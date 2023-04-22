Кубок Стэнли. «Тампа» сыграет с «Торонто», «Рейнджерс» – с «Нью-Джерси», «Виннипег» примет «Вегас», «Колорадо» против «Сиэтла»

«Виннипег» примет «Вегас» в третьем матче серии Кубка Стэнли.

« » сыграет с « », « » – с « », « » будет противостоять «Сиэтлу».

Первый раунд

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 2-0

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли