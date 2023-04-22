Нагельсманн сосредоточился на «Тоттенхэме» после отказа «Челси» (Кристиан Фальк)
Юлиан Нагельсманн после отказа от «Челси» может возглавить другой лондонский клуб.
35-летний экс-тренер «Баварии» сейчас концентрируется на возможном назначении в «Тоттенхэм», сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.
Нагельсманн может возглавить клуб, от приглашения которого отказался Томас Тухель, сменивший Юлиана на посту главного тренера мюнхенской команды.
«Тоттенхэм» ранее уволил Антонио Конте. Кристиан Стеллини до конца сезона останется исполняющим обязанности главного тренера.
Ранее стало известно, что Нагельсманн отказал «Челси». Ему нужен проект «с крепким фундаментом», а «синие» не произвели такого впечатления при переговорах. В то же время «Челси» получил смешанные отзывы о Юлиане, его описывали как «слишком похожего на Тухеля».
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Так что вопрос ещё кто лукавит.
для тренера с амбициями то что нужно
у меня эта фраза тоже только со шпорами и ассоциируется