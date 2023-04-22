«Химки» выиграли впервые почти за полгода и оторвались от «Торпедо» на 4 очка. Это 1-я победа при Талалаеве

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Пеп Клотет Футбол

«Химки» оторвались от «Торпедо» на 4 очка после 24-го тура Мир РПЛ.

Подмосковный клуб сегодня дома обыграл команду из Москвы (4:2).

«Торпедо» по-прежнему остается 16-м в таблице Премьер-лиги, имея 13 баллов. «Химки» занимают предпоследнюю строчку, набрав 17 очков.

Андрей Талалаев одержал первую победу на посту главного тренера «Химок», в первом матче была ничья с «Крыльями Советов» (0:0).

«Химки» выиграли впервые с 4 ноября – тогда была победа над «Оренбургом» (2:0).

Кроме того, у химчан всего вторая победа за 26 матчей после ухода Сергея Юрана с поста главного тренера команды в августе 2022 года.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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25 комментариев

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Ебздрогыч
Вот мы тут все обсирали Талалаева с ног до головы, а он ведь реально может Химки в РПЛ оставить. К сожалению...
+69
-2
+67
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Serge Vendino
Пофиг на них. Жаль, что Химки к Факелу приблизились. Вылетать напрямую в этом сезоне должны Торпедо и Химки, ради футбола и здравого смысла.
+65
-4
+61
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Кирилл
Ответ Ебздрогыч
Вот мы тут все обсирали Талалаева с ног до головы, а он ведь реально может Химки в РПЛ оставить. К сожалению...
Я, конечно, все понимаю, но у Химок дальше по календарю остались Локо, Динамо, Спартак, Ахмат, Урал и Нижний.

При всем уважении к Талалаеву, тяжеловато очень будет «реально Химки в РПЛ оставить» с таким календарем.
+21
-1
+20
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Pucheslav
Ответ Ебздрогыч
Вот мы тут все обсирали Талалаева с ног до головы, а он ведь реально может Химки в РПЛ оставить. К сожалению...
так он и Ахмат нормально тренировал, у нас лишь бы физруком обозвать
+16
-3
+13
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Рашпель793
Торпедо кнеш днище нереальное, что Химки от них отрываются ещё.
+7
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Filipp Gorski
Ответ Serge Vendino
Пофиг на них. Жаль, что Химки к Факелу приблизились. Вылетать напрямую в этом сезоне должны Торпедо и Химки, ради футбола и здравого смысла.
Факел по сути без усилений играет то что они вообще очки набирают это уже круто
+3
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ledenec
Ответ dmitry.tchidakin
Спартак реально выиграть
Правильно - "У Спартака". Спортс, проведите расследование, от куда пошла эта поголовная дегенерация.
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Dexter Dallas
В зал славы Химок портрет талалая можно уже вешать
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ДМ-1чемпион
Ответ Serge Vendino
Пофиг на них. Жаль, что Химки к Факелу приблизились. Вылетать напрямую в этом сезоне должны Торпедо и Химки, ради футбола и здравого смысла.
Согласен. Факел должен остаться. Болельщики в Воронеже отличные.
P. S.
Торпедо и Химки, Воронеж хрен догонишь!
+1
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dmitry.tchidakin
Ответ Кирилл
Я, конечно, все понимаю, но у Химок дальше по календарю остались Локо, Динамо, Спартак, Ахмат, Урал и Нижний. При всем уважении к Талалаеву, тяжеловато очень будет «реально Химки в РПЛ оставить» с таким календарем.
Спартак реально выиграть
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Рамазан Сарвардинов
лучше остался факел
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инок
Талалаев вырвал три очка и вошел в книгу великих побед Химок!
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BaltikaSPb
Мертвецы против мертвецов
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Slavnov
Самое большое разочарование сезона будет,если они спасутся
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poolshh
Отрывище, конечно, великий.
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BolxoB
Ответ Ебздрогыч
Вот мы тут все обсирали Талалаева с ног до головы, а он ведь реально может Химки в РПЛ оставить. К сожалению...
причем к сожалению руководства Химок
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Alexey Dorsh
Все на Никольскую?
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SuperStarrrr
Замены у Химок были как никогда к месту, тренерская победа, ну и Кутепов топор конечно, куда ты летишь..
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Игорь Пичугин
Какая магия у Талалалалаева, даже не от бровки как зарядил свох, не то что земляк Абасра.
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