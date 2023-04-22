Малком забил 17-й и 18-й голы в сезоне РПЛ. Он лидер гонки бомбардиров
Малком забил 17-й и 18-й голы в сезоне Мир РПЛ.
Хавбек «Зенита» дважды поразил ворота «Динамо» (2:0, второй тайм).
Малком вышел на 1-е место в списке бомбардиров РПЛ, на 2-м месте Квинси Промес из «Спартака», у которого 16 голов.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо».
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Шестой дубль в сезоне!!!