Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» играет с ЦСКА в 4-м матче серии

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

В субботу, 22 апреля, «Локомотив-Кубань» в Краснодаре принимает московский ЦСКА в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Четвертый матч

Локомотив-Кубань – ЦСКА 34:34 (2 четверть)
Дата проведения
22 апреля, 14.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
Локомотив-Кубань
Емченко (0), Акун-Перселл (0), Узинский (0), Хортон (0), Уайт (0).
ЦСКА
Уэйр (0), Швед (0), Комолов (0), Давидовац (0), Жан-Шарль (0).

«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Надеюсь, что сегодня Швед соберется и покажет хорошую игру, а не то, что было в четверг …
Надо сравнивать счет в серии !
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
albert_lucky
ЦСКА сегодня скорее всего выиграет. Прошлый матч сами отдали, второй раз такое врядли повторится.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
В Баскет-холле сегодня будет аншлаг, а значит праздник, и это главный итог сегодняшней игры!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Julius Nwosu
Какой то позор в Краснодаре. Второй матч подряд полупустой стадион. Сегодня вообще даже меньше чем в прошлой игре. Я могу ещё от части понять, когда в Москве, где куча спорта и развлечений, не много народа. Но тут? Футбола паралельно не было и нету, а больше спорта никакого в городе. Команда впервые имеет все шансы на финал, а зрителей как на матче регулярки с Астаной.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Черничкин
Вперед Локо! Надо дожимать !
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sonny91
3й матч не видел но исходя из того как распределились очки цска по четвертям виден стандартный сценарий- уступающая в серии сильная обозленная команда резво стартует-показывает свой атак потенциал-получает отрыв а потом начинает играть медленно тянуть атаки, в итоге теряет атакующий темп и этим дает импульс сопернику. райкович это уже ясно отстой(если мягче он не тренер под плэйоф)-сначала научил команду играть здорово в атаке в регулярке а потом начал уже в плэйофе учить чему то другому-старому защитному евро варианту не имея для этого материала. в цска почти нет качественных защитников, им надо использовать свою атаку до самого конца т.е. не снижать темп. забить больше а не пропустить меньше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Предыдущих три матча были интересными, напряжёнными и интригующими. Надеюсь, что и сегодняшний будет таким же. Большое значение будет иметь и судейство, хочется его видеть качественным и профессиональным. Удачи командам !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sonny91
совершенно не понятно-цска в регулярке играл так разнообразно в нападении, куча опций, тонны передач а сейчас всего 2 варианта. как будто сверху тренеру приказали или он просто решил саботировать свою работу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aarau
Ответ Julius Nwosu
Какой то позор в Краснодаре. Второй матч подряд полупустой стадион. Сегодня вообще даже меньше чем в прошлой игре. Я могу ещё от части понять, когда в Москве, где куча спорта и развлечений, не много народа. Но тут? Футбола паралельно не было и нету, а больше спорта никакого в городе. Команда впервые имеет все шансы на финал, а зрителей как на матче регулярки с Астаной.
а че там смотреть? да и насчет выхода куда-то сильно сомневаюсь, коней протащат по любому
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий