Андрей Талалаев прокомментировал свои слова о «змее, которую надо задушить».

После игры с «Динамо» (0:1) в 26-м туре Мир тренер «Химок» раскритиковал назначение Сергея Карасева главным арбитром и сказал: «Я поблагодарил команду, все, что мы могли сегодня, сделали. Мы играли лучше «Динамо», но сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите».

После матча «Химок» со « » (1:1) отказался отвечать на вопросы журналистов и закончил пресс-конференцию за 40 секунд.

– Я понимаю Абаскаля. Я думаю, что это нормально. Вы видели мою реакцию после той игры, сейчас точно также ведет себя другой тренер.

– Кто та змея, которую надо задушить?

– НАТО, – сказал Талалаев.

Денисов получил удаление без стыка, Промес открыл дыру в стенке, а на 90+2 загубил контратаку. Что случилось в Химках?

Талалаев начал тренировать в «Спартаке»: был голосом и тенью Скалы, охотился с ним на глухаря и ловил футболистов в казино