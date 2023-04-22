У Малкома 25 (18+7) очков в 24 матчах – он лучший по «гол+пас» в РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Квинси Промес Малком Футбол

Малком набрал 25 (18+7) очков в 24 матчах сезона в Мир РПЛ.

У полузащитника «Зенита» дубль и результативный пас против «Динамо» (3:1).

Малком – лучший в РПЛ по гол+пас. На 2-м месте Квинси Промес из «Спартака» – 22 (16+6) очка.

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44 комментария

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Александр Беляков
Я не понимаю комментатор игру не смотрит или что ? Что он имеет ввиду когда говорит , что Динамо сегодня прекрасно сильно играло? Вот что ? Как можно такой вывод сделать в здравом уме?
У Динамо 0 моментов за игру , с натяжкой можно 1 засчитать за момент.
Не в обиду фанатам Динамо , но матч оно провалило просто. Я про неадекватность комментатора.
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.фигляр.
Всех с Победой!
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ZarvuR2020
Ответ Тимур Таубаев
Сразу чувствуется спад уровня лиги и защитников , судя по стате Малкома в этом сезоне
Просто два главных бомбардира команды в лице Дзюбы и Азмуна уехали, и атака перестроилась.
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Алексей Минин
Приятно, что мы так радушно встречаем юбиляров)
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+11
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А судьи кто?
Ответ Petr Denisov
Лучший игрок матча - Мешков, лучший клоун - Малком, левый пенальти (даже Быстров это признал). Мешковый Зенит - Динамо - 3 : 1.
))) Как - же у тебя подгарает, давай продалжай, веселишь!)))
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Камбоджа Иванов
Ответ Тимур Таубаев
Сразу чувствуется спад уровня лиги и защитников , судя по стате Малкома в этом сезоне
Это на основании чего такой вывод? То есть, когда Дзюба два сезона подряд делал 30+ очков по системе гол+пас, то оборона была лучше? Или ты судишь по тому, что Малком, игравший на фланге при Азмуне и Дзюбе, стал больше забивать, играя свободного художника?
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Ashot Rager
И ему даже не надо было никого ножом пырять
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ТрактоПоктер
Ответ Александр Беляков
Я не понимаю комментатор игру не смотрит или что ? Что он имеет ввиду когда говорит , что Динамо сегодня прекрасно сильно играло? Вот что ? Как можно такой вывод сделать в здравом уме? У Динамо 0 моментов за игру , с натяжкой можно 1 засчитать за момент. Не в обиду фанатам Динамо , но матч оно провалило просто. Я про неадекватность комментатора.
Братан, там Володька на полном серьёзе говорит что пенка липовая ....
+7
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freeman123
Ответ ТрактоПоктер
Братан, там Володька на полном серьёзе говорит что пенка липовая ....
Я сам угораю с Володьки сейчас сижу
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tm5pvbngvj
Ответ Александр Беляков
Я не понимаю комментатор игру не смотрит или что ? Что он имеет ввиду когда говорит , что Динамо сегодня прекрасно сильно играло? Вот что ? Как можно такой вывод сделать в здравом уме? У Динамо 0 моментов за игру , с натяжкой можно 1 засчитать за момент. Не в обиду фанатам Динамо , но матч оно провалило просто. Я про неадекватность комментатора.
Современный уровень комментаторов Матч ТВ
+6
0
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Александр Беляков
Ответ ТрактоПоктер
Братан, там Володька на полном серьёзе говорит что пенка липовая ....
Да я смотрю сижу ))
+6
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Теннисный абсолют
выдает один из лучших индивидуальных сезонов в истории рпл
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Данко Лазович
Будет лучшим по итогу сезона. И вполне заслуженно.
+7
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Sergey Isaev
Ответ Petr Denisov
Газ без запаха, но что-то мешком несёт.
да заткнись ты н#х#й, зачем под каждым коментом писать
Победа заслужинная
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Анурбек Хаджидов
Ответ Александр Беляков
Я не понимаю комментатор игру не смотрит или что ? Что он имеет ввиду когда говорит , что Динамо сегодня прекрасно сильно играло? Вот что ? Как можно такой вывод сделать в здравом уме? У Динамо 0 моментов за игру , с натяжкой можно 1 засчитать за момент. Не в обиду фанатам Динамо , но матч оно провалило просто. Я про неадекватность комментатора.
неценко всегда был неадекватом
+7
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Иван Рыбаков
В принципе может побороться сразу за лучшего бомбардира и ассистента.
Пока что это достижение покорялось только Дзюбе и, по некоторым источникам, Промесу.
+5
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Данко Лазович
Ответ Petr Denisov
Заслуженный зенитовский дельфин.
тебе уже сказали, ты с собольком перепутал;)
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Sergey Isaev
Ответ Petr Denisov
Посмотрите повтор с пенальти, не забудьте снять газовые очки до этого. Признайте очевидное, пенальти не было.
игрок Динамо сыграл не в мяч
зацепил ногу
это пенальти
повтор посмотри
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Sergey Isaev
Ответ Petr Denisov
Лучший из бразильских дельфинов в Зените. 👍😉
ты кажись с Соболевым перепутал, он за Спартак играет
+2
-1
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Spartak Forever
Ответ Ashot Rager
И ему даже не надо было никого ножом пырять
А всего лишь в раздевалке кому-то вдуть
+4
-3
+1
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Dudik
Ответ tm5pvbngvj
Современный уровень комментаторов Матч ТВ
да и собственно журналистики в целом
+1
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xyg2rdwzx4
Ответ Александр Беляков
Я не понимаю комментатор игру не смотрит или что ? Что он имеет ввиду когда говорит , что Динамо сегодня прекрасно сильно играло? Вот что ? Как можно такой вывод сделать в здравом уме? У Динамо 0 моментов за игру , с натяжкой можно 1 засчитать за момент. Не в обиду фанатам Динамо , но матч оно провалило просто. Я про неадекватность комментатора.
Это норма, против Зенита всегда так комментируют, выдавая желаемое за действительное
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Александр Беляков
Ответ Petr Denisov
Спасибо скажите Мешкову за липовый пенальти и молчащий ВАР на газовой арене.
Тебе нужно в студию матч тв 🤡
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freeman123
ахаха, уже это не пенальти оказывается
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ZlomSpb
Ответ Александр Беляков
Я не понимаю комментатор игру не смотрит или что ? Что он имеет ввиду когда говорит , что Динамо сегодня прекрасно сильно играло? Вот что ? Как можно такой вывод сделать в здравом уме? У Динамо 0 моментов за игру , с натяжкой можно 1 засчитать за момент. Не в обиду фанатам Динамо , но матч оно провалило просто. Я про неадекватность комментатора.
Не, ну в первом тайме играли хорошо. Тут все-таки есть правда. А второй тайм да, безусловно под диктовку Зенита.
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