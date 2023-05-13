Сульшер о Холанде: «Я предлагал его «МЮ» за 4 млн фунтов, но меня не послушали. Не спрашивайте, где он сейчас»
Оле-Гуннар Сульшер рассказал, как предлагал Эрлинга Холанда «Ман Юнайтед» за 4 млн фунтов.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» впервые после ухода из клуба приехал в Манчестер и встретился с болельщиками. На мероприятии он рассказал, как, работая в «Мольде», предлагал «Ман Юнайтед» подписать «талантливого нападающего», но так и не назвал его имени.
Как пишет журналист VG, присутствовавший на встрече, «все в помещении сразу поняли, о ком речь».
«У нас был этот талантливый нападающий, которого мы [«Манчестер Юнайтед»] должны были заполучить. Я звонил им за шесть месяцев до того, как мне предложили работу в «Юнайтед», и предлагал купить его за четыре миллиона фунтов. Четыре миллиона!
Он должен был играть за нас сейчас, но меня не послушали», – сказал Сульшер.
Из зала у Оле-Гуннара спросили: «Где он играет сейчас?»
«Не спрашивайте. Не спрашивайте. Он слишком хорош», – ответил норвежец, работавший с Холандом в «Мольде» с 2017-го по 2018-й.
Холанд перешел в «Манчестер Сити» минувшим летом. У него 51 гол и 8 результативных передач в 47 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах.
Полная статистика 22-летнего форварда доступна здесь.
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