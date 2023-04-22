Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» играет с ЦСКА в 4-м матче серии
В субботу, 22 апреля, «Локомотив-Кубань» в Краснодаре принимает московский ЦСКА в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до четырех побед)
Четвертый матч
- Дата проведения
- 22 апреля, 14.00, «Баскет-холл»
- Локомотив-Кубань
- Емченко (0), Акун-Перселл (0), Узинский (0), Хортон (0), Уайт (0).
«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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