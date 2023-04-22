Хави про солнце и сухой газон: «Я не заткнусь, пусть делают еще 200 тысяч мемов обо мне. В гольфе траву стригут, в баскетболе паркет вытирают, в теннисе в дождь пауза»
Хави продолжит жаловаться на солнце и сухую траву, пока проблема не решится.
После матча 29-го тура Ла Лиги с «Хетафе» главный тренер «Барселоны» пожаловался, что его команде привычнее играть вечером, когда нет солнца. Тренер соперника Кике Флорес предложил ему пользоваться кремом после загара.
Также Хави высказался о сухой траве на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес»: «Состояние газона сказалось на игре «Барсы», мяч застревал. Все это видели. Было тяжело, это вредит зрелищу».
«Меня критикуют за все. Но меня ничего не беспокоит, сколько бы мемов не сделали.
Солнце нам мешает, сухое поле не идет нам на пользу. Это вопрос к Кике – почему они не полили поле, почему газон был выше обычного.
Я не остановлюсь, пока не будет единого стандарта для поля. Во всех видах спорта он есть. В гольфе, если трава высокая, ее подстригают. Если у Леброна мокрый паркет, его вытирают. Если в теннисе начинается дождь, матч приостанавливают. А у нас могут быть лужи на поле. Я не собираюсь затыкаться!
Это нормально, что молодежь не смотрит матчи целиком. Да, мы и так могли бы сыграть вничью. Дело не в результате – я говорю то же самое и после побед. Если мы хотим шоу [чтобы и молодежь смотрела], мы должны заботиться об этом. Если мы играем при солнце, трава высыхает. Я не остановлюсь», – сказал Хави.
«Если мы не будем заботиться о шоу, тогда не надо удивляться, почему дети отключаются в процессе просмотра футбола.
Мне все равно, пусть сделают еще 200 тысяч мемов обо мне, я буду говорить то же самое, я буду думать так же», – добавил тренер.
«Солнце – конец для «Барселоны». Хави высмеяли за жалобы на высокую траву, жару и раннее начало матчей
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Вальверде мне казалось вообще не мог сделать что-то харизматичное в принципе. Правда сейчас его результаты это будто какой то космос)
В общем удачи Хави. Пусть тут пишут что он ноет и Барселона иногда беззуба в атаке, вижу красивым если именно Хави вытащить Барсу на реальные чемпионские амбиции.
Стоны Хави , в пользу бедных. Пусть регламент читает.
но это не отменяет факта, что в нападении нет идей. раньше идеи были за счет топов Де Йонга, Дембеле и Педри.
Причем тут разные покрытия в теннисе, если речь про КАЧЕСТВО покрытия?
В той же Ф1 в случае сильного дождя дают красные флаги и сушат лужи - никому неинтересно смотреть за автомобилями 20 км/ч, хотя там в первую очередь дело в безопасности.
Так что да, поле должно быть стандартизировано и быть качественным, а не псевдоразнообразным - плохим или хорошим.