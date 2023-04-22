Семак выиграл 122 матча во главе «Зенита» и опередил Морозова. До рекорда Садырина – 3 победы

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги Павел Садырин Юрий Морозов Футбол

Сергей Семак вышел на чистое второе место по количеству побед во главе «Зенита».

Петербуржцы сегодня обыграли «Динамо» (3:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

Семак провел в качестве главного тренера «Зенита» 202 матча и одержал 122 победы. Он опередил Юрия Морозова, у которого 121 победа за 323 игры.

Рекордсменом клуба является Павел Садырин – 125 побед в 262 матчах.

Из 122 побед Семака 98 пришлись на чемпионат России, 14 – на Кубок и Суперкубок России, 10 – на еврокубки.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

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48 комментариев

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Vitality99
Ответ Катя СПб
Будут ли помнить Семака через 40 лет, как сейчас помнят Садырина и Морозова? Это я не против Семака, это просто напоминаю, кем были Юрий Андреевич и Павел Фёдорович
А почему не должны помнить? Отличный был игрок и стал отличным тренером в России
+49
-1
+48
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SMART789
Мечтает ли Москва о чем то больше чем уволить нашего тренера под маской заботы об игре?
+33
-16
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Kenny De Schepper
Лучший тренер России 👑
+30
-14
+16
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Eden Hazard
Ответ Катя СПб
Будут ли помнить Семака через 40 лет, как сейчас помнят Садырина и Морозова? Это я не против Семака, это просто напоминаю, кем были Юрий Андреевич и Павел Фёдорович
Конечно будут. Чем он хуже? Только тем что молодой, и по имени-отчеству не называют. А так - и как игрока запомнят, и как тренера.
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Dmitriy
Семак самый успешный тренер Зенита получается
+10
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jdrk
Надолго вписал себя в историю клуба!
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Удар Кержакова
Ответ Spartak Forever
Особенно в Лиге чемпионов
Даже в лиге чемпионов он самый успешный)
+7
-1
+6
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Злодей Спб
Ответ SMART789
Мечтает ли Москва о чем то больше чем уволить нашего тренера под маской заботы об игре?
Нет, они поняли, что никто его в здравом уме не уволит и теперь мечтают сделать его тренером (несуществующей) сборной под "маской заботы" о сборной :)

А отдельные особо прошаренные тролли рисуют ему успешную карьеру в Европе.

Ну-ну. Он еще не закончил деклассировать Москву, потерпите (с любовью) ;)
+11
-5
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Мистер Блин
кем играл морозов и садырин и против кого. эта статистика нелепая. как говорить, что дзюба лучший. ему халк в голову стрелял и от неё отлетало. соперников то не было фактически в рпл. смешно
+6
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igls54
Богданыч и Зенит нашли друг друга
+4
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Isshin88
Показывает уровень нашего чемпионата водокачки, когда по сути не тренер бьёт рекорды.
+4
-1
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Nick Crosier
Знаменитый веганский футбол.Один за другим рекорды ставит.
+5
-2
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Катя СПб
Будут ли помнить Семака через 40 лет, как сейчас помнят Садырина и Морозова? Это я не против Семака, это просто напоминаю, кем были Юрий Андреевич и Павел Фёдорович
+14
-12
+2
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Конь_68
Ответ Катя СПб
Будут ли помнить Семака через 40 лет, как сейчас помнят Садырина и Морозова? Это я не против Семака, это просто напоминаю, кем были Юрий Андреевич и Павел Фёдорович
Будут ли помнить Семака через 40 лет,
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У Семака есть уникальное достижение. Он единственный футболист, который становился чемпионом России с 3-мя разными клубами. Помнить будут. За всех не скажу, а болельщики ЦСКА - 100%.
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Конь_68
При всем моём уважении к Сергею Богдановичу, Павлу Федоровичу было намного сложнее. У Садырина не было за спиной "народного достояния".
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Фантом
Ответ Eden Hazard
Конечно будут. Чем он хуже? Только тем что молодой, и по имени-отчеству не называют. А так - и как игрока запомнят, и как тренера.
Садырин, когда он выиграл чемпионство с "Зенитом", был на год младше Семака, когда тот выиграл свое первое чемпионство как тренер.
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Удар Кержакова
Ответ Катя СПб
Будут ли помнить Семака через 40 лет, как сейчас помнят Садырина и Морозова? Это я не против Семака, это просто напоминаю, кем были Юрий Андреевич и Павел Фёдорович
По человеческим качествам не уступает, по игре превосходит. Я думаю, что Семак будет самым великим тренером Зенита. Я на это очень надеюсь.
+2
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Spartak Forever
Ответ Dmitriy
Семак самый успешный тренер Зенита получается
Особенно в Лиге чемпионов
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Владислав88
Веган в подмётки Морозову не годится. Дед огромное наследие после себя оставил. И только для Зенита, а для всего российского футбола. А после Вегана пустыня будет.
+1
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Вячеслав Власов
Ответ Удар Кержакова
По человеческим качествам не уступает, по игре превосходит. Я думаю, что Семак будет самым великим тренером Зенита. Я на это очень надеюсь.
Человеческие качества, Садырин спас тонущего ребенка на базе, в Баку тоже такой же был случай, Семак нагулял ребенка при законной жене давай сравним человеческие качества?
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Konstantin Meerov
величайший физрук в истории российского футбола
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ZlomSpb
Ответ Nick Crosier
Знаменитый веганский футбол.Один за другим рекорды ставит.
Отличный футбол, осталось съесть бифштекс.
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Катя СПб
Ответ Eden Hazard
Конечно будут. Чем он хуже? Только тем что молодой, и по имени-отчеству не называют. А так - и как игрока запомнят, и как тренера.
Ну те были первыми. А это много значит. Первые медали, первое чемпионство.
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Виктор Иванович
Я рад, что моя команда выигрывает в России, но без побед в еврокубках все не то.
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Женя Макаров
👍👍👍💥
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