«Зенит» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва онлайны Футбол

«Зенит» принимает «Динамо» в центральном матче 24-го тура Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Зенит – Динамо
Дата проведения
22 апреля, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Мир РПЛ

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15 комментариев

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Big Nick
Ответ Artem Piatkov
Динамо Москва без титулов: 27 лет, 9 месяцев и 8 дней Помнится про Спартак даже сайт специальный создали ;)) И рекорд был 13 лет, 10 месяцев и 22 дня Динамо перещеголяло этот рекорд более чем в 2 раза :)) Кстати, все вроде как троллили Спартак за Копа Дель Соль, а вот Динаму за Кубок А̶т̶л̶а̶н̶т̶и̶д̶ы̶ Атлантики (2015) и ФНЛ (2017) нет ))
Зачем ты занимаешься провокациями?
Будут две хорошие команды. Вместо того, чтобы пожелать приятной игры, ты ерунду пишешь тут.
+9
-1
+8
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Philatelist79
Удачи Динамо!
+7
-6
+1
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Vito74
Ответ Британский шпион
Тяжеловато Динамо будет, Зенит после вылета в кубке злой наверняка выйдет
Да не, просто бразильцам нужно побыстрее оформить чемпионство и улететь домой на копакабану.
+1
0
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Кеша
Комментарий удален пользователем
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Британский шпион
Тяжеловато Динамо будет, Зенит после вылета в кубке злой наверняка выйдет
0
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Кеша
Ответ Назар Игорь
Посмотрим как будет выглядеть Тюкавин в игре против своего будущего клуба.
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Назар Игорь
Ответ Кеша
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Злобный Конь
Ответ argentina10
может, наконец то, сегодня и увидим отставку Йокановича??? и все равно только Динамо!!!
Сегодня вряд ли. Если только сам подаст. А так в понедельник. Но поражение "Динамо" будет,тут без вопросов и обид.
+2
-2
0
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