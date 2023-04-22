Уэйн Руни: «Холанд – лучший игрок мира. Месси – величайший, но от Эрлинга у меня дух захватывает. Он получит «Золотой мяч», если будет в такой форме»
Уэйн Руни назвал Эрлинга Холанда лучшим футболистом мира.
«Эрлинг Холанд – лучший футболист мира на данный момент. Лионель Месси – величайший, но сейчас никто не играет лучше форварда, от уровня которого даже у меня дух захватывает, а ведь я сам бил рекорды, играя на его позиции.
Он лучший в мире из-за статистики, из-за уровня игры, из-за менталитета. Если вы думаете о том, кто получит «Золотой мяч», то это должен быть он – если будет в такой форме, как в этом сезоне. А почему нет? 224 гола за 264 матча – это признак того, что уровень игрока не падает», – написал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед».
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и тут неожиданно из-за поворота прилетает победа на ЧМ
Мбаппе может финал провел и лучше, на целый 1 пенальти больше забил...но до пенальти на 80-й его вообще на поле не было. И по всему турниру до финала у Франции лучшим был Гризманн.
Короче, Месси - лучший игрок турнира, фиг оспоришь.
Но это не помешает Холланду взять ЗМ, если будет продолжать в том же духе и МС возьмет АПЛ и ЛЧ.
Официально лучший на все времена, рядом только Диего и Пеле.
Он футбол прошел от А до Я.
Ему уже нечего доказывать больным на голову.
Холанд даже через стыки не смог Норвегию вывести на главный турнир в истории спорта.
Месси фаворит и скорее всего 8 ЗМ его.
ЧМ ничем не перебить, как бы фанаты бездаря из аль насры не истерили.