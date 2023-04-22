Томас Тухель: «Бавария» измотана, будто 70 матчей отыграла. Мы в сложной ситуации, произошло слишком многое»
Томас Тухель связал проблемы «Баварии» в последних матчах с усталостью.
Сегодня команда уступила «Майнцу» (1:3) в 29-м туре Бундеслиги.
«Это совершенно необязательное поражение. Мы не были достаточно сосредоточенными. Когда «Майнц» начал давить, я не увидел у нас сил на то, чтобы дать отпор. И я не знаю, в чем дело.
Сейчас мы в действительно сложной ситуации. Слишком многое произошло с командой.
У Томаса Мюллера был не лучший день. Его действия были бесцельными. Он дважды бил по воротам тогда, когда Канселу был совершенно открытым», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире Sky Sport Deutschland.
«Мы спим, мы измотаны. Команда выглядит так, будто в этом сезоне провела уже 70 матчей», – добавил Тухель.
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- У Томаса Мюллера был не лучший день. Его действия были бесцельными.
Тухель про игру с Хоффенхаймом:
- Все было плохо! Слишком медленно, слишком безэмоционально, без настойчивости
Тухель про игру с Ман Сити:
- [Упамекано] допустил слишком много ошибок. Было две или три ситуации, когда ему не хватало концентрации при принятии рискованных решений. Этого никогда не должно происходить на этом уровне и в этой части поля
Крайне гнилой персонаж.
По всему очевидно, атмосфера в раздевалке намечается изумительная.
Глядишь знал бы задним умом - был бы сговорчивее и гибче с Боули
Жми на тормоз
Все Эстонцы любят скорость
Видишь сорак на радаре
Значит ты - отличный парень !
Всего лишь песьня ! Найдёте- послушайте !
У Боруссии благодаря Тухелю великолепные шансы выиграть чемпионат Германии. Думаю даже выше, чем в сезоне 2015-2016