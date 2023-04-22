Томас Тухель: «Бавария» измотана, будто 70 матчей отыграла. Мы в сложной ситуации, произошло слишком многое»

Теги Бавария Майнц бундеслига Германия Томас Мюллер Томас Тухель Футбол

Томас Тухель связал проблемы «Баварии» в последних матчах с усталостью.

Сегодня команда уступила «Майнцу» (1:3) в 29-м туре Бундеслиги.

«Это совершенно необязательное поражение. Мы не были достаточно сосредоточенными. Когда «Майнц» начал давить, я не увидел у нас сил на то, чтобы дать отпор. И я не знаю, в чем дело.

Сейчас мы в действительно сложной ситуации. Слишком многое произошло с командой.

У Томаса Мюллера был не лучший день. Его действия были бесцельными. Он дважды бил по воротам тогда, когда Канселу был совершенно открытым», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире Sky Sport Deutschland.

«Мы спим, мы измотаны. Команда выглядит так, будто в этом сезоне провела уже 70 матчей», – добавил Тухель.

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68 комментариев

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spurshiken
Открытая критика решений одного игрока не есть хорошо для раздевалки.
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DavidRobertJosephBeckham
Хасанчика должны уволить за эту клоунаду)
+69
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igls54
Уволить Нагельсманна это триумф менеджмента Баварии
+48
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mishakmv96
Тухель публично критикует игрока после поражения - этого следовало ожидать, но не после семи матчей у руля Баварии. Рано поплыл ТТ.
+35
-1
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oka79410
Ответ spurshiken
Открытая критика решений одного игрока не есть хорошо для раздевалки.
Это, возможно, ответка со стороны Тухеля. После ничьей с Хоффенхаймом, Мюллер предложил тренеру встряхнуться
+24
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+24
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BiG ^SiZe^
Ответ spurshiken
Открытая критика решений одного игрока не есть хорошо для раздевалки.
тоже заметил. уверен мюллеру это не понравится
+19
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CHELSEA_2008
Ну что там, Майнц был на крючке сегодня, или нет?
+16
-1
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mishakmv96
Ответ Гол в девятину
Я уже сегодня писал, похоже ТТ и близко не представлял, насколько сложна внутренняя кухня Баварии.Одно дело слышать про это со стороны, а другое дело самому работать. Глядишь знал бы задним умом - был бы сговорчивее и гибче с Боули
По-моему, даже с дивана понятно, что Баварией сложно управлять, там огромное давление со стороны боссов и каждый из игроков хочет получать игровое время, справиться с этим непросто. Я уже писал, что это краткосрочный союз, несколько лет Тухель тренировать Баварию не будет, ибо Томас не умеет гасить конфликтные ситуации и бывает резок в высказываниях, как сегодня после матча.
+10
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+10
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Flavius
Тухель про игру с Майнцом:
- У Томаса Мюллера был не лучший день. Его действия были бесцельными.

Тухель про игру с Хоффенхаймом:
- Все было плохо! Слишком медленно, слишком безэмоционально, без настойчивости

Тухель про игру с Ман Сити:
- [Упамекано] допустил слишком много ошибок. Было две или три ситуации, когда ему не хватало концентрации при принятии рискованных решений. Этого никогда не должно происходить на этом уровне и в этой части поля

Крайне гнилой персонаж.
+12
-3
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Игорь Новиков
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Хасанчика должны уволить за эту клоунаду)
Причём уже сейчас. Чтобы спасти сезон. Как они Нагельсманна убрали.
+12
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ɔculpa
Ответ spurshiken
Открытая критика решений одного игрока не есть хорошо для раздевалки.
Ну. Томас с козырей решил зайти. Не показывать норов только на второй-третий год работы, а начать это делать уже на второй месяц)
По всему очевидно, атмосфера в раздевалке намечается изумительная.
+7
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Andreir888
Ответ Loginov
Что?
London is the capital of Great Britain))
+6
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Гол в девятину
Ответ mishakmv96
Тухель публично критикует игрока после поражения - этого следовало ожидать, но не после семи матчей у руля Баварии. Рано поплыл ТТ.
Я уже сегодня писал, похоже ТТ и близко не представлял, насколько сложна внутренняя кухня Баварии.Одно дело слышать про это со стороны, а другое дело самому работать.

Глядишь знал бы задним умом - был бы сговорчивее и гибче с Боули
+6
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Loginov
Tuchel Out, Nagelsmann come on
+7
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Yu123
Ответ Kimmich Scream
За какую клоунады, что вас заело этим Хасаном, он не назначает тренеров единолично, он составляет костяк команды и ведет переговоры по трансферам и контрактам, за последнее его упрекнуть можно, но на увольнение он не наработал еще
наработал еще 2 года назад
+3
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Тьерри Анри1214
Странно, думал он скажет, что Майнц 90 минут был на крючке Баварии))))
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Marco Reus
Ответ Loginov
Что?
"Come on" в данном случае неуместно, разумно использовать частицу "in", а не "on". Да и вообще, "come" не пишут обычно, просто out/in, да и всё)
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Marli
У Боруссии есть шанс выиграть чемпионство
+2
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dedpihto59
Ответ Flavius
Тухель про игру с Майнцом: - У Томаса Мюллера был не лучший день. Его действия были бесцельными. Тухель про игру с Хоффенхаймом: - Все было плохо! Слишком медленно, слишком безэмоционально, без настойчивости Тухель про игру с Ман Сити: - [Упамекано] допустил слишком много ошибок. Было две или три ситуации, когда ему не хватало концентрации при принятии рискованных решений. Этого никогда не должно происходить на этом уровне и в этой части поля Крайне гнилой персонаж.
Не гнилой, а тухлый😀‼️
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Пирс Морган
ФК Голливуд возвращается
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Дмитрий Гудков
Мюллер виноват получается
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Marco Reus
Ответ Loginov
Tuchel Out, Nagelsmann come on
In*, my dear friend!
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ljolik888
Слышишь Томас
Жми на тормоз
Все Эстонцы любят скорость
Видишь сорак на радаре
Значит ты - отличный парень !
Всего лишь песьня ! Найдёте- послушайте !
+3
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Сергей Жарковский
Тухель критикует кого угодно но только не себя!
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superpab
Ответ Marli
У Боруссии есть шанс выиграть чемпионство
Лучше так)
У Боруссии благодаря Тухелю великолепные шансы выиграть чемпионат Германии. Думаю даже выше, чем в сезоне 2015-2016
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