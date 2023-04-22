«Зенит» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Зенит» принимает «Динамо» в центральном матче 24-го тура Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.00, «Газпром Арена»
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