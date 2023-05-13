«Интер» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 21:3. Дальше – «Милан» в ЛЧ

Теги Интер Милан Симоне Индзаги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Сассуоло Футбол

«Интер» продлил победную серию до 7 матчей.

Сегодня команда Симоне Индзаги обыграла «Сассуоло» (4:2) в 35-м туре Серии А.

В последний раз она проигрывала 15 апреля – «Монце» (0:1). После этого последовала ничья с «Бенфикой» (3:3) в Лиге чемпионов, а затем «нерадзурри» выиграли 7 раз подряд с общим счетом 21:3.

Далее «Интер» встретится с «Миланом» в полуфинале ЛЧ – это случится 16 мая.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buharoid
Ща Интер на рофлянычах ЛЧ возьмёт ещё.
+46
-1
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ProLL
Ответ Gravdaar Iyaad
так же непредсказуемо, как и в 2010
Нет, если в этом году возьмут - это будет гораздо более непредсказуемо, чем в 2010. Там команда была очень сильная и был праймовый Маур. Понятное дело, мало кто ожидал тогда, что Интер Барсу пройдёт, но все остальные соперники не были сильнее Интера.
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Удачи Интеру! Надеюсь возьмут ЛЧ☝🏻
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Даже в самые трудные моменты Интер держит марку! Любим и верим в команду!
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gravdaar Iyaad
Ответ Buharoid
Ща Интер на рофлянычах ЛЧ возьмёт ещё.
так же непредсказуемо, как и в 2010
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
в финале ЛЧ будут бороться с МС.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buharoid
Ответ Владимир Владимирович
Какую ещё марку держат ? Несколько лет в лч даже попасть не могли , а если попадали то вылетали рано. Это Ювентус за последние 10 лет держит марку, ну до 2020 так скажем , пару финалов , полуфиналы
Не было там никаких полуфиналов у Ювентуса, кроме тех, что в итоге финалы. Конте можно не считать, а дальше:

2015 - финал
2016 - 1/8
2017 - финал
2018 - 1/4
2019 - 1/4
2020 - 1/8
2021 - 1/8
2022 - 1/8
2023 - невыход из группы.

По сути два финала и все, остальное очень посредственно для топ-клуба и гегемона, которым десять лет был Ювентус.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azamat Abdukadyroff
И дальше финал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cmorblr
Дальше 8
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ProLL
Ответ Владимир Владимирович
Комментарий удален пользователем
Ну не знаю, как по мне, образцовый матч был от Интера - намеренно отдали инициативу и резко контратаковали. Победа абсолютно по игре была. Вот Барселона возила в ответном матче, это да, там повезло, но там пришлось вдесятером играть, так что неудивительно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрюха с района
Сима исправляется) Молодец) Хотя ротировать вратарей - это странно)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael none
Ответ Владимир Владимирович
Комментарий удален пользователем
). Ты матч то то смотрел или так зашел, ляпнуть? Этот финал был самым легким матчем Интера в той ЛЧ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joey Ramone
Ответ Buharoid
Не было там никаких полуфиналов у Ювентуса, кроме тех, что в итоге финалы. Конте можно не считать, а дальше: 2015 - финал 2016 - 1/8 2017 - финал 2018 - 1/4 2019 - 1/4 2020 - 1/8 2021 - 1/8 2022 - 1/8 2023 - невыход из группы. По сути два финала и все, остальное очень посредственно для топ-клуба и гегемона, которым десять лет был Ювентус.
Да там и финалы были такие "в одни ворота" что непонятно вообще зачем в финал выходили. Самые разгромные финалы ЛЧ - именно с Жуйментосом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Jacob
Ответ Buharoid
Не было там никаких полуфиналов у Ювентуса, кроме тех, что в итоге финалы. Конте можно не считать, а дальше: 2015 - финал 2016 - 1/8 2017 - финал 2018 - 1/4 2019 - 1/4 2020 - 1/8 2021 - 1/8 2022 - 1/8 2023 - невыход из группы. По сути два финала и все, остальное очень посредственно для топ-клуба и гегемона, которым десять лет был Ювентус.
В 2016-м вылетели от Баварии, а в 2018-м едва не прошли Реал. Так что посредственные результаты начались только с 2019-ого года
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Ответ ProLL
Нет, если в этом году возьмут - это будет гораздо более непредсказуемо, чем в 2010. Там команда была очень сильная и был праймовый Маур. Понятное дело, мало кто ожидал тогда, что Интер Барсу пройдёт, но все остальные соперники не были сильнее Интера.
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joey Ramone
Симоне молодец что дал лидерам отдохнуть и главное Лукаку приходит в себя и поверил в свои силы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Port Royal
При правильном настрое итальянские команды способны свернуть горы, но он у них бывает только вспышками, сборная Италии особенно часто это демонстрирует, драматично забирает золото после долгой полосы невезения а потом снова не отбирается на ЧМ или не выходит из группы, желаю Интеру удачи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Камбэков практически нету в этом розыгрыше. Может Милан сможет? Че уж дерби то в одну калитку сливать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий