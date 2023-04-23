«Торонто» сравнял на 59-й минуте и вырвал победу над «Тампой» (4:3) на 80-й в 3-м матче серии

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Райан О′Райлли Морган Райлли Хоккей

«Торонто» одержал волевую победу над «Тампой» (4:3 ОТ, 2-1).

К концу третьего периода 3-го матча серии 1-го раунда Кубка Стэнли «Лифс» проигрывали 2:3, но на 59-й минуте Райан О’Райлли сравнял счет, переведя игру в овертайм.

На последней минуте дополнительного периода Морган Райлли забросил победную шайбу.

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37 комментариев

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Gilonjon862
Василевский пока сливает серию, надо приходить в себя.
+18
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Андрей Серафимович
Ответ step.sgs@yandex.ru
тампа играла лучше.....куч на боевом взводе сергачев радует.......а вася не спасает-подсдулся он в этом сезоне....а самсонов вытянул матч для своих
Торонто тоже играло неплохо в прошлые годы. Василевский - отличный вратарь, но, чем слабее будет становиться Тампа в ближайшие годы, тем больше будет нивелироваться его игра. И тот парад побед Васи, что начался на восхождении молний, перейдет в разряд побед -«выше среднего». Это происходит уже сейчас.
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vals1702
отлично! Еще 2 победы надо.
+13
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Misson
Вот и подписание О’ Райли начинает себя оправдывать. Когда у вас третьим центром бегает человек, признававшимся МВП плей-офф, то это должно дать вам преимущество. Еще раз повторю: Торонто в этот раз возьмет серию за счет большей глубины состава и большей мотивированности.
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Deathspell Omega
Ответ Direct free kick
дедмонтон - полуфиналист плей-офф, торонтовка ничего с 2004/1967 года
И с кем твой "дедмонтон" играл в прошлом плей-офф?
Со среднеми ЛА и "Калгари" которым забил 25 шайб в 5 матчах.
А потом первый серьезный соперник - "Колорадо" и об "дедмонтон" вытерли ноги , свип в серии.
Любая команда Востока, играющая в плей-офф переедет "Эдмонтон" и не заметит.
+9
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LeicesterCity
С победой)
4-1 в серии будет и ждем много слез и разрыва пятой точки у глоров )))
+10
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Дмитрий Ковальчук
Ответ LeicesterCity
нет, не жаль)
Нет, жаль)
+5
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BigHead
Ответ Deathspell Omega
И с кем твой "дедмонтон" играл в прошлом плей-офф? Со среднеми ЛА и "Калгари" которым забил 25 шайб в 5 матчах. А потом первый серьезный соперник - "Колорадо" и об "дедмонтон" вытерли ноги , свип в серии. Любая команда Востока, играющая в плей-офф переедет "Эдмонтон" и не заметит.
Ну если говорить о чем-то реальном, то у Эдионтона по сезону 8:6 с командами Востока, которые попали в плей-офф, так что про «переедет» - это маловероятно. Понятно, что регулярка это другое, но тем не менее.
+5
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SergFed71
Ответ step.sgs@yandex.ru
тампа играла лучше.....куч на боевом взводе сергачев радует.......а вася не спасает-подсдулся он в этом сезоне....а самсонов вытянул матч для своих
Сергачёв третий гол привёз, стоял и смотрел
+3
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Дмитрий Ковальчук
Ответ LeicesterCity
С победой) 4-1 в серии будет и ждем много слез и разрыва пятой точки у глоров )))
Но будет эпичнее, если Торонто вновь сольет) новый слой льда появится на арене)
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Мистер Кафель
Ответ Misson
Вот и подписание О’ Райли начинает себя оправдывать. Когда у вас третьим центром бегает человек, признававшимся МВП плей-офф, то это должно дать вам преимущество. Еще раз повторю: Торонто в этот раз возьмет серию за счет большей глубины состава и большей мотивированности.
Сильный игрок, Мэттьюс, Таварес, Орайли, неплохо так.
Ожидаем истерик Барина).
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Canadiens
Ответ Андрей Серафимович
Торонто тоже играло неплохо в прошлые годы. Василевский - отличный вратарь, но, чем слабее будет становиться Тампа в ближайшие годы, тем больше будет нивелироваться его игра. И тот парад побед Васи, что начался на восхождении молний, перейдет в разряд побед -«выше среднего». Это происходит уже сейчас.
Защита тампы стала слабее и Василевский стал больше пропускать, совпадение? Не думаю...
+2
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Andry 72
Ответ Deathspell Omega
И с кем твой "дедмонтон" играл в прошлом плей-офф? Со среднеми ЛА и "Калгари" которым забил 25 шайб в 5 матчах. А потом первый серьезный соперник - "Колорадо" и об "дедмонтон" вытерли ноги , свип в серии. Любая команда Востока, играющая в плей-офф переедет "Эдмонтон" и не заметит.
На данный момент ЛА переедет Тампу и не заметит,Тампа уже не та,что была три года назад
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vals1702
Ответ Гражданин товарищ барин
У Тампы украли гол и большинство 5 минут. Это по минимуму, при желании можно и больше насчитать.
в предыдущие сезоны хорошо тащили судьи Тампу. Айлендерс , Торонто и др. команды помнят это ...
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Donotbother
Ответ Misson
Вот и подписание О’ Райли начинает себя оправдывать. Когда у вас третьим центром бегает человек, признававшимся МВП плей-офф, то это должно дать вам преимущество. Еще раз повторю: Торонто в этот раз возьмет серию за счет большей глубины состава и большей мотивированности.
Мне кажется, с тем давлением, под которым находится команда, взять кубок это какая-то сверхзадача. Нужно победить не только всех соперников, но и сопериживающую общественность. Но м.б.,, если наконец пройдут первый раунд, оковы падут!
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smiakishev
Жаль Кучеров эту красоту в ОТ не забил
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LeicesterCity
Ответ Гражданин товарищ барин
У Тампы украли гол и большинство 5 минут. Это по минимуму, при желании можно и больше насчитать.
Пусть династия клюшки для гольфа готовит;)
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gombocrew
Ответ Misson
Вот и подписание О’ Райли начинает себя оправдывать. Когда у вас третьим центром бегает человек, признававшимся МВП плей-офф, то это должно дать вам преимущество. Еще раз повторю: Торонто в этот раз возьмет серию за счет большей глубины состава и большей мотивированности.
Если только за счет слабой игры Василевского возьмут, играл бы тот Вася образца двух КС, то счет в серии сейчас был бы 0:3
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Misson
Ответ Donotbother
Мне кажется, с тем давлением, под которым находится команда, взять кубок это какая-то сверхзадача. Нужно победить не только всех соперников, но и сопериживающую общественность. Но м.б.,, если наконец пройдут первый раунд, оковы падут!
Если выберутся живыми из мясорубки плей-офф Востока, то финал Кубка должны на изи брать. Но если пройдут Тампу, то потом их ждет еще более жесткий Бостон, а в финале будут поджидать "рейнджерс". Не верю в то, что "листья" продерутся через всё это месиво.
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Белый офицер
Ответ Гражданин товарищ барин
У Тампы украли гол и большинство 5 минут. Это по минимуму, при желании можно и больше насчитать.
Нюни подбери))
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забил на оборону
Ответ Гражданин товарищ барин
Да, да, да... почему-то я другого ответа от тебя и не ожидал.
https://twitter.com/TicTacTOmar/status/1649963001787604995?t=mzqyjqlEHPBHGGQ1XEzg6w&s=19
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забил на оборону
Ответ Гражданин товарищ барин
Да, да, да... почему-то я другого ответа от тебя и не ожидал.
😂😂😂
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Misson
Ответ gombocrew
Если только за счет слабой игры Василевского возьмут, играл бы тот Вася образца двух КС, то счет в серии сейчас был бы 0:3
Вполне вероятно, что того несокрушимого Василевского больше мы не увидим. Бобровский тоже когда-то несколько великолепных сезонов выдавал, но уже несколько лет стал вполне средним кипером. Василевский, видимо, тоже свой пик уже проходит. Любую игру он может как и раньше вытащить, но в длинных сериях он уже второй год стабильностью не отличается.
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step.sgs@yandex.ru
тампа играла лучше.....куч на боевом взводе сергачев радует.......а вася не спасает-подсдулся он в этом сезоне....а самсонов вытянул матч для своих
+5
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Белый офицер
РОР батя. Такого игрока как раз и не хватало в предыдущие годы.
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