Семак выиграл 122 матча во главе «Зенита» и опередил Морозова. До рекорда Садырина – 3 победы
Сергей Семак вышел на чистое второе место по количеству побед во главе «Зенита».
Петербуржцы сегодня обыграли «Динамо» (3:1) в 24-м туре Мир РПЛ.
Семак провел в качестве главного тренера «Зенита» 202 матча и одержал 122 победы. Он опередил Юрия Морозова, у которого 121 победа за 323 игры.
Рекордсменом клуба является Павел Садырин – 125 побед в 262 матчах.
Из 122 побед Семака 98 пришлись на чемпионат России, 14 – на Кубок и Суперкубок России, 10 – на еврокубки.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
А отдельные особо прошаренные тролли рисуют ему успешную карьеру в Европе.
Ну-ну. Он еще не закончил деклассировать Москву, потерпите (с любовью) ;)
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У Семака есть уникальное достижение. Он единственный футболист, который становился чемпионом России с 3-мя разными клубами. Помнить будут. За всех не скажу, а болельщики ЦСКА - 100%.