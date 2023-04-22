«Зенит» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Зенит» принимает «Динамо» в центральном матче 24-го тура Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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