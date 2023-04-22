Мазепин в суде требует отмены санкций со стороны Канады, которые «катастрофически снижают» шансы вернуться в «Ф-1»
Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин подал в суд на власти Канады.
Мазепин требует у министра иностранных дел Мелани Жоли немедленного исключения своего имени из санкционных списков, сообщает CP24. Под ограничения также попал отец гонщика Дмитрий Мазепин, чья компания «Уралкалий» была титульным спонсором «Хааса», бывшей команды Никиты в «Ф-1».
Санкции не позволяют Никите участвовать в гоночных соревнованиях в Канаде или заключать сделки с канадцами, что «катастрофически снижает» его шансы вернуться в «Ф-1» в 2024 году, говорится в документах, поданных в Федеральный суд.
Также отмечается, что переговоры по поводу мест в «Ф-1» на сезон-2024 начнутся весной или летом, поэтому действия необходимо предпринять срочно. Мазепину будет «крайне трудно, если не невозможно, снова стать пилотом «Ф-1» или гонщиком других автоспортивных чемпионатов», если он останется без кокпита третий год подряд.
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Интересно, каким будет решение.
Мазепин 1 -0 Формула😁?