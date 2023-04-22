Холанд прервал 7-матчевую голевую серию, не забив «Шеффилду» в Кубке

Прервалась 7-матчевая голевая серия Эрлинга Холанда.

Форвард « » не забил « » в полуфинале Кубка Англии. Пеп Гвардиола заменил норвежца на 68-й минуте.

У Холанда было 15 голов в 7 матчах. Его статистику можно изучить здесь.

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