«Торонто» сравнял на 59-й минуте и вырвал победу над «Тампой» (4:3) на 80-й в 3-м матче серии

« » одержал волевую победу над « » (4:3 ОТ, 2-1).

К концу третьего периода 3-го матча серии 1-го раунда Кубка Стэнли «Лифс» проигрывали 2:3, но на 59-й минуте сравнял счет, переведя игру в овертайм.

На последней минуте дополнительного периода забросил победную шайбу.