Мазепин в суде требует отмены санкций со стороны Канады, которые «катастрофически снижают» шансы вернуться в «Ф-1»

Теги Формула-1 Дмитрий Мазепин Хаас Никита Мазепин Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин подал в суд на власти Канады.

Мазепин требует у министра иностранных дел Мелани Жоли немедленного исключения своего имени из санкционных списков, сообщает CP24. Под ограничения также попал отец гонщика Дмитрий Мазепин, чья компания «Уралкалий» была титульным спонсором «Хааса», бывшей команды Никиты в «Ф-1».

Санкции не позволяют Никите участвовать в гоночных соревнованиях в Канаде или заключать сделки с канадцами, что «катастрофически снижает» его шансы вернуться в «Ф-1» в 2024 году, говорится в документах, поданных в Федеральный суд.

Также отмечается, что переговоры по поводу мест в «Ф-1» на сезон-2024 начнутся весной или летом, поэтому действия необходимо предпринять срочно. Мазепину будет «крайне трудно, если не невозможно, снова стать пилотом «Ф-1» или гонщиком других автоспортивных чемпионатов», если он останется без кокпита третий год подряд.

Похоже, Мазепин вышел из-под санкций ЕС на чистом везении. Давил на конец карьеры в «Ф-1», суд не проверил аргументы

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lordk
Жаль что Ф1 теряет такого уникального пилота (
+59
-3
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mixalblch
А как же "санкции нам только на пользу"?
+49
-8
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChefJhonnyMorgan
Он действительно думает, что может вернуться в формулу-1?
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Ответ Lordk
Жаль что Ф1 теряет такого уникального пилота (
Я из за него формулу перестал смотреть, думаю я такой один 🤣
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Minuvert
Тот русский, который не любит быстрой езды
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Ответ ChefJhonnyMorgan
Он действительно думает, что может вернуться в формулу-1?
В Ф1 точно нет. А вот в ф2 или другие серии можно попробовать
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Ну что мазепин, это тебе не Россия, где твой папка все вопросы мог решить, привыкай
+22
-14
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
трович
Признать чемпионом Формулы-1 на территории РФ, можно даже многократным, делов-то
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Incendier Deafening
Санкции нам на пользу же, а блин, уже написали..
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GMF
Молодчинка
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Рафик невиноувен.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Ну чë.. правильный заход.
Интересно, каким будет решение.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jemz
Да нафиг он там не нужен,смотришь и чувство стыда испытываешь,будто сам в кокпите сидишь
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фоксвольф3399
никита где твой патриотизм??? что ты у них все клянчишь??? будь мужиком, развивай тут автоспорт, все пытаются деньги вложить в супостата, сюда их неси, откуда взял, скрепоносец ты наш__)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сачков
Ответ jonnysilverhand01
По беспределу ? А ты с каких пор олигархов защищаешь ? Никита, разлогинься.
А какая разница, олигарх у него папа или нет?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сачков
Ответ Водяра
Рафик невиноувен.
А в чем в данном случае уиноуен данный конкретный Рафик?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kasztelan
О, так это ему надо было в Басманный суд обращаться! Там бы враз всё отменили.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Рязанов
Чего он там забыл? Вон Роснефть свою гоночную серию организует. Лучше Ф1.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Ответ Incendier Deafening
Да Штайнера результат команды не интересует, лишь только чтоб деньги были которые осядут в его кошельке и жирного Джина. В этом плане Мазепа был лучшим гонщиком. Хотел бы Хаас результатов, то делали бы движения в сторону собственных разработок, но их устраивает собирать легко из Феррари и Далары.
По такой логике ему и Шуми можно было оставить, спонсоры то покруче чем у Халка, ну а чтобы были деньги нужны результаты, а для этого нужны хорошие пилоты. А насчет своей машины даже Астон своего не собрал что говорить про Хаас
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фоксвольф3399
он требует))) думаю ему ответят фразой из кф джентельмены удачи, ваше место возле .....))))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фоксвольф3399
я помню как на прямой линии с великим кормчим ведущая лебезила, только бы не отменили санкции, только бы не отменили, у нас ведь теперь все будет свое, и надои повысились, и угля теперь завались, только бы не отменили, какой умный у нас перзидент)))))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Охотко
Ответ jonnysilverhand01
По беспределу ? А ты с каких пор олигархов защищаешь ? Никита, разлогинься.
Вот когда Мазепин младший будет иметь какое-то личное отношение к гос корпорации, тогда и баньте.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Охотко
Ответ jonnysilverhand01
Ну что мазепин, это тебе не Россия, где твой папка все вопросы мог решить, привыкай
Да, точно, здесь по беспределу банят 20 - летнего гонщика, который и формы военной не носил. Ок, баньте отца, его компанию, причём здесь сам гонщик?
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ibra207
Ответ Александр Сачков
А в чем в данном случае уиноуен данный конкретный Рафик?
национальностью не вышел
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Lesnikov
Ответ jonnysilverhand01
Я из за него формулу перестал смотреть, думаю я такой один 🤣
Это получается
Мазепин 1 -0 Формула😁?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий