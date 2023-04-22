Малком забил 17-й и 18-й голы в сезоне РПЛ. Он лидер гонки бомбардиров

Малком забил 17-й и 18-й голы в сезоне Мир РПЛ.

Хавбек «Зенита» дважды поразил ворота «Динамо» (2:0, второй тайм).

Малком вышел на 1-е место в списке бомбардиров РПЛ, на 2-м месте Квинси Промес из «Спартака», у которого 16 голов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо».

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