Месси внимательно следит за делом «Барсы» и Негрейры. Лео хочет играть в ЛЧ, а клуб могут наказать
Лионель Месси следит за делом Негрейры перед возможным возвращением в «Барселону».
35-летний аргентинец хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому ему важно, чтобы «Барса» участвовала в турнире. В этой связи он внимательно следит за ходом дела.
Позиции президента каталонцев Жоана Лапорты и главы УЕФА Александера Чеферина сблизились, и в «Барселоне» есть оптимизм по поводу того, что наказания не будет, но это не гарантировано.
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год. Сообщалось, что УЕФА не накажет «Барсу» этим летом и дождется решения суда.
Месси отдает предпочтение варианту с продолжением карьеры в Европе, а не в МЛС, где наибольший интерес проявляет «Интер Майами», и не в Саудовской Аравии, где ему готовы предложить до 400 млн.
«ПСЖ» хочет продлить контракт с форвардом, рассчитанный до 30 июня, а «Барселона» публично заявила о желании вернуть Лео, но еще не делал ему предложений.
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Как раз на Месси нет спроса никого, ибо его никто кроме родной тепличной Барсы брать не хочет, да и ПСЖ не настаивает по всей видимости на продлении, ибо поняли, что это за игрок, когда сопротивление жёсткое и пенок не дают
Роналду - единственный Король футбола, который получил ЗМ+ЛЧ в 2 клубах и чемпион Топ 3 сильнейших чемпионатов.
Месси без барсы - 0. 9 лет подряд позоры в ЛЧ - это его настоящий уровень.
Ибра в первенстве божоле делал 38+13 на изичах
А уж твои познания об экономике клуба, которые ты почерпнул из статеек на спортсе… куда до них Лапорте)))
Кстати Месси с ПСЖ вылетал из еврокубков раньше, чем Барса без Месси 😆