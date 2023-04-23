Кучеров подрался с О’Райлли в 3-м периоде матча «Тампы» и «Торонто», Стэмкос – с Мэттьюсом
Никита Кучеров подрался с Райаном О’Райлли в 3-м периоде матча «Тампы» и «Торонто».
Также краги скинули форварды Стивен Стэмкос и Остон Мэттьюс.
Это произошло во время массовой стычки в 3-м периоде матча. Поводом стал силовой прием защитника «Лифс» Моргана Райлли против нападающего «Лайтнинг» Брэйдена Пойнта.
Кучеров вступил в стычку с Райлли, за что получил 2 минуты штрафа. Защитник «Торонто» тоже был наказан.
Чуть позже Стэмкос и Мэттьюс начали драку, О’Райлли попытался вмешаться и был атакован Кучеровым. В итоге все 4 игрока получили по 5 минут штрафа.
Кроме того, малый штраф выписали защитнику «Лайтнинг» Даррену Рэддишу.
По данным портала HockeyFights, для Кучерова драка стала 3-й за карьеру в НХЛ (и первой с 2016 года). Для Мэттьюса – первой в карьере.
Победа в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли осталась за «Торонто» (4:3 ОТ, 2-1). Обе команды набрали по 18 минут штрафа.
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