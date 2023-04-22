«Химки» выиграли впервые почти за полгода и оторвались от «Торпедо» на 4 очка. Это 1-я победа при Талалаеве
«Химки» оторвались от «Торпедо» на 4 очка после 24-го тура Мир РПЛ.
Подмосковный клуб сегодня дома обыграл команду из Москвы (4:2).
«Торпедо» по-прежнему остается 16-м в таблице Премьер-лиги, имея 13 баллов. «Химки» занимают предпоследнюю строчку, набрав 17 очков.
Андрей Талалаев одержал первую победу на посту главного тренера «Химок», в первом матче была ничья с «Крыльями Советов» (0:0).
«Химки» выиграли впервые с 4 ноября – тогда была победа над «Оренбургом» (2:0).
Кроме того, у химчан всего вторая победа за 26 матчей после ухода Сергея Юрана с поста главного тренера команды в августе 2022 года.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
При всем уважении к Талалаеву, тяжеловато очень будет «реально Химки в РПЛ оставить» с таким календарем.
P. S.
Торпедо и Химки, Воронеж хрен догонишь!