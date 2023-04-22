«Химки» – «Торпедо». 1:0 – Магомедов добил после сэйва Бабурина с пенальти. Онлайн-трансляция

Теги Химки премьер-лига Россия Торпедо онлайны Футбол

«Химки» принимают «Торпедо» в стартовом матче 24-го тура Мир РПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

В прямом эфире игру показывает канал «Матч Премьер». 

Химки – Торпедо 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
22 апреля, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 34 Магомедов.
ХимкиМитрюшкин, Скворцов, Лысцов, Голубович, Лео Андраде, Антич, Гулиев, Бикел, Магомедов, Руденко, Долгов.
ТорпедоБабурин, Юзепчук, Кутепов, Кожемякин, Шляков, Рязанцев, Чурич, Кухарчук, Андре, Рейна, Караев.
Предупреждение:
Чурич (32).

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22 комментария

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dreamstep
Скажу так - в этом матче победит проигравший. Потому что проигравшая команда уже не будет строить иллюзий что не вылетит, будут спокойно получать деньги по контракту попивая пивко до конца сезона. А выигрывшая команда будет надрывать попу, но скорее всего так и останется на 15 месте.
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Hitgoe Himgob
Ответ Олег Сагайдачный
Дерби. Двое на выход.
Дерби Талалаева
+5
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Quiet Dad
Встречаются два Титана отечественного футбольного Олимпа в бескомпромиссной борьбе.
+6
-1
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RLVedter
Удачи Торпедо!
+4
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Михаил
Битва за выход в ФНЛ. Будет жарко!
+4
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Олег Сагайдачный
Дерби. Двое на выход.
+3
0
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Николай Повалюхин
Ожидаю менее 203 зрителей на этом захватывающем дерЬби.)
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Катя СПб
Ответ Николай Повалюхин
Ожидаю менее 203 зрителей на этом захватывающем дерЬби.)
Я сейчас в командировке. Как раз в Химках остановилась. Может быть и сходила бы. Но нет (и не будет) фанайди.
+2
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Игореха Веселов
Жаркая битва ожидается...Ждем новых перлов от Талалаева)
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инок
Великая битва выживальщиков, причём обе команды понимают что "не выживут"
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Kit244098
Битва при Химках. Или бойня)) Торпедо в меньшинстве играет. Пока не словили , надо убирать обоих чернопопиков. От них один вред. Не знаю, зачем их брали. Оба никакие. И впридачу оба тупые и совершенно не командные. Зачем они? Такого качества футболюг у нас и своих в ФНЛ полно. Химки пока получше смотрятся и ближе к тому, чтобы выиграть.
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Andrew Petrov
надеюсь не Шадыхан💥судит👀
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Valentin Grabenovsky
столкновение не на жизнь а на смерть.
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JForce
Только Торпедо !
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JForce
Почему гол засчитали ? Бьющий пенальти не имеет права добивать ???
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Гусеконь
сам же он в атаке фолил. В сторону защитника движение ногой.
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Ростовский
Ответ dreamstep
Скажу так - в этом матче победит проигравший. Потому что проигравшая команда уже не будет строить иллюзий что не вылетит, будут спокойно получать деньги по контракту попивая пивко до конца сезона. А выигрывшая команда будет надрывать попу, но скорее всего так и останется на 15 месте.
Нет, проигравшая команда не лишается шансов на спасение после этого матча.
+1
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Stasinho7
Ответ Hitgoe Himgob
Дерби Талалаева
Даёшь лигу Талалаева с Торпедо Химки Крылья Ахмат!!!
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Дэннис Молинарев
Ответ Кирилл Голивец
Химки выиграют. Талалаев наладил игру немного, вернул профильного нападающего Долгова в старт, убрал Садыгова, убрал друзей Гогниева в лице Гудиева, Хубулова и Кобесова. Уже в Самаре были реальные шансы. Но календарь тяжелый. Скорее всего, всё же Факел отстоит 14-е место.
Хату поставили, раз так уверены?
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инок
Ответ JForce
Почему гол засчитали ? Бьющий пенальти не имеет права добивать ???
Правило, разрешающее добивать мяч игроку пробившему пенальти, на мой взгляд тоже несправедливо.
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Гусеконь
Ответ JForce
Почему гол засчитали ? Бьющий пенальти не имеет права добивать ???
можно добивать когда коснулся мяча другой игрок. В данном случае отлетел от вратаря мяч.
Если мяч отлетает от штанги, то нельзя трогать.
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