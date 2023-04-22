«Химки» выиграли впервые почти за полгода и оторвались от «Торпедо» на 4 очка. Это 1-я победа при Талалаеве

«Химки» оторвались от «Торпедо» на 4 очка после 24-го тура Мир РПЛ.

Подмосковный клуб сегодня дома обыграл команду из Москвы (4:2).

« » по-прежнему остается 16-м в таблице Премьер-лиги, имея 13 баллов. «Химки» занимают предпоследнюю строчку, набрав 17 очков.

одержал первую победу на посту главного тренера «Химок», в первом матче была ничья с «Крыльями Советов» (0:0).

« » выиграли впервые с 4 ноября – тогда была победа над «Оренбургом» (2:0).

Кроме того, у химчан всего вторая победа за 26 матчей после ухода Сергея Юрана с поста главного тренера команды в августе 2022 года.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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