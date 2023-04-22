Кубок Стэнли. «Тампа» сыграет с «Торонто», «Рейнджерс» – с «Нью-Джерси», «Виннипег» примет «Вегас», «Колорадо» против «Сиэтла»
«Виннипег» примет «Вегас» в третьем матче серии Кубка Стэнли.
«Тампа» сыграет с «Торонто», «Рейнджерс» – с «Нью-Джерси», «Колорадо» будет противостоять «Сиэтлу».
Первый раунд
- Дата проведения
- 22 апреля, 23.00, «MTS Centre»
Счет в серии: 1-1
- Дата проведения
- 23 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
Счет в серии: 1-1
- Дата проведения
- 23 апреля, 03.00, «Madison Square Garden»
Счет в серии: 2-0
- Дата проведения
- 23 апреля, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Счет в серии: 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В атаке 💯% прибавим по сравнению со второй игрой плюс домашние стены. Победить будет тяжело, но вполне возможно.
Гоу, Тампа, гоу.
Здесь люди каждый день меняют авку...