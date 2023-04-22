Хави про солнце и сухой газон: «Я не заткнусь, пусть делают еще 200 тысяч мемов обо мне. В гольфе траву стригут, в баскетболе паркет вытирают, в теннисе в дождь пауза»

Теги Леброн Джеймс Барселона Хетафе Хави Кике Флорес Ла Лига НБА Колисеум Альфонсо Перес мемы Футбол

Хави продолжит жаловаться на солнце и сухую траву, пока проблема не решится.

После матча 29-го тура Ла Лиги с «Хетафе» главный тренер «Барселоны» пожаловался, что его команде привычнее играть вечером, когда нет солнца. Тренер соперника Кике Флорес предложил ему пользоваться кремом после загара.

Также Хави высказался о сухой траве на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес»: «Состояние газона сказалось на игре «Барсы», мяч застревал. Все это видели. Было тяжело, это вредит зрелищу».

«Меня критикуют за все. Но меня ничего не беспокоит, сколько бы мемов не сделали.

Солнце нам мешает, сухое поле не идет нам на пользу. Это вопрос к Кике – почему они не полили поле, почему газон был выше обычного.

Я не остановлюсь, пока не будет единого стандарта для поля. Во всех видах спорта он есть. В гольфе, если трава высокая, ее подстригают. Если у Леброна мокрый паркет, его вытирают. Если в теннисе начинается дождь, матч приостанавливают. А у нас могут быть лужи на поле. Я не собираюсь затыкаться!

Это нормально, что молодежь не смотрит матчи целиком. Да, мы и так могли бы сыграть вничью. Дело не в результате – я говорю то же самое и после побед. Если мы хотим шоу [чтобы и молодежь смотрела], мы должны заботиться об этом. Если мы играем при солнце, трава высыхает. Я не остановлюсь», – сказал Хави.

«Если мы не будем заботиться о шоу, тогда не надо удивляться, почему дети отключаются в процессе просмотра футбола.

Мне все равно, пусть сделают еще 200 тысяч мемов обо мне, я буду говорить то же самое, я буду думать так же», – добавил тренер.

«Солнце – конец для «Барселоны». Хави высмеяли за жалобы на высокую траву, жару и раннее начало матчей

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76 комментариев

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Red Line
молодец, что линию гнёт. в принципе, всё верно.
+99
-16
+83
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Iuasamotu
Хави отчасти прав, но тренеру Хетафе с его кремом после загара - респект👍
+56
-12
+44
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Ниджат Абиев
Так-то он прав
+56
-21
+35
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Игорь Канкулов
Ответ Света Володько
Ла Лига и какие-то стандарты это что-то немыслимое.
А как же двойные?
+33
-1
+32
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Света Володько
Ла Лига и какие-то стандарты это что-то немыслимое.
+28
-2
+26
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hedgehog111
Ответ Иван Куянец
пусть сначала научит голы забивать, а то беденький поле ему мешает
так без пяти минут Чемпион Испании 🤣
не ТУПИ
+19
-2
+17
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Адекватник
Так-то теннисисты играют на разных покрытиях, в зале и на улице, разными мячами... Какие-нибудь лыжники бегают и в мороз по сухому снегу и при плюсовой температуре по влажному, разный ветер, разная освещённость и так далее. Это все тоже часть спорта. Так даже интереснее. В той же Ф1 угадать с погодой и работой команды - целая наука. А в футбол ещё и в разные стили играют. Верхом, низом, в конотроль, в автобус. Может и тут стандарты введём, чтобы кому-то легче было? Короче, он не прав...
+16
-5
+11
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Amsterdam
Мне нравится как растет Хави. Отстаивать свои взгляды под таким давлением это характер. Например, куман иногда плыл когда шла активная критика (хотя, надо признать там и Месси на него давил изнутри), про сетьена и говорить нечего.
Вальверде мне казалось вообще не мог сделать что-то харизматичное в принципе. Правда сейчас его результаты это будто какой то космос)
В общем удачи Хави. Пусть тут пишут что он ноет и Барселона иногда беззуба в атаке, вижу красивым если именно Хави вытащить Барсу на реальные чемпионские амбиции.
+11
-4
+7
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yunus9999
В чём то он прав
+11
-5
+6
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Виктор Войнов
Ответ Red Line
молодец, что линию гнёт. в принципе, всё верно.
Высоту травы перед матчем проверяют судьи. Как например и размеры поля и высоту ворот. Не может быть стандарт высоты травы ровно какую то цифру быть, это утопия. Поэтому есть некая вилка , максимум и минимум.
Стоны Хави , в пользу бедных. Пусть регламент читает.
+14
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+6
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Pamir88
Молодец. Пофик кто и что говорит. Если веришь - иди до конца.
+11
-6
+5
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Alex_msk
Эх вот бы Барселона с Хави с Оренбургом на из стадионе сыграла
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Куприн
В баскетболе паркет вытирают чтобы травм не было, а не из-за высоких стандартов зрелищной игры. Футбол стал популярен из-за своей доступности, для него нужен мяч, относительно ровная поверхность и два любых предмета из которых можно сделать ворота, делать из него элитарный вид спорта как гольф или теннис, в котором соревнуются только в условиях близких к идеальным, абсурдно. Да и красота в футболе в разных вещах проявляется, это не только соревнование по стерильному владению, но контактный вид спорта.
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alessandroma
Поле ровное, мяч круглый, что ещё нужно?
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Barcelona For Life83
Дело не в результате. Всё нужно называть своими именами, это то что Хави делает...
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Алланур
Хави нужно что бы как в пинболе ворота противника были под углом, а солнце брало выходной в день когда они играют
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Алекс Самойлов
Ответ SCHOKKKK
Просто клоун! 🤣
у фанов Челси фантомные боли при упоминание великой Барсы. иди к себе на ветку, к середняку АПЛа
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Pol Belov
Ответ Ярослав Ройс
а зачем ты сравниваешь лыжников с футболистами? Ты в футбол играл когда-нибудь?
а зачем Хави сравнивает с теннисом и баскетболом, и тем более с гольфом? ты в гольф играл когда-нибудь?
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modesto
Напомним, что в еврокубках последние 2 сезона их деклассируют не в знойное солнце, а вечерком.
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Bob Ganiev
в НБА игроки сразу просят протереть паркет, если им что-то не нравится. правда же.
но это не отменяет факта, что в нападении нет идей. раньше идеи были за счет топов Де Йонга, Дембеле и Педри.
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Hustler88
Вообще в теннисе время суток тоже влияет на покрытие и отскок мяча, но не слышал чтобы игроки требовали ставить их на конкретное время
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sashafan2
При солнце нельзя играть - трава сухая, в дождь нельзя играть - лужи. Когда же играть?
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Buzya
Я что-то не видел, что бы играли при 20 см траве.... всегда газон невысокий, 3-5 см... а, значит, есть стандарт... Может, пора уже заткнуться и заниматься работой, а не ныть? Или он хочет голый газон, как черепушка Эвребе? Ну, тогда он не тот вид спорта выбрал.... Может пойти в тот, у которого приставка "мини" есть.
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Егор Егор
Ответ Адекватник
Так-то теннисисты играют на разных покрытиях, в зале и на улице, разными мячами... Какие-нибудь лыжники бегают и в мороз по сухому снегу и при плюсовой температуре по влажному, разный ветер, разная освещённость и так далее. Это все тоже часть спорта. Так даже интереснее. В той же Ф1 угадать с погодой и работой команды - целая наука. А в футбол ещё и в разные стили играют. Верхом, низом, в конотроль, в автобус. Может и тут стандарты введём, чтобы кому-то легче было? Короче, он не прав...
Была бы возможность обеспечить лыжникам максимально комфортные условия - это бы сделали.
Причем тут разные покрытия в теннисе, если речь про КАЧЕСТВО покрытия?
В той же Ф1 в случае сильного дождя дают красные флаги и сушат лужи - никому неинтересно смотреть за автомобилями 20 км/ч, хотя там в первую очередь дело в безопасности.

Так что да, поле должно быть стандартизировано и быть качественным, а не псевдоразнообразным - плохим или хорошим.
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Hobotok
так вот почему я футбол не смотрю...
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