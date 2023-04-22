У Малкома 25 (18+7) очков в 24 матчах – он лучший по «гол+пас» в РПЛ
Малком набрал 25 (18+7) очков в 24 матчах сезона в Мир РПЛ.
У полузащитника «Зенита» дубль и результативный пас против «Динамо» (3:1).
Малком – лучший в РПЛ по гол+пас. На 2-м месте Квинси Промес из «Спартака» – 22 (16+6) очка.
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У Динамо 0 моментов за игру , с натяжкой можно 1 засчитать за момент.
Не в обиду фанатам Динамо , но матч оно провалило просто. Я про неадекватность комментатора.
Победа заслужинная
Пока что это достижение покорялось только Дзюбе и, по некоторым источникам, Промесу.
зацепил ногу
это пенальти
повтор посмотри