Нагельсманн сосредоточился на «Тоттенхэме» после отказа «Челси» (Кристиан Фальк)

Юлиан Нагельсманн после отказа от «Челси» может возглавить другой лондонский клуб.

35-летний экс-тренер «Баварии» сейчас концентрируется на возможном назначении в «Тоттенхэм», сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

может возглавить клуб, от приглашения которого отказался , сменивший на посту главного тренера мюнхенской команды.

« » ранее уволил Антонио Конте. Кристиан Стеллини до конца сезона останется исполняющим обязанности главного тренера.

Ранее стало известно, что Нагельсманн отказал «Челси». Ему нужен проект «с крепким фундаментом», а «синие» не произвели такого впечатления при переговорах. В то же время « » получил смешанные отзывы о Юлиане, его описывали как «слишком похожего на Тухеля».

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