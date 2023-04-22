«Химки» – «Торпедо». 1:0 – Магомедов добил после сэйва Бабурина с пенальти. Онлайн-трансляция
«Химки» принимают «Торпедо» в стартовом матче 24-го тура Мир РПЛ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 22 апреля, 14.00, «Арена Химки»
- Гол:
- 1:0 – 34 Магомедов.
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Химки –
Митрюшкин, Скворцов, Лысцов, Голубович, Лео Андраде, Антич, Гулиев, Бикел, Магомедов, Руденко, Долгов.
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Торпедо –
Бабурин, Юзепчук, Кутепов, Кожемякин, Шляков, Рязанцев, Чурич, Кухарчук, Андре, Рейна, Караев.
- Предупреждение:
- Чурич (32).
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