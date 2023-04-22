UFC Fight Night 222: Павлович против Блейдса, Силва подерется с Таваресом

Теги UFC MMA Брэд Таварес Сергей Павлович Кертис Блейдс Джаред Гордон Бруно Силва UFC Fight Night Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 222.

Главным событием станет бой в тяжелом весе россиянина Сергея Павловича против американца Кертиса Блейдса.

Основные бои ивента:

Сергей Павлович (17-1) – Кертис Блейдс (17-3)

Бруно СилваБрэд Таварес

Бобби ГринДжаред Гордон

Ясмин Лусиндо – Броган Уолкер

Джеремая Уэллс – Мэттью Семелсбергер

Основной кард турнира начнется в 02:00 по московскому времени. Турнир покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец!».

Взвешивание перед UFC Fight Night 222: Павлович легче Блейдса, Силва тяжелее Тавареса

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1 комментарий

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неВолкЛарсен
Сергей ,давай рубани как могёшь😁…но парень опасный этот бритва(не Борис).да и перспективы у Павловича очень хороши при победе-99% выход на Джонса(а тот замедлился)так что держим кулаки завтра!!!
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