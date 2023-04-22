Томас Тухель: «Бавария» измотана, будто 70 матчей отыграла. Мы в сложной ситуации, произошло слишком многое»

Томас Тухель связал проблемы «Баварии» в последних матчах с усталостью.

Сегодня команда уступила « » (1:3) в 29-м туре Бундеслиги.

«Это совершенно необязательное поражение. Мы не были достаточно сосредоточенными. Когда «Майнц» начал давить, я не увидел у нас сил на то, чтобы дать отпор. И я не знаю, в чем дело.

Сейчас мы в действительно сложной ситуации. Слишком многое произошло с командой.

У Томаса Мюллера был не лучший день. Его действия были бесцельными. Он дважды бил по воротам тогда, когда Канселу был совершенно открытым», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире Sky Sport Deutschland.

«Мы спим, мы измотаны. Команда выглядит так, будто в этом сезоне провела уже 70 матчей», – добавил .

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