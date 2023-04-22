Месси внимательно следит за делом «Барсы» и Негрейры. Лео хочет играть в ЛЧ, а клуб могут наказать

Лионель Месси следит за делом Негрейры перед возможным возвращением в «Барселону».

35-летний аргентинец хочет играть в , поэтому ему важно, чтобы «Барса» участвовала в турнире. В этой связи он внимательно следит за ходом дела.

Позиции президента каталонцев и главы УЕФА Александера Чеферина сблизились, и в «Барселоне» есть оптимизм по поводу того, что наказания не будет, но это не гарантировано.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год. Сообщалось, что УЕФА не накажет «Барсу» этим летом и дождется решения суда.

отдает предпочтение варианту с продолжением карьеры в Европе, а не в , где наибольший интерес проявляет « », и не в Саудовской Аравии, где ему готовы предложить до 400 млн.

« » хочет продлить контракт с форвардом, рассчитанный до 30 июня, а « » публично заявила о желании вернуть Лео, но еще не делал ему предложений.

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