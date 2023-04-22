UFC Fight Night 222: Павлович против Блейдса, Силва подерется с Таваресом
В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 222.
Главным событием станет бой в тяжелом весе россиянина Сергея Павловича против американца Кертиса Блейдса.
Основные бои ивента:
Сергей Павлович (17-1) – Кертис Блейдс (17-3)
Ясмин Лусиндо – Броган Уолкер
Джеремая Уэллс – Мэттью Семелсбергер
Основной кард турнира начнется в 02:00 по московскому времени. Турнир покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец!».
Взвешивание перед UFC Fight Night 222: Павлович легче Блейдса, Силва тяжелее Тавареса
Павлович – главный нокаутер UFC. Бой с Блейдсом станет проверкой перед заходом на титул
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