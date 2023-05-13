«Интер» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 21:3. Дальше – «Милан» в ЛЧ

«Интер» продлил победную серию до 7 матчей.

Сегодня команда обыграла « » (4:2) в 35-м туре Серии А.

В последний раз она проигрывала 15 апреля – «Монце» (0:1). После этого последовала ничья с «Бенфикой» (3:3) в чемпионов, а затем «нерадзурри» выиграли 7 раз подряд с общим счетом 21:3.

Далее « » встретится с « » в полуфинале ЛЧ – это случится 16 мая.