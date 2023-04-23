Барбашев против «Виннипега»: пас на победный гол в овертайме, 4 хита. У него 0+2 в 3 играх плей-офф

Иван Барбашев сделал голевую передачу в 3-м матче с «Виннипегом» (5:4 ОТ, 2-1).

На 84-й минуте форвард « » ассистировал Майклу Амадио, забившему победный гол во втором овертайме в 1-м раунде Кубка Стэнли.

Россиянин набрал 2-е (0+2) очко в текущем плей-офф, всего он провел 3 игры.

За 15:58 (0:28 – в большинстве) в матче с «Джетс» у 1 бросок в створ ворот, 4 хита, 25% выигранных вбрасываний, полезность – «0».