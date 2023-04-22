Месси внимательно следит за делом «Барсы» и Негрейры. Лео хочет играть в ЛЧ, а клуб могут наказать

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Жоан Лапорта высшая лига Саудовская Аравия Интер Майами Александер Чеферин Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Лионель Месси следит за делом Негрейры перед возможным возвращением в «Барселону».

35-летний аргентинец хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому ему важно, чтобы «Барса» участвовала в турнире. В этой связи он внимательно следит за ходом дела.

Позиции президента каталонцев Жоана Лапорты и главы УЕФА Александера Чеферина сблизились, и в «Барселоне» есть оптимизм по поводу того, что наказания не будет, но это не гарантировано.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год. Сообщалось, что УЕФА не накажет «Барсу» этим летом и дождется решения суда.

Месси отдает предпочтение варианту с продолжением карьеры в Европе, а не в МЛС, где наибольший интерес проявляет «Интер Майами», и не в Саудовской Аравии, где ему готовы предложить до 400 млн.

«ПСЖ» хочет продлить контракт с форвардом, рассчитанный до 30 июня, а «Барселона» публично заявила о желании вернуть Лео, но еще не делал ему предложений.

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69 комментариев

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Даниил Гутин
Буффон в Серию Б пошёл ради Пармы, а на что готов Месси?
+69
-9
+60
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Axs Men
Месси как " верная " жена которая раздумывает вернуться ли к мужу с учётом его проблем
+39
-13
+26
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Dnoni R
Ответ Мадрид наказывает!
блео
Агония продолжается?)))
+23
-10
+13
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Jurgen Klinsmann
Ответ Даниил Гутин
Буффон в Серию Б пошёл ради Пармы, а на что готов Месси?
тоже сразу вспомнил юве, в котором остались джиджи, дель пьеро, трезеге и недвед.
+8
0
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Alex Rhea
Ответ Tristan...
Может, потому что на Буффона не было спроса среди топ клубов? Тут ещё вопрос амбиций
АХАХАХА, что?)) В 2005-06 Буффон был с отрывом лучшим вратарём планеты, его бы легко забрал хотя бы даже любой итальянский клуб, как сделал это с Ибрагимовичем и ещё рядом игроков Юве)
Как раз на Месси нет спроса никого, ибо его никто кроме родной тепличной Барсы брать не хочет, да и ПСЖ не настаивает по всей видимости на продлении, ибо поняли, что это за игрок, когда сопротивление жёсткое и пенок не дают
+12
-4
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Хитровский О
Ответ Максим Горький
Вы что ему главное вернуться в Барселону, никакие деньги, кубки, лиги ему не нужны)))
Опять нервы?
+16
-10
+6
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Хитровский О
Скучно,вот и прмдумывют новости
+14
-10
+4
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Alexander Donskoy
Вот сидит такой Лео и сутками следит.. Спортсу не надоело?
+13
-10
+3
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Chris Alpachino
Ответ Даниил Гутин
Буффон в Серию Б пошёл ради Пармы, а на что готов Месси?
ради денег ушёл лизать шейхам жопы
+16
-13
+3
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Men77
Самое смешное, что щас адепты фрукта, который начал искать клубы , сразу после попадания МЮ в ЛЕ, а потом вообще сбежал к верблюдам за баблом, будут рассказывать как надо любить клуб🤣.
+5
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leeexxxxtml
Месси доказал что он тепличный распиаренный средний игрок уровня Ибрагимовича, без тепличной барсы полный 0 в ЛЧ.
Роналду - единственный Король футбола, который получил ЗМ+ЛЧ в 2 клубах и чемпион Топ 3 сильнейших чемпионатов.
Месси без барсы - 0. 9 лет подряд позоры в ЛЧ - это его настоящий уровень.
+3
-1
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Dnoni R
Очередной вброс..
+12
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akmyradov
Месси надо в арабию на пенсию накопит же надо
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Scorpio
Ответ atomio
Ты в своём уме?)) 15+15 это не блещет?)
прекращайте уже об этих 15+15, это уровень чемпионата Голландии и прочих, эту стату на 5 делить надо, чтобы под ту же Испанию подвести.

Ибра в первенстве божоле делал 38+13 на изичах
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Scorpio
Ответ leeexxxxtml
Месси доказал что он тепличный распиаренный средний игрок уровня Ибрагимовича, без тепличной барсы полный 0 в ЛЧ. Роналду - единственный Король футбола, который получил ЗМ+ЛЧ в 2 клубах и чемпион Топ 3 сильнейших чемпионатов. Месси без барсы - 0. 9 лет подряд позоры в ЛЧ - это его настоящий уровень.
Ибра в этой французской помойке выбивал 38+13, о чем ты? Соберись
+1
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atomio
Ответ Роман Ижевский
Старый дурень, идёт по пути Роналдо. Закончил бы после чемпионата мира было бы красиво! И так то в ПСЖ не блещет а чем больше лет тем хуже будет играть, закончится тем что его будут выпихивать...
Ты в своём уме?)) 15+15 это не блещет?)
+5
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Кар Карыч
Ответ Moscwow
😂 ну а как же дом родной, все дела 😂
ну так вернуться для него приоритет, разве нет? но и терять сезоны в ЛЧ в его возрасте без особой причины смысла нет (если он так хочет ее выиграть)
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Artem Ka
Ответ William Austin
я абсолютно против его возвращения в барсу, народ, включите голову, барса его не потянет финансово. Команда только начала привыкать играть без него, в составе появляется много молодых футболистов, впереди обновление Камп ноу, решение проблем с делом о куррупции, погашение долгов и т.д и т.п. Барса не может зарегистрировать даже контракт Гави с относительно небольшой зарплатой, а тут немолодой аргентинец с минимум 25 млн личкой ВТФ. Забейте, из-за пары лет более стабильной игры с ним не нужно погружать клуб в ещё более худшее фин положение. Его время в барсе прошло, пусть пылит в ПСЖ, там ЛЧ, стабильные победы в лиге 1, игра с топовыми пратнерами ну или всегда есть Катар и США. Но барса должна прогрессировать, с ним же в составе прогресс затормозится ещё на несколько лет...
Ну раз ты против, то куда уж остальным)))
А уж твои познания об экономике клуба, которые ты почерпнул из статеек на спортсе… куда до них Лапорте)))
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Raul14
у мисси хорошая возможность, в одном сезоне играть сразу на двух турнирах сначала в лч потом в ле😆😆
Вылететь из двух еврокубков за один сезон 😁

Кстати Месси с ПСЖ вылетал из еврокубков раньше, чем Барса без Месси 😆
+7
-6
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Хитровский О
Ответ Arthas M
А вы думаете Лео и правда перейдёт в Барсу,если ту в ЛЧ забанят?
Я уверен что Лео летом перейдёт в Барселону. И никто не забанит Барселону это 100%
+4
-3
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Alexander Donskoy
Ответ Кава Планецкий
Комментарий удален модератором
Вот именно
+3
-2
+1
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SaH4r.
Ответ Мадрид наказывает!
блео
18.12.2002
+6
-5
+1
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Denis242424
Ответ U
По матчам ПясЖ и не скажешь, что он хочет играть в ЛЧ.
Хочет, но не может. Не надо никого вводить в заблуждение. В свое время Хави и Иньеста поступили честно, когда ушли доигрывать из Барселоны.
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Scorpio
не очень понятно зачем он хочет в ЛЧ, в группе статку на всяких бомжах набить, что ли, как в чемпионате водокачки на осерах и аячах? Все равно в ПО мы его не видим
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predMBAPPE
18.12.2022 разорвал пуканы навечно и без остатка)))
+3
-3
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