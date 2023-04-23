Кучеров подрался с О’Райлли в 3-м периоде матча «Тампы» и «Торонто», Стэмкос – с Мэттьюсом

Теги драки Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Стивен Стэмкос Никита Кучеров Райан О′Райлли Остон Мэттьюс Хоккей

Никита Кучеров подрался с Райаном О’Райлли в 3-м периоде матча «Тампы» и «Торонто».

Также краги скинули форварды Стивен Стэмкос и Остон Мэттьюс

Это произошло во время массовой стычки в 3-м периоде матча. Поводом стал силовой прием защитника «Лифс» Моргана Райлли против нападающего «Лайтнинг» Брэйдена Пойнта.

Кучеров вступил в стычку с Райлли, за что получил 2 минуты штрафа. Защитник «Торонто» тоже был наказан.

Чуть позже Стэмкос и Мэттьюс начали драку, О’Райлли попытался вмешаться и был атакован Кучеровым. В итоге все 4 игрока получили по 5 минут штрафа. 

Кроме того, малый штраф выписали защитнику «Лайтнинг» Даррену Рэддишу.

По данным портала HockeyFights, для Кучерова драка стала 3-й за карьеру в НХЛ (и первой с 2016 года). Для Мэттьюса – первой в карьере. 

Победа в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли осталась за «Торонто» (4:3 ОТ, 2-1). Обе команды набрали по 18 минут штрафа. 

22 комментария

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Марсель Объелся
Ну это самые звёздные драки в этом сезоне. Поп-ММА по-нхловски
+18
0
+18
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TR31HK
Лидеры подрались, значит накал шкалит
+9
0
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mitos
Торонто решил не переиграть, а переломать лидеров Тампы...
+10
-2
+8
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k.vlad
Ну "подрался" это громко сказано), он пытался захватом за башку через бедро кинуть, а вот Стэм реально начал "пряник чистить" усатому)
+5
0
+5
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bestttttttofthebest
тампоны опять получили поражение) вот это уже интересная серия выходит
+4
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+3
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Ivan Vladyko
Вот это жара пошла
+1
0
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MacAr4i
Разборки двух шестидесятников)
+2
-1
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LeicesterCity
для статьи Петухова ребятки стараются вон как)))
+3
-2
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Белый офицер
Заступился за кэпа. Молодец. РОР не прав был когда полез вторым в драку.
+1
0
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bestttttttofthebest
Ответ andy18
Поинт то живой в итоге?
а что с ним будет? они все в защите
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bestttttttofthebest
Ответ mitos
Торонто решил не переиграть, а переломать лидеров Тампы...
постановка)
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Samsonov_24_4_11_15
У О’Райлли, если не ошибаюсь, драка первая не только в НХЛ, но и вообще в карьере
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haymaker
Селебритис десматч на MTV
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Сергей Федечко
А почему четвертый год Тампы не засчитали, кто в курсе?
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dosatuy
Такс посмотрим. Надеюсь не как Сёмин с Задоровым)) Ну Ник то просто свалил. А вот Стэмкос молодец не плохо не плохо довольно))
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andy18
Поинт то живой в итоге?
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Серый
как Умарк и Зарипов
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