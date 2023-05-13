«Интер» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 21:3. Дальше – «Милан» в ЛЧ
«Интер» продлил победную серию до 7 матчей.
Сегодня команда Симоне Индзаги обыграла «Сассуоло» (4:2) в 35-м туре Серии А.
В последний раз она проигрывала 15 апреля – «Монце» (0:1). После этого последовала ничья с «Бенфикой» (3:3) в Лиге чемпионов, а затем «нерадзурри» выиграли 7 раз подряд с общим счетом 21:3.
Далее «Интер» встретится с «Миланом» в полуфинале ЛЧ – это случится 16 мая.
2015 - финал
2016 - 1/8
2017 - финал
2018 - 1/4
2019 - 1/4
2020 - 1/8
2021 - 1/8
2022 - 1/8
2023 - невыход из группы.
По сути два финала и все, остальное очень посредственно для топ-клуба и гегемона, которым десять лет был Ювентус.