Нейт Диаз напал на мужчину и начал душить его прямо на улице
Боец UFC Нейт Диаз стал участником массовой драки и вырубил соперника.
Видеодоказательства попали в соцсети. Нейт Диаз держал оппонента за шею, после чего нанес ему удар коленом по голове. В результате молодой человек потерял сознание и упал на землю.
Инцидент произошел после боксерского турнира в Новом Орлеане, где выступал товарищ по команде Нейта Крис Авила.
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Диаз походу как всегда под чем-то был, гангстер блин.