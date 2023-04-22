Кубок Стэнли. «Тампа» сыграет с «Торонто», «Рейнджерс» – с «Нью-Джерси», «Виннипег» примет «Вегас», «Колорадо» против «Сиэтла»

Теги результаты Нью-Джерси Рейнджерс Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Вегас Виннипег Сиэтл Хоккей

«Виннипег» примет «Вегас» в третьем матче серии Кубка Стэнли.

«Тампа» сыграет с «Торонто», «Рейнджерс» – с «Нью-Джерси», «Колорадо» будет противостоять «Сиэтлу».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Виннипег – Вегас
Дата проведения
22 апреля, 23.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Тампа-Бэй – Торонто
Дата проведения
23 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Рейнджерс – Нью-Джерси
Дата проведения
23 апреля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-0

Сиэтл – Колорадо
Дата проведения
23 апреля, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли

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69 комментариев

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paha
Ответ IrbIS
10 голов забили рейнджеры в ворота нью джерси за 2 игры, франчайз пэнэрин за 11 лямов оформил 2 секондаря, идет по своему чокерскому графику...
https://images4.imagebam.com/df/f2/26/MEKCGBD_o.jpg
+8
0
+8
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Михаил Майоров
Ответ Rialto
Правильно беспомощны, вы на глазах судей ломаете руки лидерам и вас за это даже не удаляют. И потом ты рассказываешь тут про произвол, все видят что вас тащат.
Айлс - самая зависимая от судей команда. Играть не умеет, побеждает тем что калечит соперников. Когда судьи это штрафуют, айлы ожидаемо проигрывают и начинают ныть и жаловаться на судей. Судьи перестают свистеть и ацлы доламыаают соперников. Мрaзотa одним словом
+4
0
+4
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Rialto
За Тарасенко и Панару! Ну и за Торонто!
+12
-9
+3
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Rialto
Ответ Михаил Майоров
Айлс - самая зависимая от судей команда. Играть не умеет, побеждает тем что калечит соперников. Когда судьи это штрафуют, айлы ожидаемо проигрывают и начинают ныть и жаловаться на судей. Судьи перестают свистеть и ацлы доламыаают соперников. Мрaзотa одним словом
Согласен на 100%
+2
0
+2
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Brustratt
Эх, Нью-Джерси шли так уверенно по сезону, что бы что? Отлететь со свипом? не верю. сегодня за дьяволов
+5
-3
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TBFTT
Интересные сегодня матчи сегодняшняя игра Торонто-Тампа думаю на многое даст ответ, а так же Рейнджерс - Нью Джерси.
+3
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+2
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Nissan 0123
Не останавливаемся! Нужно добивать соперника дома! ТОЛЬКО РЕЙНДЖЕРС!!!
+5
-3
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Гражданин товарищ барин
Возможно, сегодня появится Хедман. Так что должно быть поспокойнее в обороне. Да и Васе нужно пополнить запас "криптонита", а то поиздержался).
В атаке 💯% прибавим по сравнению со второй игрой плюс домашние стены. Победить будет тяжело, но вполне возможно.
Гоу, Тампа, гоу.
+3
-2
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ogent
Ответ IrbIS
10 голов забили рейнджеры в ворота нью джерси за 2 игры, франчайз пэнэрин за 11 лямов оформил 2 секондаря, идет по своему чокерскому графику...
Хорошо горишь.....
+1
0
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Jeff Lebowski
Ответ Александр Серов
За Рейнджерс ...за 4-0 в серии ..
Сложновато им будет за один день две игры сыграть.
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Британский шпион
Рейнджерс уверенной победы!
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37old
Сегодня Линди Раффу нужно что-то кардинально менять. Перебегать не получилось. Рейнджеры спокойно выдерживают темп. Шестёркин надежен, спецбригады в порядке. Этого хватает, чтобы выносить НДД в одну калитку.
+1
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trav
Ответ 37old
Сегодня Линди Раффу нужно что-то кардинально менять. Перебегать не получилось. Рейнджеры спокойно выдерживают темп. Шестёркин надежен, спецбригады в порядке. Этого хватает, чтобы выносить НДД в одну калитку.
Я вообще не понимаю кто считал НДД фаворитом. Ну кроме Петухова. Абсолютно молодая и сырая команда, которой еще учиться и учиться. Рейнджеры в 4 максимум в 5 закроют серию
+2
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Гражданин товарищ барин
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ты зачем усы сбрил, дурик? (с) В смысле аватарку сменил?
А в чём проблема? Я же не Бостон к примеру поставил на аву)
Здесь люди каждый день меняют авку...
+1
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paha
Сегодня будет бенефис Клатчерова , деревня не пройдет, вместе с суворовским ференцарошем
+6
-5
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Sunlight Project
Рейнджерс!
+4
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Ник88
Победы Колорадо!, Давайте без привозов, так легче выигрывать.
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ogent
Ответ Суворов Антон
Да.. Интересный у Миши Майорова комментарии насчёт игры Айлендерс.. Не знал, что функционеры и судьи НХЛ читают мои и Фаната Ференцвароша комментарии на Спортс.ру НХЛ.. Не знал.. Так как из официального штаба Айлендерс ни к судьям, ни функционерам - претензии никто не предъявлял.. Тем более ’не_ныл’.. Чем ближе Айлендерс к успеху - тем несуразнее отговорки ’добро_желателей’..
К какому ещё успеху? Радуйся, что хотя бы игру зацепили и не будет уже свипа....
+1
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Александр Серов
За Рейнджерс ...за 4-0 в серии ..
+1
-1
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забил на оборону
Ответ Cube Litening C:68X
Комментарий удален пользователем
Тоже вроде
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Cube Litening C:68X
Ответ забил на оборону
Тоже вроде
Похоже на пакистанцев,или индусы?
+2
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Cube Litening C:68X
Ответ Jeff Lebowski
Да, в принципе, однохренственно.
Что,не зашли тут анекдоты,на три дня на отдых отправили..😁
+2
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Rialto
Ответ Суворов Антон
Ну что посмотрел, насколько беспомощны Ураганы - когда им не помогают судейки? Честный, открытый хоккей и как результат 5:1
Правильно беспомощны, вы на глазах судей ломаете руки лидерам и вас за это даже не удаляют. И потом ты рассказываешь тут про произвол, все видят что вас тащат.
+3
-3
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hhlg
Самсош пятерку пустит, ставлю коробку Аналио АХАХ)
+2
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забил на оборону
Ответ hhlg
Оно тебя защитит 😂
Ну, пока что Хуженетыч на Белгород что-то сбрасывает. Оно и верно, "один народ" ™ как никак
0
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