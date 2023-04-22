Уэйн Руни: «Холанд – лучший игрок мира. Месси – величайший, но от Эрлинга у меня дух захватывает. Он получит «Золотой мяч», если будет в такой форме»

Теги ПСЖ Уэйн Руни Манчестер Сити МЛС Ди Си Юнайтед премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Золотой мяч Эрлинг Холанд Футбол

Уэйн Руни назвал Эрлинга Холанда лучшим футболистом мира.

«Эрлинг Холанд – лучший футболист мира на данный момент. Лионель Месси – величайший, но сейчас никто не играет лучше форварда, от уровня которого даже у меня дух захватывает, а ведь я сам бил рекорды, играя на его позиции.

Он лучший в мире из-за статистики, из-за уровня игры, из-за менталитета. Если вы думаете о том, кто получит «Золотой мяч», то это должен быть он – если будет в такой форме, как в этом сезоне. А почему нет? 224 гола за 264 матча – это признак того, что уровень игрока не падает», – написал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед».

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92 комментария

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rigobersong
Обожаю Шрека, любимейший Английский футболист и игрок МЮ, восхищался его игрой еще на ЧЕ-2004, такого таланта в 18 лет даже у Месси не было:) И как оказалось он вполне объективен и адекватен, всегда честно говорит о футболе, вне зависимости от симпатий. Да и ситуация в Дерби когда он свои деньги тратил и не бросал парней, много говорит о нем, как о очень порядочном человеке:) Можно пожелать ему только удачи!:))
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Фанат Лионеля Месси
У Холланда будет шанс в борьбе за ЗМ против Месси только если требл сделает ,что кстати вполне реально
+41
-11
+30
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Отец Абду
Холанд и Месси пока что главные претенденты на ЗМ ( легенды Магуайр и Упамекано вне конкуренции):)
+23
-6
+17
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Пацанчик реальный
Ответ Sabbir
Если сказать лучшим клубам мира выбрать себе бесплатно кого то одного из Мбапе , Холланда , Кейна , Дебрюйне .... или Месси . То Месси ни кто не выберет . А золотой мячик все равно ему дают. Но каждый знает , и сам Месси тоже знает, что здесь и сейчас он не лучший в мире
Ну да,вот я представил такой выбор,значит я являюсь владельцем клуба,мне предлагают выбор Мбаппе(24года),Холланд(22года),Кейн(29лет),ДеБрюйне(31нод) и Месси (35лет),так ну и кого же я бы выбрал на долгие годы в свою команду,так подожди надо консилиум собрать посоветоваться,сам не могу решить,наверное всех сразу исключу,оставлю 22 летнего и 35 летнего,так кого же выбрать,надо еще подумать!Ты хоть сам понял,какую чушь написал???
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+13
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VERBLYUD
Холанд напоминает Кришти 2014-2018 в Реале. Является он лучшим бомбардиром команды - да, является он лучшим игроком команды - очень спорно. Как по мне, некоторые игроки Ман Сити играют более важную роль в результатах команды.
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Timeofinjoy
Ответ Фанат Лионеля Месси
У Холланда будет шанс в борьбе за ЗМ против Месси только если требл сделает ,что кстати вполне реально
нде, судя по последним трендам, Холланд усами через себя в падении должен в финале ЛЧ забить, чтобы ему ЗМ выдали.
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Burak Orel
Ответ #SharkTeam
ЗМ уже расписан освоителю пространства пешим ходом
Прям чтоли с декабря не потушить?) 🧯
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Александр Северный
к чему эти сравнения с Месси!? норвежец на поле исполняет роль столба, так и сравнивайте с португальским столбом.
+13
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Aleksei Kovalev
Не знаю, на мой вкус такого как Месси сейчас просто нет. Холланд, Мбаппе, Роналду - это все просто мощные ребята замыкатели, ударники, но то что делает Месси не делает больше никто, или по крайней мере не в таких количествах. С удовольствием за ним наблюдаю, жаль что скоро он закончит.
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vwzx8mx5vh
Ну не лучший он в мире, он лучший среди центрфорвардов. Он там супер но его диапазон ограничен
+11
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AF007
ЗМ получит Месси. Готов поставить на это шкаф, микроволновку, оба вентилятора. ЧМ перебьёт ЛЧ
+16
-9
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Caterina
Ответ Sabbir
Если сказать лучшим клубам мира выбрать себе бесплатно кого то одного из Мбапе , Холланда , Кейна , Дебрюйне .... или Месси . То Месси ни кто не выберет . А золотой мячик все равно ему дают. Но каждый знает , и сам Месси тоже знает, что здесь и сейчас он не лучший в мире
Естественно, потому что Месси уже заканчивает карьеру. Выбирают игрока на годы вперед, хоть бесплатно, хоть за деньги.
+7
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Konstantin Meerov
Ответ Теннисный абсолют
Второй лучший игрок в истории МЮ после Роналду
Руни > Роналду в МЮ. Это даже не обсуждается
+8
-3
+5
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Caterina
Ответ Полуэктов Пётр
О каком Месси тут в теме некоторые заикаются в контексте ЗМ? Что он в этом году сделал то? Вылетел из ЛЧ? Он в 23 году забил 8 голов и отдал 6 голевых передач (при 0+0 в ЛЧ), при этом вылетел из ЛЧ, вылетел из кубка и пока идет к победе в лиге без конкурентов. На данный момент это даже на топ-3 не может тянуть, о какой конкуренции с Холландом можно вообще говорить? У Холланда в 23 году 21 мяч (7 из которых в ЛЧ), он в финале кубка, в полуфинале ЛЧ, несется к чемпионству в АПЛ. Да даже если Сити проиграет все турниры в этом году (а этого явно не случится), то Эрлинг все равно в не зоны досягаемости для кого-либо.
ЗМ дают теперь за сезон, а не за год.
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Ванильный Мишка
Месси кстати на 1 месте в Лиге 1 по гол + пас. В почти 36 лет
+5
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rej1sta
Ответ Befire
Кевин Де Брюйне в качестве плеймейкера превосходит Месси, но в отличие от пешехода еще и в полузащите пашет.
В статистике тоже превосходит?)
+4
0
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MUthebest
Ответ Полуэктов Пётр
О каком Месси тут в теме некоторые заикаются в контексте ЗМ? Что он в этом году сделал то? Вылетел из ЛЧ? Он в 23 году забил 8 голов и отдал 6 голевых передач (при 0+0 в ЛЧ), при этом вылетел из ЛЧ, вылетел из кубка и пока идет к победе в лиге без конкурентов. На данный момент это даже на топ-3 не может тянуть, о какой конкуренции с Холландом можно вообще говорить? У Холланда в 23 году 21 мяч (7 из которых в ЛЧ), он в финале кубка, в полуфинале ЛЧ, несется к чемпионству в АПЛ. Да даже если Сити проиграет все турниры в этом году (а этого явно не случится), то Эрлинг все равно в не зоны досягаемости для кого-либо.
а при чем тут 23 год? Сезон берется в расчет ЗМ, а не календарный год.
и тут неожиданно из-за поворота прилетает победа на ЧМ
+4
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Iamliam
Будет в тройке на ЗМ, уже независимо от итогов ЛЧ.
+6
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Favorit
Ответ Befire
Кевин Де Брюйне в качестве плеймейкера превосходит Месси, но в отличие от пешехода еще и в полузащите пашет.
аж в полузащите пашет? ЗМ этому уникуму!
+3
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rej1sta
Ответ Полуэктов Пётр
Да нет у него конкурентов. Тут какие-то неадекватные фанатики Месси типа автора верхнего коммента это минусуют, но факты говорят о простых вещах. Месси в 23 году - 8 голов и 6 передач (0+0 в ЛЧ) в неконкурентной лиге. У Холланда в 23 году 21 мяч и 3 голевые (7+1 в ЛЧ). Месси повылетал из кубка и ЛЧ, а Эрлинг нет. Тут даже обсуждать пока нечего. Если что-то кардинально не изменится, то вряд ли буки даже 1.01 дадут на ЗМ Холланда.
Это год ЧМ, а он очень много дает очков в борьбе за награды, особенно если ты там очень сильно сверкнул. Чего стоит один Роналдо в 2002.
+3
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#nikon
Ответ Jazzzz
Он и Золотой мяч получит, и Золотую бутсу, и все остальное, если будет в такой форме
Золотые гетры и Золотые шнурки.
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Caterina
Ответ MenOfSoccer
Насколько же это награда попсова и глупа. Безусловно Месси провел выдающийся ЧМ, хотя не такой выдающийся о котором все говорят. Просто очень много символизма. Но ЗМ он не заслужил это понятно любому адекватному человеку. Нельзя давать ЗМ за 5-7 матчей в сезоне и когда говорят, что это же ЧМ. Ну Аргентина по сути встретилась только с Нидерландами (чей уровень явно был переоценен) и Францией. Хоть это и большой турнир, но это не самый высокий класс, который есть на клубном футболе. Это не обесценивание его заслуги. Взять того же Мбаппе, который явно провел также выдающийся ЧМ и в главном матче турнира был лучше Месси, что неоспоримо. Холанд побьет вечный рекорд в АПЛ, выиграет ЛЧ, станет лучшим бомбардиром и все равно не получит ЗМ. Абсурд же. Но это попса, так будет всегда. Народу это надо
А Хорватия - финалист предыдущего ЧМ и бронза этого ЧМ - уже не котируется? Странно.
Мбаппе может финал провел и лучше, на целый 1 пенальти больше забил...но до пенальти на 80-й его вообще на поле не было. И по всему турниру до финала у Франции лучшим был Гризманн.
Короче, Месси - лучший игрок турнира, фиг оспоришь.
Но это не помешает Холланду взять ЗМ, если будет продолжать в том же духе и МС возьмет АПЛ и ЛЧ.
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нелюбитель футбола
Ответ Befire
Кевин Де Брюйне в качестве плеймейкера превосходит Месси, но в отличие от пешехода еще и в полузащите пашет.
Чё то на ЧМ не вспахал ничего...
+3
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Oleg
Ответ Sabbir
Если сказать лучшим клубам мира выбрать себе бесплатно кого то одного из Мбапе , Холланда , Кейна , Дебрюйне .... или Месси . То Месси ни кто не выберет . А золотой мячик все равно ему дают. Но каждый знает , и сам Месси тоже знает, что здесь и сейчас он не лучший в мире
В 35 лет выиграл величайший турнир в истории спорта.
Официально лучший на все времена, рядом только Диего и Пеле.
Он футбол прошел от А до Я.
Ему уже нечего доказывать больным на голову.
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Oleg
Ответ Полуэктов Пётр
Да нет у него конкурентов. Тут какие-то неадекватные фанатики Месси типа автора верхнего коммента это минусуют, но факты говорят о простых вещах. Месси в 23 году - 8 голов и 6 передач (0+0 в ЛЧ) в неконкурентной лиге. У Холланда в 23 году 21 мяч и 3 голевые (7+1 в ЛЧ). Месси повылетал из кубка и ЛЧ, а Эрлинг нет. Тут даже обсуждать пока нечего. Если что-то кардинально не изменится, то вряд ли буки даже 1.01 дадут на ЗМ Холланда.
Месси Чемпион Мира.
Холанд даже через стыки не смог Норвегию вывести на главный турнир в истории спорта.
Месси фаворит и скорее всего 8 ЗМ его.
ЧМ ничем не перебить, как бы фанаты бездаря из аль насры не истерили.
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