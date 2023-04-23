Барбашев против «Виннипега»: пас на победный гол в овертайме, 4 хита. У него 0+2 в 3 играх плей-офф

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев сделал голевую передачу в 3-м матче с «Виннипегом» (5:4 ОТ, 2-1).

На 84-й минуте форвард «Вегаса» ассистировал Майклу Амадио, забившему победный гол во втором овертайме в 1-м раунде Кубка Стэнли.

Россиянин набрал 2-е (0+2) очко в текущем плей-офф, всего он провел 3 игры.

За 15:58 (0:28 – в большинстве) в матче с «Джетс» у Барбашева 1 бросок в створ ворот, 4 хита, 25% выигранных вбрасываний, полезность – «0».

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1 комментарий

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sheep_catcher
Трудится, приносит пользу мужик
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