Тен Хаг планирует чистку в «МЮ», уйти могут до 15 футболистов – Магуайр, Линделеф, Марсьяль, Фред и другие
Эрик тен Хаг планирует чистку в «МЮ», уйти из клуба могут до 15 футболистов.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» намерен серьезно изменить состав. Под вопросом находится будущее 15 игроков, сообщает The Telegraph.
Харри Магуайр, Виктор Линделоф и Антони Марсьяль – среди самых известных игроков, которые могут покинуть команду в рамках запланированной перестройки. Тренер уже принял решение о будущем ряда футболистов.
Помимо этих футболистов, также под вопросом остается будущее Аарона Уан-Биссаки, Фреда, Донни ван де Бека.
Эрик Байи и Алекс Теллес, играющие в аренде в «Марселе» и «Севилье» соответственно, не соответствуют требованиям тен Хага. Фил Джонс и Аксель Туанзебе должны уйти из «МЮ», когда сроки их контрактов истекут в конце сезона.
Вратарь Дин Хендерсон, находящийся в аренде в «Ноттингем Форест», может стать одним из воспитанников, которые покинут «Юнайтед» летом.
Энтони Эланга и Брэндон Уильямс не имеют важной роли в команде при Тен Хаге и могут также уйти. Скотт Мактомини регулярно играет при тренере из Нидерландов, но и его будущее подвергнется оценке летом. Шотландец интересен «Ньюкаслу».
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Он уже перевыполнил поставленные задачи на сезон.
Идёт в топ 3
Трофей взял.
Полуфинал кубка англии.
Прогресс очевидный в игре.
Давай, теперь ты🤡
Поэтому оправдывай свой бестолковый мозг лучше🤡😂😂
Криш все правильно сделал, бестрофейник должен на коленях ползать и благодарить Легенду Короля футбола, а не указки ему делать. Это как мошка будет Льву указывать что делать. Так не работает в этой вселенной.
Просто люди слабы духом и не дали пинка этому лысому пациенту, а то что он и сейчас что-то там решает, это вообще Сюр. Гоните этого бездаря дальше тренировать свой деревенский голландский чемпионат, после 0-7 от ливерпуля и позору с севильей он должен закончить также как Кариус после финала Реал- Ливерпуль.