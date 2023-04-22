Юра Мовсисян: «В США есть стереотипы про злых русских, мафию – везде хватает глупых. Когда рассказываю, что жил в России как бог, люди удивляются»
Экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о стереотипах в США о России.
– Перед ЧМ-2018 ты говорил: «Не могу дождаться ЧМ в России, чтобы люди прочувствовали радушие и красоту русских». Были знакомые в США, которые после 2018-го поменяли взгляды о России?
– Конечно, по-другому взглянули. На ЧМ все было чудесно. Для меня было принципиально, чтобы люди увидели красивую и классную Россию.
До сих пор сталкиваюсь в США со стереотипами: про злых русских, про мафию. Везде хватает глупых. Но людям интересно услышать правду, как все на самом деле.
Когда рассказываю, что я жил в России как бог, они удивляются. Для многих это большой сюрприз. В России у меня было все, что нужно для моей семьи, для жизни. А я играл за «Спартак». Что еще надо? – сказал бывший футболист сборной Армении.
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Такое и Ари постоянно рассказывает.
Конечно, с такой ЗП можно жить как бог и не видеть плохих сторон страны.
Неуважаемые з-патриоты и сочувствующие, будьте так добры (!), поясните пожалуйста, раз в РФ все так хорошо, почему у людей зарплаты по 20 тысяч, а пенсии по 12?
Надо потерпеть? Или США виноваты? Или русофобия11!!1!1!?
А вообще, я ни разу тебя не видел в коментах под новостями про сборную Эстонии или опять в новостях про Карпина и сборную. Прежде чем рыться в чужом грязном белье, обратил бы внимание на своё.
чтобы население выполняли любые прихоти элиты(например идти на сво) народ должен жить в нищете
Когда русские говорят что-то плохое про Запад - они ватники, когда Игорёк плохо говорит про Россию, он...?