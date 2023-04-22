«Боруссия» Дортмунд вышла на 1-е место в Бундеслиге, обойдя «Баварию». Мюнхенцы вылетели из Кубка и ЛЧ ранее

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Футбол

Дортмундская «Боруссия» вышла на первое место в Бундеслиге.

Случилось это по итогам 29-го тура. «Дортмунд» разгромил «Айнтрахт» (4:0), а «Бавария» уступила «Майнцу» (1:3).

Теперь «Боруссия» опережает мюнхенцев на одно очко в таблице.

Напомним, ранее «Бавария» при Томасе Тухеле вылетела от «Фрайбурга» из Кубка Германии и от «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

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89 комментариев

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Iamliam
Тухель пришел чтобы дать наконец шанс Дортмунду взять Бундеслигу и Сити взять ЛЧ. Благородно, я считаю! Когда они еще это сделают)
+255
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+250
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Artem Piatkov
Бавария при Нагельсмане:

1) Вышли из группы ЛЧ с 1 места, оставив Хави с Лигой Европы и отправили пешехода считать голы Кюрасао и Панаме

2) Всего на 1 очко отставали от Боруссии в преддверии личной встречи

3) в Кубке дошли до 1/4 с перспективой пройти дальше (Фрайбург)

При Тухеле:

1) Слились уже в 1/4 МС (1:4)

2) Как фанера над Парижем пролетели с Фрайбургом в 1/4 Кубка (1:2)

3) Проиграли Майнцу 1:3 и теперь отстают от Боруссии на то же 1 очко, что и при Нагеле (только теперь нет личной встречи в запасе)

Браво просто
+169
-61
+108
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ОттоДракула
При всей убогости Баварии в этом году всё равно с трудом верится, что Дортмунд не обделается по итогу.
+93
-5
+88
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Иван Иванов
Ответ Iamliam
Тухель пришел чтобы дать наконец шанс Дортмунду взять Бундеслигу и Сити взять ЛЧ. Благородно, я считаю! Когда они еще это сделают)
Согласен. Тухель очень благороден. Даёт шанс своему бывшему клубу - Дортмунду и своему учителю - Пепу выиграть их долгожданные трофеи.
+64
-3
+61
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atomio
Ответ Artem Piatkov
Бавария при Нагельсмане: 1) Вышли из группы ЛЧ с 1 места, оставив Хави с Лигой Европы и отправили пешехода считать голы Кюрасао и Панаме 2) Всего на 1 очко отставали от Боруссии в преддверии личной встречи 3) в Кубке дошли до 1/4 с перспективой пройти дальше (Фрайбург) При Тухеле: 1) Слились уже в 1/4 МС (1:4) 2) Как фанера над Парижем пролетели с Фрайбургом в 1/4 Кубка (1:2) 3) Проиграли Майнцу 1:3 и теперь отстают от Боруссии на то же 1 очко, что и при Нагеле (только теперь нет личной встречи в запасе) Браво просто
Знатно у тебя после 18 декабря горит)
+82
-43
+39
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Коля Ковалев
Ответ Iamliam
Тухель пришел чтобы дать наконец шанс Дортмунду взять Бундеслигу и Сити взять ЛЧ. Благородно, я считаю! Когда они еще это сделают)
Ещё и отвлекающий маневр с победой над Боруссией, просто гений
+24
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Старик Стариканов
Если Боруссия возьмет салатницу, пускай не забудут медальки вручить Кану и Салихамиджичу,ну заслужили же
+24
0
+24
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Леван Мкртчян
Ответ ОттоДракула
При всей убогости Баварии в этом году всё равно с трудом верится, что Дортмунд не обделается по итогу.
5 туров всего осталось и не будет очного матча с Баварией и ни с кем из топ-5 чемпионата. Все теперь в руках Дортмунда
+25
-2
+23
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Никита Самарин
Где-то Нагельсманн улыбается 😉
+17
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SaH4r.
Ответ atomio
Знатно у тебя после 18 декабря горит)
Бедный недавно в себя пришел. Не обращай внимания, пусть балуется
+19
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Иван Иванов
Ответ ОттоДракула
При всей убогости Баварии в этом году всё равно с трудом верится, что Дортмунд не обделается по итогу.
Старина Ройс должен затащить Дортмунд на опыте и характере. Он реально это заслужил!
+14
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Отец Абду
На следующий день Кан и Хасанчик уволняют Тухеля и приглашают нынешнего тренера Дортмунда:)
+13
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j30
Ответ Artem Piatkov
Бавария при Нагельсмане: 1) Вышли из группы ЛЧ с 1 места, оставив Хави с Лигой Европы и отправили пешехода считать голы Кюрасао и Панаме 2) Всего на 1 очко отставали от Боруссии в преддверии личной встречи 3) в Кубке дошли до 1/4 с перспективой пройти дальше (Фрайбург) При Тухеле: 1) Слились уже в 1/4 МС (1:4) 2) Как фанера над Парижем пролетели с Фрайбургом в 1/4 Кубка (1:2) 3) Проиграли Майнцу 1:3 и теперь отстают от Боруссии на то же 1 очко, что и при Нагеле (только теперь нет личной встречи в запасе) Браво просто
в прошлом сезоне с этим нагельсманом имея леваандовски в атаке , вылетели от вильяреала , 0 5 отлетели от гладбаха в кубке
+14
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+12
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Иван Иванов
Ответ ОттоДракула
При всей убогости Баварии в этом году всё равно с трудом верится, что Дортмунд не обделается по итогу.
О, Господи! Ройс даже Бундеслигу не выигрывал оказывается. Он просто ОБЯЗАН в этом году выиграть чемпионат Германии! Если бы не травмы, он бы играл в условном Реале или Барселоне и скорее всего выиграл бы ЛЧ, а тут у него даже салатницы нет оказывается. 😳
+12
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Konstantin Meerov
Тухель - диверсант. Подрывает авторитет руководства Баварии и берет тех в заложники. Ведь они не могут уволить его ни при каких обстоятельствах в этом сезоне.
+8
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Donald J. Trump
Тухель вернулся в Бундеслигу что бы помочь все таки Боруссии взять титул, но есть нюанс.
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Илья Лисицкий
у Боруссии график похуже, но все равно , если не выигрывать все матчи, тогда смысл рассуждать о чемпионстве, тем более Баварию ещё Лейпциг ждёт
+7
0
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Иван Иванов
Ответ Никита Самарин
Где-то Нагельсманн улыбается 😉
Та какой улыбается? Он там от счастья наверное телевизор сломал после победы Дортмунда. 😄
+7
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as009595@icloud.com
Ответ Iamliam
Тухель пришел чтобы дать наконец шанс Дортмунду взять Бундеслигу и Сити взять ЛЧ. Благородно, я считаю! Когда они еще это сделают)
Ну да благодарит Боруссию, ведь именно благодаря ей Тухель получил известность)
+6
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Vegas Knight
Тухель - агент шмелей
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Filipp Gorski
Теперь главное выиграть оставшиеся матчи
Хотя зная Боруссию они кому угодно могут слить
+5
0
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
Бавария при Нагельсмане: 1) Вышли из группы ЛЧ с 1 места, оставив Хави с Лигой Европы и отправили пешехода считать голы Кюрасао и Панаме 2) Всего на 1 очко отставали от Боруссии в преддверии личной встречи 3) в Кубке дошли до 1/4 с перспективой пройти дальше (Фрайбург) При Тухеле: 1) Слились уже в 1/4 МС (1:4) 2) Как фанера над Парижем пролетели с Фрайбургом в 1/4 Кубка (1:2) 3) Проиграли Майнцу 1:3 и теперь отстают от Боруссии на то же 1 очко, что и при Нагеле (только теперь нет личной встречи в запасе) Браво просто
Пешеход после 0+0 в плей-офф 5-и ЧМ завершил карьеру, о чем ты?
+17
-12
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Кавабунга Шреддоголовый
Тухель пришел помочь Дортмунду стать чемпионом
+4
0
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wisdom
Ответ Иван Иванов
Та какой улыбается? Он там от счастья наверное телевизор сломал после победы Дортмунда. 😄
он же вроде с детства фан баварии, так что, как я уже писал седня, возможно радость со слезами.
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Пирс Морган
Ответ Artem Piatkov
Бавария при Нагельсмане: 1) Вышли из группы ЛЧ с 1 места, оставив Хави с Лигой Европы и отправили пешехода считать голы Кюрасао и Панаме 2) Всего на 1 очко отставали от Боруссии в преддверии личной встречи 3) в Кубке дошли до 1/4 с перспективой пройти дальше (Фрайбург) При Тухеле: 1) Слились уже в 1/4 МС (1:4) 2) Как фанера над Парижем пролетели с Фрайбургом в 1/4 Кубка (1:2) 3) Проиграли Майнцу 1:3 и теперь отстают от Боруссии на то же 1 очко, что и при Нагеле (только теперь нет личной встречи в запасе) Браво просто
Пешеход сидит в пустыне и сзади кидается на мужиков
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