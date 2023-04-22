У Малкома 25 (18+7) очков в 24 матчах – он лучший по «гол+пас» в РПЛ

Малком набрал 25 (18+7) очков в 24 матчах сезона в Мир РПЛ.

У полузащитника « » дубль и результативный пас против «Динамо» (3:1).

– лучший в РПЛ по гол+пас. На 2-м месте из «Спартака» – 22 (16+6) очка.

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