Тен Хаг планирует чистку в «МЮ», уйти могут до 15 футболистов – Магуайр, Линделеф, Марсьяль, Фред и другие

Эрик тен Хаг планирует чистку в «МЮ», уйти из клуба могут до 15 футболистов.

Главный тренер « » намерен серьезно изменить состав. Под вопросом находится будущее 15 игроков, сообщает The Telegraph.

, Виктор Линделоф и – среди самых известных игроков, которые могут покинуть команду в рамках запланированной перестройки. Тренер уже принял решение о будущем ряда футболистов.

Помимо этих футболистов, также под вопросом остается будущее Аарона Уан-Биссаки, , .

Эрик Байи и Алекс Теллес, играющие в аренде в «Марселе» и «Севилье» соответственно, не соответствуют требованиям тен Хага. Фил Джонс и Аксель Туанзебе должны уйти из «МЮ», когда сроки их контрактов истекут в конце сезона.

Вратарь Дин Хендерсон, находящийся в аренде в «Ноттингем Форест», может стать одним из воспитанников, которые покинут «Юнайтед» летом.

Энтони Эланга и Брэндон Уильямс не имеют важной роли в команде при Тен Хаге и могут также уйти. Скотт Мактомини регулярно играет при тренере из Нидерландов, но и его будущее подвергнется оценке летом. Шотландец интересен «Ньюкаслу».

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