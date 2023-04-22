Холанд прервал 7-матчевую голевую серию, не забив «Шеффилду» в Кубке

Теги Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Эрлинг Холанд Футбол

Прервалась 7-матчевая голевая серия Эрлинга Холанда.

Форвард «Манчестер Сити» не забил «Шеффилд Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии. Пеп Гвардиола заменил норвежца на 68-й минуте.

У Холанда было 15 голов в 7 матчах. Его статистику можно изучить здесь.

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13 комментариев

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rigobersong
Не стал бить пенальти:) Видно, что для игрока важен результат команды, а не свои личные достижения! И это в 22 года, Холанд красава:))
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Дядя ТУРА
надо уже продавать бездаря
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Зизуха
Штраф впаять за такое безобразие
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Love_AC_Milan_1899
Читаю комменты, я лично в полном недоумении от минусов, почему на комментарии, которые не нужно понимать дословно стоят минусы? Такое ощущение что минусуют одноклеточные.
Если вы не можете различить сарказм, юмор от прямого текста, зачем минусовать?
Что за фестиваль извержения желчи и вредности.
+6
-3
+3
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Дмитрий Снегирёв
Ответ Love_AC_Milan_1899
Читаю комменты, я лично в полном недоумении от минусов, почему на комментарии, которые не нужно понимать дословно стоят минусы? Такое ощущение что минусуют одноклеточные. Если вы не можете различить сарказм, юмор от прямого текста, зачем минусовать? Что за фестиваль извержения желчи и вредности.
Может потому, что очевидный сарказм и предсказуемые шутки это просто не смешно?
+5
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Эксперт Спортс
Ответ Дядя ТУРА
надо уже продавать бездаря
Сегодня не забил а завтра что? Тусовки,вечеринки лучше продать его и купить Мудрика
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Юрий Поляков
Киборг не забил. Бывает 🤷🏻‍♂️
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Илья Храбров
Скатился)))
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HoratioH
Ну все, полено, даже в Шиннике играть не достоин
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#SharkTeam
В следующем матче забьет
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ibra207
срочно поменять на Мудрика
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