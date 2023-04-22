Нейт Диаз напал на мужчину и начал душить его прямо на улице

Боец UFC Нейт Диаз стал участником массовой драки и вырубил соперника.

Видеодоказательства попали в соцсети. Нейт Диаз держал оппонента за шею, после чего нанес ему удар коленом по голове. В результате молодой человек потерял сознание и упал на землю.

Инцидент произошел после боксерского турнира в Новом Орлеане, где выступал товарищ по команде Нейта Крис Авила.

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