Кучеров подрался с О’Райлли в 3-м периоде матча «Тампы» и «Торонто», Стэмкос – с Мэттьюсом

Никита Кучеров подрался с Райаном О’Райлли в 3-м периоде матча «Тампы» и «Торонто».

Также краги скинули форварды и .

Это произошло во время массовой стычки в 3-м периоде матча. Поводом стал силовой прием защитника «Лифс» Моргана Райлли против нападающего «Лайтнинг» Брэйдена Пойнта.

Кучеров вступил в стычку с Райлли, за что получил 2 минуты штрафа. Защитник « » тоже был наказан.

Чуть позже Стэмкос и Мэттьюс начали драку, О’Райлли попытался вмешаться и был атакован Кучеровым. В итоге все 4 игрока получили по 5 минут штрафа.

Кроме того, малый штраф выписали защитнику «Лайтнинг» Даррену Рэддишу.

По данным портала HockeyFights, для драка стала 3-й за карьеру в (и первой с 2016 года). Для Мэттьюса – первой в карьере.

Победа в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли осталась за «Торонто» (4:3 ОТ, 2-1). Обе команды набрали по 18 минут штрафа.