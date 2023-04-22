Нагельсманн сосредоточился на «Тоттенхэме» после отказа «Челси» (Кристиан Фальк)

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Кристиан Стеллини Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн после отказа от «Челси» может возглавить другой лондонский клуб.

35-летний экс-тренер «Баварии» сейчас концентрируется на возможном назначении в «Тоттенхэм», сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Нагельсманн может возглавить клуб, от приглашения которого отказался Томас Тухель, сменивший Юлиана на посту главного тренера мюнхенской команды.

«Тоттенхэм» ранее уволил Антонио Конте. Кристиан Стеллини до конца сезона останется исполняющим обязанности главного тренера.

Ранее стало известно, что Нагельсманн отказал «Челси». Ему нужен проект «с крепким фундаментом», а «синие» не произвели такого впечатления при переговорах. В то же время «Челси» получил смешанные отзывы о Юлиане, его описывали как «слишком похожего на Тухеля».

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57 комментариев

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CyberUnited
Что должно твориться в клубе, чтобы человек предпочел ему Тоттенхэм.
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Данил Луговский
До чего Боули довел клуб, всего за год, что Шпоры в приоритете, нежели Челси
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edward_freeman
Ответ CyberUnited
Что должно твориться в клубе, чтобы человек предпочел ему Тоттенхэм.
То что сам Нагельсман гордо отказал Челси, пишут немецкие СМИ. Английские пишут - Челси передумал.
Так что вопрос ещё кто лукавит.
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Eden Hazard
Ну так то да. Стабильнее Тоттенхэма в АПЛ нет команд. Не зря одна фраза из фильма популярнее чем сам фильм стала)
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Андрей Тюрин
в Тоттенхэме то ппц крепкий фундамент, как бы не слил свою карьеру Нагель
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Felp
Ответ CyberUnited
Что должно твориться в клубе, чтобы человек предпочел ему Тоттенхэм.
Athletic пишет что он и так фаворитом не был, хотят пригласить Почеттино
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Жирный Лукаку
Учитывая эту новость, вероятнее, что Челси сам отказался от него. Я-то думал, он Реал условный ждёт
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Felp
Ответ Felp
Athletic пишет что он и так фаворитом не был, хотят пригласить Почеттино
Источники из BBC подтверждают информацию о том, что руководство клуба спугнули неоднозначные отзывы о характере Юлиана Нагельсмана.
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Mr@k
Тотнем по уровню где то как Лейпциг мне кажется и ему будет проще и привычнее там чем в том же Челси например поэтому его можно понять, для старта в АПЛ намного лучше
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geoo9
Честно сказать Почеттино лучший из вариантов свободных топ тренеров - то как он преобразил ТТХ это образец, -Клуб без шансов в конкуренции с топ клубами уже позиционируется как один из топ клубов, Они были выше Арсенала все последние годы они с почем боролись за титул и дошли в финал ЛЧ Поч шикарный тренер кто бы что ни говорил
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Ноно Гомес
Обычно в Ттх идут когда уже никто не зовёт)
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Shadow1882
Ничего удивительного. В Тоттенхэме новый спортивный директор, с которым можно формировать своё видение, отсутствие токсичности в раздевалке и стабильная финансовая ситуация
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udod
Ответ Wizard Harry
Ну хуже чем идти в нынешний Челси - можно только в ТТХ. Хотя отбросив эмоции, Челси может и не самый плохой вариант. Игроков много, есть перспективные. Есть база для тренерства, работай. Поработать точно дадут, у Поттера было много времени. Что-то Нагельсман о себе такого мнения, видимо..клубы он выбирает🤦🏼 Есть ощущение, что предложение Боули могло быть и не таким весомым)
вот именно, в Челси тренерской работы поле не паханное, но и материала полно, и ещё будет, отсеивай тебе не нужное, делай как видишь, твори
для тренера с амбициями то что нужно
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Spaten
Представь, фаворитом ты не был , но и Челси не возглавил… В Тоттенхэм?
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Кокич
Tottenham Hotspur — проект «с крепким фундаментом».
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Vitto
Ответ АРХАТ
Тот интереснее, зарулит какой-нибудь английский кубок и станет легендой)
Но это не точно. (с)
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udod
подпишут Нагельсманна, Кейн раздумает уходить, и будет всё как всегда, Нагеля года через 1,5 - 2 выкинут, а Кейн так ничего никогда и не выиграет
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Tihonovetskiy
Пускай дождеться вакансии в Химках, перспектива на очередную неустойку хорошая.
+1
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Yu123
Ответ edward_freeman
То что сам Нагельсман гордо отказал Челси, пишут немецкие СМИ. Английские пишут - Челси передумал. Так что вопрос ещё кто лукавит.
про отказ писал Романо, а не немецкие сми
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edward_freeman
Ответ Yu123
про отказ писал Романо, а не немецкие сми
Есть оценочное суждение, что он стал весьма ангажирован в последнее время.
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rusichi
Отказал Челси и пошел в Тоттен? Дядя, ты -дурак?))
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Iuasamotu
За Тоттенхэм Нагельсмана я бы болел
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Махамаджон Ибрагимов
Отлично,....)))
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jane gunn
Ответ Eden Hazard
Ну так то да. Стабильнее Тоттенхэма в АПЛ нет команд. Не зря одна фраза из фильма популярнее чем сам фильм стала)
г**ном ты не был, но и до вершин не добрался 😂
у меня эта фраза тоже только со шпорами и ассоциируется
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Wizard Harry
Ответ udod
вот именно, в Челси тренерской работы поле не паханное, но и материала полно, и ещё будет, отсеивай тебе не нужное, делай как видишь, твори для тренера с амбициями то что нужно
Я об этом и говорю)
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