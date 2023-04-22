Дортмундская «Боруссия» вышла на первое место в Бундеслиге.

Случилось это по итогам 29-го тура. «Дортмунд» разгромил «Айнтрахт» (4:0), а «Бавария» уступила «Майнцу» (1:3).

Теперь «Боруссия» опережает мюнхенцев на одно очко в таблице.

Напомним, ранее «Бавария» при Томасе Тухеле вылетела от «Фрайбурга» из Кубка Германии и от «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

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