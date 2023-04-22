Семак выиграл 122 матча во главе «Зенита» и опередил Морозова. До рекорда Садырина – 3 победы

Сергей Семак вышел на чистое второе место по количеству побед во главе «Зенита».

Петербуржцы сегодня обыграли «Динамо» (3:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

Семак провел в качестве главного тренера « » 202 матча и одержал 122 победы. Он опередил , у которого 121 победа за 323 игры.

Рекордсменом клуба является – 125 побед в 262 матчах.

Из 122 побед 98 пришлись на чемпионат России, 14 – на Кубок и Суперкубок России, 10 – на еврокубки.

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