Оле-Гуннар Сульшер рассказал, как предлагал Эрлинга Холанда «Ман Юнайтед» за 4 млн фунтов.

Бывший главный тренер « » впервые после ухода из клуба приехал в Манчестер и встретился с болельщиками. На мероприятии он рассказал, как, работая в « », предлагал «Ман Юнайтед» подписать «талантливого нападающего», но так и не назвал его имени.

Как пишет журналист VG, присутствовавший на встрече, «все в помещении сразу поняли, о ком речь».

«У нас был этот талантливый нападающий, которого мы [«Манчестер Юнайтед»] должны были заполучить. Я звонил им за шесть месяцев до того, как мне предложили работу в «Юнайтед», и предлагал купить его за четыре миллиона фунтов. Четыре миллиона!

Он должен был играть за нас сейчас, но меня не послушали», – сказал .

Из зала у Оле-Гуннара спросили: «Где он играет сейчас?»

«Не спрашивайте. Не спрашивайте. Он слишком хорош», – ответил норвежец, работавший с Холандом в «Мольде» с 2017-го по 2018-й.

перешел в « » минувшим летом. У него 51 гол и 8 результативных передач в 47 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах.

Полная статистика 22-летнего форварда доступна здесь.