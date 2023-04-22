Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» играет с ЦСКА в 4-м матче серии

В субботу, 22 апреля, «Локомотив-Кубань» в Краснодаре принимает московский в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Четвертый матч

« » ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого