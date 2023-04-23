Ничушкин пропустил 3-й матч серии с «Сиэтлом». Он покинул расположение «Колорадо» по личным причинам
Валерий Ничушкин пропустил 3-й матч серии с «Сиэтлом» по личным причинам.
Форвард «Колорадо» не сыграл с «Кракеном» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:4, 2-1).
Изначально предполагалось, что причиной отсутствия россиянина в составе стала травма.
На пресс-конференции после игры главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что игрок покинул расположение команды на неопределенный срок по личным причинам.
В 2 матчах текущего плей-офф на его счету 1 шайба.
На фоне травмы голеностопа и перенесенной в ноябре операции Ничушкин в этом сезоне провел только 53 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 47 (17+30) очков.
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