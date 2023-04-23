«Торонто» сравнял на 59-й минуте и вырвал победу над «Тампой» (4:3) на 80-й в 3-м матче серии
«Торонто» одержал волевую победу над «Тампой» (4:3 ОТ, 2-1).
К концу третьего периода 3-го матча серии 1-го раунда Кубка Стэнли «Лифс» проигрывали 2:3, но на 59-й минуте Райан О’Райлли сравнял счет, переведя игру в овертайм.
На последней минуте дополнительного периода Морган Райлли забросил победную шайбу.
Со среднеми ЛА и "Калгари" которым забил 25 шайб в 5 матчах.
А потом первый серьезный соперник - "Колорадо" и об "дедмонтон" вытерли ноги , свип в серии.
Любая команда Востока, играющая в плей-офф переедет "Эдмонтон" и не заметит.
4-1 в серии будет и ждем много слез и разрыва пятой точки у глоров )))
Ожидаем истерик Барина).