«НАТО». Талалаев о том, кто та «змея, которую надо задушить»

Теги Спартак Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Политика Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Талалаев прокомментировал свои слова о «змее, которую надо задушить».

После игры с «Динамо» (0:1) в 26-м туре Мир РПЛ тренер «Химок» раскритиковал назначение Сергея Карасева главным арбитром и сказал: «Я поблагодарил команду, все, что мы могли сегодня, сделали. Мы играли лучше «Динамо», но сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите».

После матча «Химок» со «Спартаком» (1:1) Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопросы журналистов и закончил пресс-конференцию за 40 секунд.

– Я понимаю Абаскаля. Я думаю, что это нормально. Вы видели мою реакцию после той игры, сейчас точно также ведет себя другой тренер.

– Кто та змея, которую надо задушить?

– НАТО, – сказал Талалаев.

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75 комментариев

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Кирилл Куминский
Адаптировался. Теперь точно химковец)
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Максим Заворин
Перспективная ветка
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ALMAZ_and_GOLD
Шутка же
+44
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Юрий Поляков
Ответ Кирилл Куминский
Адаптировался. Теперь точно химковец)
Химарь
+23
-1
+22
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Кирилл
Терюшков точно укусил Талалаева …
Я надеялся, что это не заразно…
+35
-15
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muslim95
Ответ Кирилл
Терюшков точно укусил Талалаева … Я надеялся, что это не заразно…
Понятие иронии или сарказма вам похоже не ведомо...
+23
-4
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VictorVallecano
Талалаев может разве что свою змею задушить.
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stason79
Химки плохо играют из-за НАТО. добрались...
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Аморалинни
Ответ Максим Заворин
Перспективная ветка
Ветка перспективнее, чем все игроки РПЛ вместе взятые
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falkao2013
То Обама в лифтах нужду справляет,то Байден в подъездах гадит,теперь вот и НАТО мешает судьям нашим нормально работать)
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-4
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Лжетрофеич
"Я-то имел в виду Гитлера, а о ком подумал товарищ Берия?"
+16
-2
+14
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Pigmalion
Ответ Злобный Конь
Да,а раньше производил впечатление разумного.
Очевидный рофл ж
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fourt
особого химковского борща хлебнул?
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Streetbor
Терюшков одобряет, готовый депутат..
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damondiamond
НАТО - Наши Арбитры Такие Олухи
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gukmamop
Вот и найдены виновники низкокачественного судейства в Премьер -лиге!
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Качели Слуцкого
Что ж ты, фраер, сдал назад…
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Men77
"Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это".

Что то мне кажется с НАТО эти слова никак не вяжутся. С каких пор про Нато боятся говорить? по моему наоборот везде кричат, что наш враг.
Так что лукавите, Андрей Викторович)
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Alex Alex
Предполагаю, это трололо ответ
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Dr Chase
Ответ Семён Жуйло
Это сколько же тут любителей и защитников НАТО. Всё-таки спорц необычный сайт.
Просто адекватные люди понимают, что дело не в НАТО, а в безрассудном 70-летнем старичке, возомнившим себя величайшим военачальником
+3
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Dr Chase
Ответ Семён Жуйло
Предатели родины не могут быть адекватными людьми по определению.
Не у всех Родина - ()() президента, у кого-то это все-таки Россия
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Eugene88
Ответ Nastia Sergey
напомню, тогда Талалаев сказал " Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это" Но ведь про НАТО говорят по всем госканалам едва ли не 24/7. депутаты, министры, Медведев вон каждый день пишет в твиттере... Талалаев либо сейчас нагло врет, считая всех за дебилов. либо косит под умственно отсталого. всем очевидно, что он имел ввиду другую "змею"
Настя-Сережа, ты не выкупил иронии, слишком много политпабликов читаешь видимо) еслиб он сказал какую - получил бы дискву
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Kazbek Ilyassovskiy
Тут "подстилку НАТО" (с) целый год задушить не могут, куда уж сам альянс задушить, который ещё и расширился и продолжает пересекать красные красные и даже багровые линии.
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Злобный Конь
Да,а раньше производил впечатление разумного.
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Roman Araslanov
Всё, судейство Талалаева уже теперь устраивает, а выкручиваясь решил zигануть)
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