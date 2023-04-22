Тен Хаг планирует чистку в «МЮ», уйти могут до 15 футболистов – Магуайр, Линделеф, Марсьяль, Фред и другие

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Эрик тен Хаг планирует чистку в «МЮ», уйти из клуба могут до 15 футболистов.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» намерен серьезно изменить состав. Под вопросом находится будущее 15 игроков, сообщает The Telegraph.

Харри Магуайр, Виктор Линделоф и Антони Марсьяль – среди самых известных игроков, которые могут покинуть команду в рамках запланированной перестройки. Тренер уже принял решение о будущем ряда футболистов.

Помимо этих футболистов, также под вопросом остается будущее Аарона Уан-Биссаки, Фреда, Донни ван де Бека.

Эрик Байи и Алекс Теллес, играющие в аренде в «Марселе» и «Севилье» соответственно, не соответствуют требованиям тен Хага. Фил Джонс и Аксель Туанзебе должны уйти из «МЮ», когда сроки их контрактов истекут в конце сезона.

Вратарь Дин Хендерсон, находящийся в аренде в «Ноттингем Форест», может стать одним из воспитанников, которые покинут «Юнайтед» летом.

Энтони Эланга и Брэндон Уильямс не имеют важной роли в команде при Тен Хаге и могут также уйти. Скотт Мактомини регулярно играет при тренере из Нидерландов, но и его будущее подвергнется оценке летом. Шотландец интересен «Ньюкаслу».

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59 комментариев

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Мальчик Весёлый
Если магуайра продадут то я перестану смотреть футбол, он легенда
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Фрэнк Канистра
сколько раз уже были информации про эти чистки, по факту же пук-среньк, двух отдадут в аренду с сохранением ЗП, одного продадут за 10 лямов, парочке ещё и доплятят что бы не видеть их больше по близости с ОТ. продавать мю не умеет от слова совсем, чистки тоже не наш конёк.
+30
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Андрей Хенто
Ответ Мальчик Весёлый
Если магуайра продадут то я перестану смотреть футбол, он легенда
Легенда это Фил Джонс, вот кто будет огромной потерей для Юнайтед) Я думаю, что не все даже самые преданные болельщики манкунианцев ответят без поисковика, когда он последний раз выходил на поле)
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Андрей Хенто
Марсьяль кстати очень подходит под футбол Тен Хага, но если человек лечится большую часть сезона, то конечно стоит расставаться.
+15
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+14
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А.В.Бубнов
Всё в принципе логично, но Фред и Уан-Биссака - идеальные игроки для ротации
+8
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Eziiko
Давно пора как по мне
+7
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Roman Prizov
Ответ Андрей Хенто
Марсьяль кстати очень подходит под футбол Тен Хага, но если человек лечится большую часть сезона, то конечно стоит расставаться.
Как может подходить под футбол Тен Хаага человек, который весь второй матч против Севильи, отпешеходил?
+7
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+6
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rooney pers
Ответ А.В.Бубнов
Всё в принципе логично, но Фред и Уан-Биссака - идеальные игроки для ротации
100%
+5
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SLEVIN
Ответ Tollie
как бы самого физрука не почистили по итогу...🤡
Ну вот за что? Привели мне актуальные примеры, за что можно уволить Тен Хага?
Он уже перевыполнил поставленные задачи на сезон.
Идёт в топ 3
Трофей взял.
Полуфинал кубка англии.
Прогресс очевидный в игре.
Давай, теперь ты🤡
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ChefJhonnyMorgan
Ни одна фамилия не вызывает вопросов кроме наверное Хендерсона, все таки с нестабильной игрой Де Хеа возможно стоило бы дать шанс Дину. А с Биссакой вообще не понимаю, что произошло. Ведь когда то некоторые на полном серьёзе говорили, что он лучший правый защитник англичанин, сейчас конечно это уже смешно
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Born is the King
Сколько же дорогого хлама в Мю. На этих 6х Мю потратил 350 млн евро
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kunaguero
Как-то многовато, такое ни один клуб не сделает за одно ТО, проще тренера сменить. Тем более взамен попросит купить Кудуса, Тимбера и Гертруду, которые немногим лучше
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King_X
Если честно, действия ЭТХ в МЮ напоминают анекдот про три конверта 😂
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Elik1989
Что бы добиваться результатов, не нужно бояться продавать или отпускать игроков. Если они не соответствуют статусу и целям клуба, а МЮ может и должен бороться за самые высокие места, нужно обязательно проводить чистку игрового состава. А то дожили, у них там игроки, которые последний раз выходили на поле, в начале прошлого года, что за залежи...
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Люблю Марго Робби
Ответ А.В.Бубнов
Всё в принципе логично, но Фред и Уан-Биссака - идеальные игроки для ротации
Витю тоже можно оставить
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hedgehog111
Ответ Roman Prizov
Как может подходить под футбол Тен Хаага человек, который весь второй матч против Севильи, отпешеходил?
как и другой пешеход который играет в Париже))
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Mekanych Red Devil
Джонс и Туанзебе уходят, наконец-то контракт заканчивается. Де Хеа по-хорошему тоже надо отпускать и искать голкипера. Уильямс, Теллес, Байи просто не уровень даже скамейки МЮ. От них избавиться было бы за счастье. Магуайра продать наверное все-таки можно будет, за сборную то играет нормально. Команде с английским тренером и из низа таблицы вполне может сгодиться.
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<~Inter~>
Ответ Фрэнк Канистра
сколько раз уже были информации про эти чистки, по факту же пук-среньк, двух отдадут в аренду с сохранением ЗП, одного продадут за 10 лямов, парочке ещё и доплятят что бы не видеть их больше по близости с ОТ. продавать мю не умеет от слова совсем, чистки тоже не наш конёк.
В принципе невозможно за одно ТО продать такое количество игроков которые регулярно получают практику. Так или иначе придется покупать игроков на замену, а это также требует огромного количества времени
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Алекс Май
Ответ Мальчик Весёлый
Если магуайра продадут то я перестану смотреть футбол, он легенда
О ужас. Мага... Легенда.... Его давно надо было продать.
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SLEVIN
Ответ Артур Анадян
Тут большая часть людей его методы оправдывают, так что подождём массового переобувания))))
Ту оправдыватт нечего. В апл в первый сезон у клоппа артеты и гвардиолы были хуже показатели чем у тен хага сейчас.
Поэтому оправдывай свой бестолковый мозг лучше🤡😂😂
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leeexxxxtml
Ответ Артур Анадян
Тут большая часть людей его методы оправдывают, так что подождём массового переобувания))))
Они оправдывают его т.к на подсознательном уровне желают принизить Роналду и возвысить деревенщину в своем больном воображении. Они считают Тен Хага крутым тренером только просто потому что он выгнал Криша.
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Аморалинни
Ответ Vitto
КЛ и путевка в ЛЧ почти в кармане. Еще играют в полуфинале КА.
Толмач и Сульшер большего добились))
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Theodor Herzl
Бред. Магуайр - символ клуба. Болельщики не простят этого Тен Хагу.
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leeexxxxtml
Как вообще бродяга, который за 60 лет - бестрофейник и полный неликвид, может вообще иметь свое мнение да еще и решать что-то в знаменитом топ клубе? Кто это вообще тен хаг? Его кто-то знал вообще до того как Рон его опустил в интервью?

Криш все правильно сделал, бестрофейник должен на коленях ползать и благодарить Легенду Короля футбола, а не указки ему делать. Это как мошка будет Льву указывать что делать. Так не работает в этой вселенной.

Просто люди слабы духом и не дали пинка этому лысому пациенту, а то что он и сейчас что-то там решает, это вообще Сюр. Гоните этого бездаря дальше тренировать свой деревенский голландский чемпионат, после 0-7 от ливерпуля и позору с севильей он должен закончить также как Кариус после финала Реал- Ливерпуль.
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Tollie
как бы самого физрука не почистили по итогу...🤡
+5
-4
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