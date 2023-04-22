Уэйн Руни назвал Эрлинга Холанда лучшим футболистом мира.

« – лучший футболист мира на данный момент. – величайший, но сейчас никто не играет лучше форварда, от уровня которого даже у меня дух захватывает, а ведь я сам бил рекорды, играя на его позиции.

Он лучший в мире из-за статистики, из-за уровня игры, из-за менталитета. Если вы думаете о том, кто получит « », то это должен быть он – если будет в такой форме, как в этом сезоне. А почему нет? 224 гола за 264 матча – это признак того, что уровень игрока не падает», – написал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед».

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