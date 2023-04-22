Мазепин в суде требует отмены санкций со стороны Канады, которые «катастрофически снижают» шансы вернуться в «Ф-1»

Бывший пилот «Формулы-1» подал в суд на власти Канады.

Мазепин требует у министра иностранных дел Мелани Жоли немедленного исключения своего имени из санкционных списков, сообщает CP24. Под ограничения также попал отец гонщика Дмитрий Мазепин, чья компания «Уралкалий» была титульным спонсором « », бывшей команды Никиты в «Ф-1».

Санкции не позволяют Никите участвовать в гоночных соревнованиях в Канаде или заключать сделки с канадцами, что «катастрофически снижает» его шансы вернуться в «Ф-1» в 2024 году, говорится в документах, поданных в Федеральный суд.

Также отмечается, что переговоры по поводу мест в «Ф-1» на сезон-2024 начнутся весной или летом, поэтому действия необходимо предпринять срочно. Мазепину будет «крайне трудно, если не невозможно, снова стать пилотом «Ф-1» или гонщиком других автоспортивных чемпионатов», если он останется без кокпита третий год подряд.

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