Губерниев о Клаудиньо: «Россия для него – дойная корова. Налоги маленькие, зарплаты большие»
Дмитрий Губерниев считает, что Россия – «дойная корова» для хавбека «Зенита» Клаудиньо.
Бразильский полузащитник, получивший паспорт РФ, ранее заявил: «Цель – игра за Бразилию. По какой причине меня вызовут в российскую сборную? Есть много талантливых и качественных футболистов».
– Клаудиньо выбрал сборную Бразилии, а не России.
– А что вы ожидали от него услышать? Для них Россия – дойная корова. Налоги маленькие, зарплаты большие, – сказал спортивный комментатор и журналист.
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Как же он мог ? Клаудиньо этот ?