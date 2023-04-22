Малком забил 17-й и 18-й голы в сезоне РПЛ. Он лидер гонки бомбардиров

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Квинси Промес Малком Футбол

Малком забил 17-й и 18-й голы в сезоне Мир РПЛ.

Хавбек «Зенита» дважды поразил ворота «Динамо» (2:0, второй тайм). 

Малком вышел на 1-е место в списке бомбардиров РПЛ, на 2-м месте Квинси Промес из «Спартака», у которого 16 голов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо».

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25 комментариев

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Ебздрогыч
Наконец-то россиянин возглавил гонку снайперов!
+41
-7
+34
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bushmen
Народ!!! Я уже не могу ЭТО терпеть,уже просто бесит..Это коментёры!!!!Идёт атака,соперник уже у штрафной а эти......чешут про какую то статистику,выпендривыаются друг перед другом ненужными и пустыми знаниями..Далее..Был пеналь,не было пеналя,твоё какое дело?судья и ситуация так решили..Ладно..,не буду больше..,ну просто бесят эти неучи и двоешники...
+19
-3
+16
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Тимофей Кушнир
Эх, недооценивали мы этого российского паренька, а ведь он обогнал легионера.
+9
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Михаил1970
Россиянин обогнал голландца в гонке бомбардиров.
+6
-2
+4
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Александр Беляков
А вот и 18))
+3
0
+3
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Hazell37
Ответ bushmen
Народ!!! Я уже не могу ЭТО терпеть,уже просто бесит..Это коментёры!!!!Идёт атака,соперник уже у штрафной а эти......чешут про какую то статистику,выпендривыаются друг перед другом ненужными и пустыми знаниями..Далее..Был пеналь,не было пеналя,твоё какое дело?судья и ситуация так решили..Ладно..,не буду больше..,ну просто бесят эти неучи и двоешники...
У этих товарищей Артем Сергеев больше всех забивает, выходя на замену🤔
+3
0
+3
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timasid
Ответ bushmen
Народ!!! Я уже не могу ЭТО терпеть,уже просто бесит..Это коментёры!!!!Идёт атака,соперник уже у штрафной а эти......чешут про какую то статистику,выпендривыаются друг перед другом ненужными и пустыми знаниями..Далее..Был пеналь,не было пеналя,твоё какое дело?судья и ситуация так решили..Ладно..,не буду больше..,ну просто бесят эти неучи и двоешники...
смотрите по 5 беларускому каналу, там профи всегда комментируют.
+3
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Циник Петербургский
Ответ Ебздрогыч
Наконец-то россиянин возглавил гонку снайперов!
+ )))
+3
0
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Abriel
Ответ bushmen
Народ!!! Я уже не могу ЭТО терпеть,уже просто бесит..Это коментёры!!!!Идёт атака,соперник уже у штрафной а эти......чешут про какую то статистику,выпендривыаются друг перед другом ненужными и пустыми знаниями..Далее..Был пеналь,не было пеналя,твоё какое дело?судья и ситуация так решили..Ладно..,не буду больше..,ну просто бесят эти неучи и двоешники...
я выключил звук
+3
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Штаны Габора Кирая
Ответ AminO2
Голландцу отказали в гражданстве, скорее всего пригрозили депортацией, и попросили симулировать, временно, травму. Административный ресурс - лучший бразилец команды с берегов Невы.
Опять таблетки не выпил?
+2
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Илья Храбров
Стоит признать, лучший игрок нынешней РПЛ
+4
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.фигляр.
ну может не последний сегодня)
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Барсик Юрана
Очень хочет в Европу
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Антон Белименко
Ответ bushmen
Народ!!! Я уже не могу ЭТО терпеть,уже просто бесит..Это коментёры!!!!Идёт атака,соперник уже у штрафной а эти......чешут про какую то статистику,выпендривыаются друг перед другом ненужными и пустыми знаниями..Далее..Был пеналь,не было пеналя,твоё какое дело?судья и ситуация так решили..Ладно..,не буду больше..,ну просто бесят эти неучи и двоешники...
У нас к сожалению везде спорт комментируют не образованные в спортивном плане дилетанты, при союзе все же правильно делали, когда в комментаторы допускали только бывших профессионалов, которые знают вид спорта, который комментируют, от и до (вспомним Озерова, Майорова, Маслаченко) А сейчас все кому не лень прутся туда и каждый год появляются новые бездари..
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Кокич
Ответ bushmen
Народ!!! Я уже не могу ЭТО терпеть,уже просто бесит..Это коментёры!!!!Идёт атака,соперник уже у штрафной а эти......чешут про какую то статистику,выпендривыаются друг перед другом ненужными и пустыми знаниями..Далее..Был пеналь,не было пеналя,твоё какое дело?судья и ситуация так решили..Ладно..,не буду больше..,ну просто бесят эти неучи и двоешники...
Да не переживай ты так.
Не стоят телекомментаторы твоих нервов.
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Антон Белименко
Ответ Тимофей Кушнир
Эх, недооценивали мы этого российского паренька, а ведь он обогнал легионера.
Глупо было бы, когда легионер травмирован давно
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ебздрогыч
Наконец-то россиянин возглавил гонку снайперов!
Как оригинально
+4
-4
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BaltikaSPb
Лучший!!!
Шестой дубль в сезоне!!!
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Алексей Минин
Восемнадцатый)
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Злобный Конь
И ещё один
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Dmitriy Vin
Молодец, рад за него. Когда пришел как звезда - его Динамо сломало. Это сложно, когда ты вроде супер, но не играешь и еще забиваешь редко. Но вот наконец его прорвало, видна искренняя радость, что теперь прет
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