Губерниев о Клаудиньо: «Россия для него – дойная корова. Налоги маленькие, зарплаты большие»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Губерниев натурализация Клаудиньо деньги Футбол

Дмитрий Губерниев считает, что Россия – «дойная корова» для хавбека «Зенита» Клаудиньо.

Бразильский полузащитник, получивший паспорт РФ, ранее заявил: «Цель – игра за Бразилию. По какой причине меня вызовут в российскую сборную? Есть много талантливых и качественных футболистов».

Клаудиньо выбрал сборную Бразилии, а не России.

– А что вы ожидали от него услышать? Для них Россия – дойная корова. Налоги маленькие, зарплаты большие, – сказал спортивный комментатор и журналист.

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26 комментариев

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9черное
Это для твоих, Дима, хозяев Россия - дойная корова
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napoli_14
Кто бы говорил )
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Красная стрела
Ну наверное он не сам приехал и стал себе платить. Скажи лучше почему ему твои же хозяева столько дают и везде пихают. Или за критику Газпрома с матч тв в два счета можно вылететь?
+15
-7
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MstAndreev
Мля. Человеку предложили работу и зарплату. Человек согласился. И тут все такие: аяяй, какой кошмар, мы для него лишь дойная корова! Совсем уже поехавшие)
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Екн Лор
Для наших чинуш тоже🤫
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dmitriy1981
а наши за берёзовый сок играют)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ 9черное
Это для твоих, Дима, хозяев Россия - дойная корова
И полигон для экспериментов
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freeman123
А для самого Губерниева все совсем наоборот конечно же))
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igorbalti
Да и паспорта дали для обхода лимита. Очевидные вещи же
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Британский шпион
И что? Да, дойная корова, даже если Клаудиньо и Малком через год-другой начнут расплываться в верноподданической мантре к Путину и РФ, то и тут в каком-то лицемерии нельзя будет их обвинить — легионеры в настоящем смысле этого слова, а не в переносном футбольном, «наемные граждане», так сказать, благодарят работодателя.
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London.is.blue
Прямо как для депутатов или «бизнесменов» из списка Форбс.
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ПавелАвер
сначала искореняется всё инакомыслие в стране ,потом перейдут к следующей фазе ,искание врагов среди своих...😀. истерия проникла во все направления в стране. Скоро и Губеру влетит. Слишком много языком чешет против шерсти.
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OldRedWhite
Человеку ведь свойственно желание платить налоги побольше , а зарабатывать поменьше !
Как же он мог ? Клаудиньо этот ?
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Павел Павлов
А что,он должен на сво записаться?
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Влад Путман
Россия дойная корова для всех чинуш и окружения вождя. Тут уж Клавдиньо и близко не стоял.
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Pol Belov
Ответ Bashibuzuck
Да и чтобы НДФЛ платить 13%, а не 30
для этого достаточно быть резидентом (прожить 183 дня в РФ за предыдущий год), гражданство на налоги никак не влияет... кроме США, у них свои законы....
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10ztv
Ответ PIT-BUL
Вы так же как и я зашли почитать отмазы питерских?)))
во всех клубах рпл так)))
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Bashibuzuck
Ответ igorbalti
Да и паспорта дали для обхода лимита. Очевидные вещи же
Да и чтобы НДФЛ платить 13%, а не 30
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Vito74
А для остальных легионеров РПЛ как-то по-другому?
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Влад Кокорин
Самая здравая мысль дурачка за многие годы….
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Сергей Жарковский
Скоро переобуется, патриотичной ты наш!👎
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PIT-BUL
Вы так же как и я зашли почитать отмазы питерских?)))
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Назар Игорь
Губер огромные деньги вкладывает в благосостояние России, всë что нажито непосильным трудом отдаëт, он имеет право так говорить
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