Губерниев о Клаудиньо: «Россия для него – дойная корова. Налоги маленькие, зарплаты большие»

Дмитрий Губерниев считает, что Россия – «дойная корова» для хавбека «Зенита» Клаудиньо.

Бразильский полузащитник, получивший паспорт РФ, ранее заявил: «Цель – игра за Бразилию. По какой причине меня вызовут в российскую сборную? Есть много талантливых и качественных футболистов».

– выбрал сборную Бразилии, а не России.

– А что вы ожидали от него услышать? Для них Россия – дойная корова. Налоги маленькие, зарплаты большие, – сказал спортивный комментатор и журналист.

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