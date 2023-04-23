Ничушкин пропустил 3-й матч серии с «Сиэтлом». Он покинул расположение «Колорадо» по личным причинам

Теги травмы Кубок Стэнли Колорадо Валерий Ничушкин Сиэтл Хоккей

Валерий Ничушкин пропустил 3-й матч серии с «Сиэтлом» по личным причинам.

Форвард «Колорадо» не сыграл с «Кракеном» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:4, 2-1). 

Изначально предполагалось, что причиной отсутствия россиянина в составе стала травма.

На пресс-конференции после игры главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что игрок покинул расположение команды на неопределенный срок по личным причинам. 

В 2 матчах текущего плей-офф на его счету 1 шайба. 

На фоне травмы голеностопа и перенесенной в ноябре операции Ничушкин в этом сезоне провел только 53 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 47 (17+30) очков. 

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3 комментария

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Wolski
Не из-за травмы. Он по личным причинам покинул расположение команды, на какое время неизвестно. Об этом чётко и ясно сказал Беднар на прессухе после игры.
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Metrostadt11315
травмам у него часто бывают хорошо что долгосрочный контракт подписал
+2
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