio DE Alter
МЮ упустил такого монстра
Монстр поиграл в молодёжке, съездил бы в аренду в условный Сандерленд и про него никто не знал бы
+6
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Today I feel Qatari
Ответ Илья Ганин
Так он с детства за Сити. Не факт, что перешёл бы.
А Грилиш с детства за МЮ, даже в твиттере писал как ненавидит Сити. Ничего, за 300 тысяч в неделю полюбил как миленький
+3
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Антон Казанский
Сульшер включил Арсена Венгера?
+2
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RealJericho
Оле, зря они тебя не послушали. И уволили тогда тоже зря😔
+4
-2
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unreality
Ответ Lionel Andres Messi 10
Да скорее всего, он бы там не заиграл: он тогда был ещё никем, чтобы ему давали достаточно игрового времени раскрыть себя. Выбор в пользу Дортмунда был самым наилучшим.
Вздор. Я помню, как Зенит с Молде играл, Холланду было вроде 17 лет. Он тогда очень выделялся, уже видно было, что топом растет.
+2
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murdarah
Ответ Aleksey Yashin
Сульшер, когда Мольде играл с ЦСКА, и армейцам предлагал к нему присмотреться. Какая пара нападающих сейчас бы была, Холланд - Заболотный 😍
Одного типажа игроки, не играли бы вместе. Хотя Заболотный настолько велик, что может и в подыгрыше сыграть.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Артём Альбрехт
после Мёльде был Ред Булл.
Ещё лучше – поступательное, пошаговое развитие карьеры. Переход в МЮ был бы слишком большим скачком для 17-летнего игрока.
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Виталик Кравченко
Эрлинг сейчас в космосе.
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№7
Ответ M_Dave
Комментарий удален пользователем
Сульшер тренировал МЮ , а Холланд был еще в Мольде, в чем проблема была его купить?
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Diamond house
Ответ Lionel Andres Messi 10
Да скорее всего, он бы там не заиграл: он тогда был ещё никем, чтобы ему давали достаточно игрового времени раскрыть себя. Выбор в пользу Дортмунда был самым наилучшим.
ну он еще до Боруссии отличился забив 9 голов в молодежке на ЧМ или ЧЕ не помню
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QWertY
Сульшер походу и про Кришти говорил, что он нафиг не нужен. Опять не послушали топаря(
+7
-6
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Today I feel Qatari
Ответ №7
Это Оле не послушали? ему игроков купили на пол миллиарда из которых заиграли только Бруну и Варан
За два попадания в ЛЧ за три года? Тен Хагу вон за одно лето на 300 купили ради того, чтобы он поднялся с шестого места на пятое
+2
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#SharkTeam
Спасли карьеру Эрлингу
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№7
Видимо плохо предлагал, так как за Диало, который вообще не играл на взрослом уровне , отдали 20 млн.
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Ilya_Panchenko
Ответ Lionel Andres Messi 10
Да скорее всего, он бы там не заиграл: он тогда был ещё никем, чтобы ему давали достаточно игрового времени раскрыть себя. Выбор в пользу Дортмунда был самым наилучшим.
После Мольде выбором был Зальцбург
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Today I feel Qatari
Ответ Илья Ганин
Малолетний глорик, ничего удивительного. У Холанда там отец играл.
Просто для справки на будущее - Холанд уроженец Йоркшира и болел за Лидс
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Ваня-председатель
Холланд - лучший игрок современности
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