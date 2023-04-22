Юра Мовсисян: «В США есть стереотипы про злых русских, мафию – везде хватает глупых. Когда рассказываю, что жил в России как бог, люди удивляются»

Теги Спартак премьер-лига Россия ЧМ-2018 FIFA Юра Мовсисян Политика Матч ТВ Футбол

Экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о стереотипах в США о России.

– Перед ЧМ-2018 ты говорил: «Не могу дождаться ЧМ в России, чтобы люди прочувствовали радушие и красоту русских». Были знакомые в США, которые после 2018-го поменяли взгляды о России?

– Конечно, по-другому взглянули. На ЧМ все было чудесно. Для меня было принципиально, чтобы люди увидели красивую и классную Россию.

До сих пор сталкиваюсь в США со стереотипами: про злых русских, про мафию. Везде хватает глупых. Но людям интересно услышать правду, как все на самом деле.

Когда рассказываю, что я жил в России как бог, они удивляются. Для многих это большой сюрприз. В России у меня было все, что нужно для моей семьи, для жизни. А я играл за «Спартак». Что еще надо? – сказал бывший футболист сборной Армении.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

80 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
"Когда рассказываю, что я жил в России как бог, они удивляются"
Такое и Ари постоянно рассказывает.
Конечно, с такой ЗП можно жить как бог и не видеть плохих сторон страны.
+92
-9
+83
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mypta3uh23
Можно посмотреть коменты итальянцев которые так же ноют про стереотипы о мафии? Кого не послушаешь в РФ, дак "америкосы, итальяшки, хохлы" , но как только тебя представили на медведе и с водкой, дак сразу душевная травма
+73
-23
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton S
Гляньте на мою тогдашнюю зарплату, - добавил Мовсисян.

Неуважаемые з-патриоты и сочувствующие, будьте так добры (!), поясните пожалуйста, раз в РФ все так хорошо, почему у людей зарплаты по 20 тысяч, а пенсии по 12?

Надо потерпеть? Или США виноваты? Или русофобия11!!1!1!?
+64
-25
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Aleksey Yashin
"Когда рассказываю, что я жил в России как бог, они удивляются" Такое и Ари постоянно рассказывает. Конечно, с такой ЗП можно жить как бог и не видеть плохих сторон страны.
С такой зп он жил бы как Бог даже где-нибудь в Бангладеш.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оператор Дзюбы
Ответ Anton S
Гляньте на мою тогдашнюю зарплату, - добавил Мовсисян. Неуважаемые з-патриоты и сочувствующие, будьте так добры (!), поясните пожалуйста, раз в РФ все так хорошо, почему у людей зарплаты по 20 тысяч, а пенсии по 12? Надо потерпеть? Или США виноваты? Или русофобия11!!1!1!?
Всего лишь три слова. Байден, Обэма и Трамп
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Aleksey Yashin
"Когда рассказываю, что я жил в России как бог, они удивляются" Такое и Ари постоянно рассказывает. Конечно, с такой ЗП можно жить как бог и не видеть плохих сторон страны.
как у Бэда... в лимузине открыл окно "фу, пятерочкой пахнуло"
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Рагулин
Ответ Алексей Сигаев
"Или США виноваты? Или русофобия11!!1!1!?" В первую очередь проблема в очень низком экономическом качестве народа.
Как раз наоборот. Качество народа у нас в порядке. Многие имеют высшее образование, понятно что качество образования так себе, но всё же выше чем во многих странах третьего мира. Очень много людей в стране работают по 10-12 часов, а кто-то и больше, конечно получают хорошие деньги далеко не все, но это уже говорит о трудолюбии нации. Если бы телевизор не отравлял мозги людям, а наоборот рассказывал и показывал лучшие примеры развития в тех или иных областях через опыт других стран, мы могли бы жить на уровне Канады и Южной Кореи. Если бы твердили о том, что ответственность о благополучии лежит в саморазвитии и преобразовании окружающей тебя среды, при этом бы государство обеспечивало для этого возможности в виде адекватных законов и налогов, работало прозрачно для общества и отчитывалось перед ним. Если бы власть не была узурпирована, а постоянно сменялась, строились и крепли независимые институты власти.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Anton S
Гляньте на мою тогдашнюю зарплату, - добавил Мовсисян. Неуважаемые з-патриоты и сочувствующие, будьте так добры (!), поясните пожалуйста, раз в РФ все так хорошо, почему у людей зарплаты по 20 тысяч, а пенсии по 12? Надо потерпеть? Или США виноваты? Или русофобия11!!1!1!?
20 лет - слишком малый срок для такой страны. Не справляется мудрый вождь. Подождите еще лет 50!
+31
-24
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Mypta3uh23
Можно посмотреть коменты итальянцев которые так же ноют про стереотипы о мафии? Кого не послушаешь в РФ, дак "америкосы, итальяшки, хохлы" , но как только тебя представили на медведе и с водкой, дак сразу душевная травма
Американский армянин мовсисян оказывается коренной россиянин, ну надо же.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Степан Шевцов
Ответ Игорь Новиков
20 лет - слишком малый срок для такой страны. Не справляется мудрый вождь. Подождите еще лет 50!
Игорь, не видел от вас не единого комментария, когда руководство Эстонии заставило своих игроков извиняться. Сколько лет нужно, чтобы такого не происходило в Эстонии?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ Tigo_Volchara93
С такой зп любой бы жил как бог в России
да и не только в России
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savarona25
Сначала СССР считался империей зла. Потом пожили немного без вражды и ненависти. Теперь вот опять наступили на старые грабли. Тут у кого угодно голова кругом пойдет. Но вообще-то в нормальных странах принято судить о людях по тому, что они собой представляют и как себя ведут. И имидж страны тут мало влияет.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Степан Шевцов
Ответ Игорь Новиков
Нужно лишь одно, чтобы сосед не был агрессором. И признал, что он творил со своими соседями.
Игорь, если была бы агрессия в сторону Прибалтики (осуждаю такое), то ты бы уже учил русский язык.
А вообще, я ни разу тебя не видел в коментах под новостями про сборную Эстонии или опять в новостях про Карпина и сборную. Прежде чем рыться в чужом грязном белье, обратил бы внимание на своё.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
С такой зп любой бы жил как бог в России
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Тищенко
Ответ Sergeev55
Кроме Москвы то ничего и не видел!
Краснодар
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ Anton S
Гляньте на мою тогдашнюю зарплату, - добавил Мовсисян. Неуважаемые з-патриоты и сочувствующие, будьте так добры (!), поясните пожалуйста, раз в РФ все так хорошо, почему у людей зарплаты по 20 тысяч, а пенсии по 12? Надо потерпеть? Или США виноваты? Или русофобия11!!1!1!?
чтобы такие как мовсисян жили как бог.
чтобы население выполняли любые прихоти элиты(например идти на сво) народ должен жить в нищете
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Степан Шевцов
Ответ Игорь Новиков
Нужно лишь одно, чтобы сосед не был агрессором. И признал, что он творил со своими соседями.
Опять же аналогия.
Когда русские говорят что-то плохое про Запад - они ватники, когда Игорёк плохо говорит про Россию, он...?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mypta3uh23
Ответ counsel
Это не нытьё, и да итальянцы говорят про стереотипы про мафию. Ты дальше Украины выезжал?
Стереотипы есть про всех, просто если ноешь, не надо самому такими же стереотипами думать. Удобно же обижаться на мафию и алкоголизм, отказываясь сдать хату кавказцу и обходя стороной цыган
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ермаков
После открытия Колумбом Америки туда рванул весь сброд со всего мира в поисках счастья.И это быдло размножалось там,как на дрожжах.Нет такой нации-американец.Всегда идёт следом приставка о происхождении.Американец китайского происхождения,французского,ирландского,украинского и тд.Ну и само собой,что ДНК у всех нарушено и мозгов адекватных нет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Американский армянин мовсисян оказывается коренной россиянин, ну надо же.
Квартиру в Мордовии этому гражданину!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петя Ивановский
Ответ Mypta3uh23
Можно посмотреть коменты итальянцев которые так же ноют про стереотипы о мафии? Кого не послушаешь в РФ, дак "америкосы, итальяшки, хохлы" , но как только тебя представили на медведе и с водкой, дак сразу душевная травма
А как представляют «америкосов»? И «итальяшек»? Просвети
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goshish
Ответ Mypta3uh23
Можно посмотреть коменты итальянцев которые так же ноют про стереотипы о мафии? Кого не послушаешь в РФ, дак "америкосы, итальяшки, хохлы" , но как только тебя представили на медведе и с водкой, дак сразу душевная травма
Чёт не припомню, чтоб в России кто-то обижался на стереотипы про медведей и водку. Да чего уж там, у нас по ТВ регулярно и спокойно идут фильмы про "плохих русских". Это вот у представителей всяких экс-республик регулярно инсульт жепы случается, если вдруг кто-то где-то не тот предлог использует, или на русском напишет название их страны не так, как они произносят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Так и есть. Но стереотипы взаимны. Россияне , ни разу не бывавшие на западе , тоже имеют очень негативные и отличные от действительности представления
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ взгляд со стороны
Такое ощущение, что этот очередной спортсмен метит в думу... Дичь же полную несёт!
Он гражданин США , не тупи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Правспарт
Хороше то хорошо,но кому и за чей счёт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий