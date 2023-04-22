«Боруссия» Дортмунд вышла на 1-е место в Бундеслиге, обойдя «Баварию». Мюнхенцы вылетели из Кубка и ЛЧ ранее
Дортмундская «Боруссия» вышла на первое место в Бундеслиге.
Случилось это по итогам 29-го тура. «Дортмунд» разгромил «Айнтрахт» (4:0), а «Бавария» уступила «Майнцу» (1:3).
Теперь «Боруссия» опережает мюнхенцев на одно очко в таблице.
Напомним, ранее «Бавария» при Томасе Тухеле вылетела от «Фрайбурга» из Кубка Германии и от «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.
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1) Вышли из группы ЛЧ с 1 места, оставив Хави с Лигой Европы и отправили пешехода считать голы Кюрасао и Панаме
2) Всего на 1 очко отставали от Боруссии в преддверии личной встречи
3) в Кубке дошли до 1/4 с перспективой пройти дальше (Фрайбург)
При Тухеле:
1) Слились уже в 1/4 МС (1:4)
2) Как фанера над Парижем пролетели с Фрайбургом в 1/4 Кубка (1:2)
3) Проиграли Майнцу 1:3 и теперь отстают от Боруссии на то же 1 очко, что и при Нагеле (только теперь нет личной встречи в запасе)
Браво просто
Хотя зная Боруссию они кому угодно могут слить